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Spor
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Hatay Stadı resmen açıldı! İşte ilk kareler

2021-06-25 17:22:10
Hatay Stadı resmen açıldı! İşte ilk kareler

Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Hatayspor'un iç saha maçlarını oynayacağı yeni stadı, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

#1
Foto - Atakaş Hatayspor'un iç saha maçlarını oynayacağı 25 bin seyirci kapasiteli yeni stadyumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı törenle açıldı.

Atakaş Hatayspor'un iç saha maçlarını oynayacağı 25 bin seyirci kapasiteli yeni stadyumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı törenle açıldı.

#2
Foto - Başkan Erdoğan açılış sırasında şu açıklamaları yaptı: Ben sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum. İnşallah Hatay'da 2023 bir değişim, dönüşüm yılı olacak mı? Sizin haykırışlarınız zaten bunu gösteriyor. Şimdi gelirken görüyorum maalesef, çakılan bir çivi yok. Ana arterler bıraktığımız gibi kalmış. Biz eserlerimiz ile konuşuruz, onlar ise laf ederler. İnsan ölür kalır eseri, eşek ölür kalır semeri... Hatay Kapalı Spor Salonu da açılacak.

Başkan Erdoğan açılış sırasında şu açıklamaları yaptı: Ben sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum. İnşallah Hatay'da 2023 bir değişim, dönüşüm yılı olacak mı? Sizin haykırışlarınız zaten bunu gösteriyor. Şimdi gelirken görüyorum maalesef, çakılan bir çivi yok. Ana arterler bıraktığımız gibi kalmış. Biz eserlerimiz ile konuşuruz, onlar ise laf ederler. İnsan ölür kalır eseri, eşek ölür kalır semeri... Hatay Kapalı Spor Salonu da açılacak. "26 bin 600 seyirci kapasitesiyle TOKİ tarafından inşa edilen stadımızın Hataysporumuz'un coşkusuyla şenleneceğine inanıyorum. Stadımızın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum..."

#3
Foto - Zemini doğal çim olacak yeni stat bin 500 araçlık otopark alanına da sahip olacak. 142 milyon 900 bin liraya mal oldu. Sadece futbol değil, basketboluyla, voleyboluyla, tenisiyle her branşa hizmet edecek.

Zemini doğal çim olacak yeni stat bin 500 araçlık otopark alanına da sahip olacak. 142 milyon 900 bin liraya mal oldu. Sadece futbol değil, basketboluyla, voleyboluyla, tenisiyle her branşa hizmet edecek.

#4
Foto -

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