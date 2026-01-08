  • İSTANBUL
Hatay Samandağ'da tüm Türkiye'yi çileden çıkartacak gelişme: Her 4 evden birinde var, milli servete 80 milyon lira zarar
IHA

Hatay Samandağ'da tüm Türkiye'yi çileden çıkartacak gelişme: Her 4 evden birinde var, milli servete 80 milyon lira zarar

Hatay Samandağ’da denetim yapan ekipler her dört evden birinde kaçak elektrik tespit etti. Ortaya çıkan tablo herkesi isyan ettirdi.

Hatay ve çevresinde 31 Aralık 2025 tarihinde etkisini artıran ani sıcaklık düşüşleri, ısınma ihtiyacını ve buna bağlı olarak elektrik enerjisine olan talebi önemli ölçüde arttı. Ancak, elektrik enerjisiyle ısınma sağlanan bölgelerde gözlemlenen kontrolsüz ve kayıt dışı tüketim, dağıtım şebekesi üzerinde aşırı yüklenmeye yol açarak ciddi teknik hasarlara sebebiyet verdi. Toroslar EDAŞ, bu usulsüz müdahalelerin yol açtığı arızaların önüne geçmek ve kesintisiz enerji arzını sağlamak amacıyla "Acil Eylem Planı" kapsamında Samandağ ilçesinde geniş çaplı bir denetim operasyonu gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin şirket şu açıklamayı yaptı: ''Şirket ekiplerinin saha operasyonları kapsamında, Samandağ ilçesinde yer alan 17 mahalle ve 27 trafo bölgesinde kontroller gerçekleştirilmiştir. Kontrol edilen her 4 evden birinde kaçak veya kural dışı elektrik kullanımı tespit edilmiştir. Yapılan teknik incelemeler sonucunda 100’e yakın tesiste kaçak veya usulsüz elektrik kullanımı tespit edilirken; bu usulsüzlüklerin enerji sistemine milyonlarca lira maliyeti hesaplanmıştır. Bu durum, soğuk hava koşullarında zaten artan enerji talebinin, dağıtım şebekesi üzerinde öngörülemez ve planlama dışı bir yüke dönüşmesine neden olmaktadır.

Usulsüz enerji tüketimi sadece ekonomik bir kayıp oluşturmakla kalmayıp, şebekedeki trafo ve hatların yanmasına, dolayısıyla bölge genelinde uzun süreli kesintilere neden olmaktadır. Şebeke sağlığını korumak adına yapılan saha tespitlerinde, kaçak kullanım kaynaklı aşırı yüklenmenin şebeke envanterine verdiği zararların boyutu titizlikle incelenmektedir. Bu kapsamda, kayıt dışı tüketim nedeniyle hasar görerek devre dışı kalan 105 adet trafo ile aşırı ısınma sonucu yanan ve kullanılamaz hale gelen 25 bin 360 metre şebeke iletkeni ve kablo miktarı teknik raporlara yansıtılmıştır. Arızaların giderilmesi için harcanan onarım, işçilik ve şebeke envanteri giderleri ile teknik hasarların yol açtığı maddi zararlar dahil olmak üzere, şebekede oluşan tahmini toplam 80 milyon lira tutarındaki maliyet kayıt altına alınmıştır. İlgili birimlerin denetimleri sonucunda kesinleşen bu toplam miktar, bölgedeki rehabilitasyon çalışmalarına temel dayanak oluşturacaktır.

Şebeke sağlığını korumak ve dürüst abonenin enerji hakkına sahip çıkmak adına; çevrede gözlemlenen şüpheli elektrik kullanım durumlarının, mühürsüz sayaçların veya şebekeye usulsüz müdahale girişimlerinin 186 Çağrı Merkezi üzerinden bildirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bildirimlerde kimlik bilgilerinin tamamen gizli tutulduğunu hatırlatan Toroslar EDAŞ, bölgenin enerji güvenliğini sağlamak adına tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaya devam etmektedir.''

Çuvaldız

Kaçak elektrik kullanmak TERÖR SUÇUDUR, AYRICA ORGANİZE SUÇTUR...
