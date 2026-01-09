  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Sağlık
7
Yeniakit Publisher
İlaca gerek kalmayabilir: İşte kanserle savaşan lezzet!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İlaca gerek kalmayabilir: İşte kanserle savaşan lezzet!

2025 yılının lezzeti seçilen Frenk üzümü portakaldan daha fazla c vitamini içeriyor. Bağışıklığı ayağa kaldıran Frenk üzümünün içinde neler var?

#1
Foto - İlaca gerek kalmayabilir: İşte kanserle savaşan lezzet!

Koyu rengi ve yoğun aromasıyla dikkat çeken öyle bir meyve var ki 'yılın lezzeti' unvanını aldı. Uzmanlara göre yalnızca küçük bir porsiyonu dahi bilinen turunçgillerden çok daha fazla C vitamini sunuyor. Peki, 'yılın lezzeti' seçilen meyve hangisi? Gerçekten faydalı mı?

#2
Foto - İlaca gerek kalmayabilir: İşte kanserle savaşan lezzet!

Tatlıyla ekşi arasında dengeli bir lezzet... 2026'ya damga vurması beklenen bu meyve, portakalı geride bırakan C vitamini oranıyla konuşuluyor. Herkesin mutfağında mutlaka olması gereken bu meyve, bağışıklık ve sindirim üzerindeki etkileri sağlık çevrelerinde öne çıkıyor. İşte tüm detaylar!

#3
Foto - İlaca gerek kalmayabilir: İşte kanserle savaşan lezzet!

2026'NIN LEZZETİ OLARAK SEÇİLEN MEYVE HANGİSİ? Sağlıklı beslenmenin kollarından biri de doğru meyveleri, doğru miktarlarda tüketmekten geçiyor. Vitamin, mineral, lif ve antioksidan açısından zengin içeriklere sahip olan meyveler, organ ve beden sağlığını destekliyor. Tam bu noktada pek çok kişi, hangi meyvenin daha sağlıklı ve lezzetli olduğunu merak ediyor.

#4
Foto - İlaca gerek kalmayabilir: İşte kanserle savaşan lezzet!

Amerikan baharat üreticisi olarak faaliyet gösteren bir marka, 2026 yılının lezzeti olarak siyah frenk üzümünü seçti. Tatlı ama hafif ekşi tada sahip olan bu meyve; reçellerde, içecekler ya da çöreklerin içine katılarak kullanılıyor. Lakin birçok kişi bu koyu mor meyvelerin bağırsak sağlığını destekleyen lif ve bağışıklık sistemini koruyan C vitamini gibi antioksidanlarla dolu olduğunu bilmeyebiliyor.

#5
Foto - İlaca gerek kalmayabilir: İşte kanserle savaşan lezzet!

Sadece bir fincan frenk üzümü 203 miligram C vitamini içeriyor. Bu, yetişkinler için önerilen günlük değerin yüzde 226'sına ya da büyük bir portakaldaki C vitamininin iki katından fazlasına denk geliyor.

#6
Foto - İlaca gerek kalmayabilir: İşte kanserle savaşan lezzet!

Minnesota'daki Mayo Kliniği'ne göre uzmanlar, kadınların günde 75 miligram, erkeklerin ise 90 miligram C vitamini almasını öneriyor. Cleveland Kliniği'nde görevli diyetisyen Julia Zumpano, "Antioksidanlar, hücrelere zarar verebilen ve iltihaplanmaya, kansere ve diğer hastalıklara yol açabilen moleküller olan serbest radikallerle savaşır" diye açıkladı./ kaynak: akşam

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Can

Bu ne nerede satilir kaça Türk mali portakal mandalin var...
TÜM YORUMLARA GİT
Tarım Kredi’de kıyma ve kuşbaşı fiyatı düştü! Neredeyse yarı yarıya daha ucuz
Ekonomi

Tarım Kredi’de kıyma ve kuşbaşı fiyatı düştü! Neredeyse yarı yarıya daha ucuz

Vatandaşlara indirim müjdelerini peş peşe duyuran Tarım Kredi Marketleri, kıyma ve kuşbaşı fiyatları düştü.

Suriye’deki operasyondan rahatsız oldular! İstanbul'da PKK yandaşları Polisimize saldırdı: Terör sevici alçaklara geçit yok!
Gündem

Suriye’deki operasyondan rahatsız oldular! İstanbul'da PKK yandaşları Polisimize saldırdı: Terör sevici alçaklara geçit yok!

Suriye'nin kuzeyinde köşeye sıkışan ve ağır darbe alan PKK-SDG terör örgütünün İstanbul'daki uzantıları, sokakları karıştırmaya yeltendi. Te..
PKK-SDG elebaşı köşeye sıkışınca ağlamaya başladı: Hem anlaşmayı bozdu hem de 'katliam' yalanına sarıldı!
Gündem

PKK-SDG elebaşı köşeye sıkışınca ağlamaya başladı: Hem anlaşmayı bozdu hem de 'katliam' yalanına sarıldı!

Suriye’nin Halep şehrinde köşeye sıkışan terör örgütü PKK-SDG’nin sözde elebaşı Mazlum Abdi, bölgedeki bozgunun ardından panik içinde açıkla..
Öldü diyenlere kapak olsun: Şara sahada, PKK-SDG’nin ininde!
Gündem

Öldü diyenlere kapak olsun: Şara sahada, PKK-SDG’nin ininde!

Günlerdir "öldü", "vuruldu" veya "kaçtı" diyerek kirli bir dezenformasyon yürüten şer odaklarının yalanları, paylaşılan son görüntülerle bir..
3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor
Siyaset

3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor

Dün Deva, Gelecek ve CHP’den istifa eden 3 milletvekilini Ak Parti’ye katılmasının ardından bugün de 2’si büyükşehir olmak üzere CHP’nin eli..
Özgür Özel’in o sözlerine İmamoğlu’ndan reddiye
Sosyal Medya

Özgür Özel’in o sözlerine İmamoğlu’ndan reddiye

Özgür Özel'in "Ekrem İmamoğlu depreme karşı en iyi hazırlığı yapar, müthiş bir kentsel dönüşüm planı vardı" sözleri, İmamoğlu'nun geçmişteki..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23