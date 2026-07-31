Güney Kore’den flaş Türkiye kararı: Büyük yatırımı açıkladılar
Güney Koreli şirketler sağlık alanında Türkiye ile önemli işbirliği ve anlaşmalara imza atmaya başladı. İşte detaylar…
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Güney Koreli şirketler sağlık alanında Türkiye ile önemli işbirliği ve anlaşmalara imza atmaya başladı. İşte detaylar…
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Türk Kızılay ile Güney Koreli SK Plasma iş birliğinde Ankara Çubuk’ta kurulacak plazma ilaç tesisinin temeli geçtiğimiz günlerde atıldı.
Güney Kore’den ikinci yatırım kanser tedavisi alanında geldi. Güney Kore merkezli biyoteknoloji şirketi Curocell, kan kanseri tedavisinde kullanılan CAR-T hücre tedavisi RIMQARTO'nun Türkiye'de geliştirilmesi ve üretimi için Biruni Grubu ile kapsamlı iş birliği başlattı.
Taraflar, geçen yıl imzaladıkları danışmanlık anlaşmasının ardından Türkiye'nin ilk ticari CAR-T üretim tesisini tamamladı. Tesis şu anda GMP (İyi Üretim Uygulamaları) sertifikasyon sürecinden geçiyor.
Anlaşmaya göre Biruni, yerel klinik araştırmaları ve ruhsat sürecini finanse edecek. Curocell ise CAR-T teknolojisi, üretim süreçleri ve kalite kontrol alanındaki bilgi birikimini Türkiye'ye aktaracak. Şirketler, RIMQARTO'nun 2027 yılında Türkiye'de ruhsat almasını hedefliyor.
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