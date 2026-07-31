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Güney Kore’den flaş Türkiye kararı: Büyük yatırımı açıkladılar

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Güney Kore’den flaş Türkiye kararı: Büyük yatırımı açıkladılar

Güney Koreli şirketler sağlık alanında Türkiye ile önemli işbirliği ve anlaşmalara imza atmaya başladı. İşte detaylar…

#1
Foto - Güney Kore’den flaş Türkiye kararı: Büyük yatırımı açıkladılar

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Türk Kızılay ile Güney Koreli SK Plasma iş birliğinde Ankara Çubuk’ta kurulacak plazma ilaç tesisinin temeli geçtiğimiz günlerde atıldı.

#2
Foto - Güney Kore’den flaş Türkiye kararı: Büyük yatırımı açıkladılar

Güney Kore’den ikinci yatırım kanser tedavisi alanında geldi. Güney Kore merkezli biyoteknoloji şirketi Curocell, kan kanseri tedavisinde kullanılan CAR-T hücre tedavisi RIMQARTO'nun Türkiye'de geliştirilmesi ve üretimi için Biruni Grubu ile kapsamlı iş birliği başlattı.

#3
Foto - Güney Kore’den flaş Türkiye kararı: Büyük yatırımı açıkladılar

Taraflar, geçen yıl imzaladıkları danışmanlık anlaşmasının ardından Türkiye'nin ilk ticari CAR-T üretim tesisini tamamladı. Tesis şu anda GMP (İyi Üretim Uygulamaları) sertifikasyon sürecinden geçiyor.

#4
Foto - Güney Kore’den flaş Türkiye kararı: Büyük yatırımı açıkladılar

Anlaşmaya göre Biruni, yerel klinik araştırmaları ve ruhsat sürecini finanse edecek. Curocell ise CAR-T teknolojisi, üretim süreçleri ve kalite kontrol alanındaki bilgi birikimini Türkiye'ye aktaracak. Şirketler, RIMQARTO'nun 2027 yılında Türkiye'de ruhsat almasını hedefliyor.

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