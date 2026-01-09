İlaca gerek kalmayabilir: İşte kanserle savaşan lezzet!
Koyu rengi ve yoğun aromasıyla dikkat çeken öyle bir meyve var ki 'yılın lezzeti' unvanını aldı. Uzmanlara göre yalnızca küçük bir porsiyonu dahi bilinen turunçgillerden çok daha fazla C vitamini sunuyor. Peki, 'yılın lezzeti' seçilen meyve hangisi? Gerçekten faydalı mı?
Tatlıyla ekşi arasında dengeli bir lezzet... 2026'ya damga vurması beklenen bu meyve, portakalı geride bırakan C vitamini oranıyla konuşuluyor. Herkesin mutfağında mutlaka olması gereken bu meyve, bağışıklık ve sindirim üzerindeki etkileri sağlık çevrelerinde öne çıkıyor. İşte tüm detaylar!
2026'NIN LEZZETİ OLARAK SEÇİLEN MEYVE HANGİSİ? Sağlıklı beslenmenin kollarından biri de doğru meyveleri, doğru miktarlarda tüketmekten geçiyor. Vitamin, mineral, lif ve antioksidan açısından zengin içeriklere sahip olan meyveler, organ ve beden sağlığını destekliyor. Tam bu noktada pek çok kişi, hangi meyvenin daha sağlıklı ve lezzetli olduğunu merak ediyor.
Amerikan baharat üreticisi olarak faaliyet gösteren bir marka, 2026 yılının lezzeti olarak siyah frenk üzümünü seçti. Tatlı ama hafif ekşi tada sahip olan bu meyve; reçellerde, içecekler ya da çöreklerin içine katılarak kullanılıyor. Lakin birçok kişi bu koyu mor meyvelerin bağırsak sağlığını destekleyen lif ve bağışıklık sistemini koruyan C vitamini gibi antioksidanlarla dolu olduğunu bilmeyebiliyor.
Sadece bir fincan frenk üzümü 203 miligram C vitamini içeriyor. Bu, yetişkinler için önerilen günlük değerin yüzde 226'sına ya da büyük bir portakaldaki C vitamininin iki katından fazlasına denk geliyor.
Minnesota'daki Mayo Kliniği'ne göre uzmanlar, kadınların günde 75 miligram, erkeklerin ise 90 miligram C vitamini almasını öneriyor. Cleveland Kliniği'nde görevli diyetisyen Julia Zumpano, "Antioksidanlar, hücrelere zarar verebilen ve iltihaplanmaya, kansere ve diğer hastalıklara yol açabilen moleküller olan serbest radikallerle savaşır" diye açıkladı./ kaynak: akşam
