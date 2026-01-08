Hatay Samandağ'da tüm Türkiye'yi çileden çıkartacak gelişme: Her 4 evden birinde var, milli servete 80 milyon lira zarar

Usulsüz enerji tüketimi sadece ekonomik bir kayıp oluşturmakla kalmayıp, şebekedeki trafo ve hatların yanmasına, dolayısıyla bölge genelinde uzun süreli kesintilere neden olmaktadır. Şebeke sağlığını korumak adına yapılan saha tespitlerinde, kaçak kullanım kaynaklı aşırı yüklenmenin şebeke envanterine verdiği zararların boyutu titizlikle incelenmektedir. Bu kapsamda, kayıt dışı tüketim nedeniyle hasar görerek devre dışı kalan 105 adet trafo ile aşırı ısınma sonucu yanan ve kullanılamaz hale gelen 25 bin 360 metre şebeke iletkeni ve kablo miktarı teknik raporlara yansıtılmıştır. Arızaların giderilmesi için harcanan onarım, işçilik ve şebeke envanteri giderleri ile teknik hasarların yol açtığı maddi zararlar dahil olmak üzere, şebekede oluşan tahmini toplam 80 milyon lira tutarındaki maliyet kayıt altına alınmıştır. İlgili birimlerin denetimleri sonucunda kesinleşen bu toplam miktar, bölgedeki rehabilitasyon çalışmalarına temel dayanak oluşturacaktır.