Hatay Stadı resmen açıldı! İşte ilk kareler

Başkan Erdoğan açılış sırasında şu açıklamaları yaptı: Ben sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum. İnşallah Hatay'da 2023 bir değişim, dönüşüm yılı olacak mı? Sizin haykırışlarınız zaten bunu gösteriyor. Şimdi gelirken görüyorum maalesef, çakılan bir çivi yok. Ana arterler bıraktığımız gibi kalmış. Biz eserlerimiz ile konuşuruz, onlar ise laf ederler. İnsan ölür kalır eseri, eşek ölür kalır semeri... Hatay Kapalı Spor Salonu da açılacak. "26 bin 600 seyirci kapasitesiyle TOKİ tarafından inşa edilen stadımızın Hataysporumuz'un coşkusuyla şenleneceğine inanıyorum. Stadımızın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum..."