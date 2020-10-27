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Hatay yine yanıyor! Müdahale başladı

2020-10-27 15:27:23
Hatay yine yanıyor! Müdahale başladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir orman yangını daha çıktı.

#1
Foto - Yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangın, bugün Hatay'da çıkan dördüncü yangın oldu.

Yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangın, bugün Hatay'da çıkan dördüncü yangın oldu.

#2
Foto - Yangın, Denizciler Mahallesi Akarca mevkiinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz nasıl çıktığı belirlenemeyen orman yangını sonrası dumanları fark eden mahalleli durumu orman işletme ekiplerine bildirdi.

Yangın, Denizciler Mahallesi Akarca mevkiinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz nasıl çıktığı belirlenemeyen orman yangını sonrası dumanları fark eden mahalleli durumu orman işletme ekiplerine bildirdi.

#3
Foto - Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın sonrası orman işletme müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi başladı.

Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın sonrası orman işletme müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi başladı.

#4
Foto - Diğer yandan, sabahın ilk ışıklarında Arsuz'da zeytinlik yangını, İskenderun Karayılan mevkii ve Dörtyol ilçelerinde de yangın çıkmıştı.

Diğer yandan, sabahın ilk ışıklarında Arsuz'da zeytinlik yangını, İskenderun Karayılan mevkii ve Dörtyol ilçelerinde de yangın çıkmıştı.

#5
Foto - 3 yangın söndürülürken, İskenderun Akarca mevkiinde çıkan orman yangını ise dördüncü yangın olarak kayıtlara geçti.

3 yangın söndürülürken, İskenderun Akarca mevkiinde çıkan orman yangını ise dördüncü yangın olarak kayıtlara geçti.

#6
Foto - 4. yangın için çalışmalar devam ediyor.

4. yangın için çalışmalar devam ediyor.

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