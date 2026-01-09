Futbol dünyasını sarsan haber: Maalesef 38 yaşında hayatını kaybetti
Eski futbolcu, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Aydın'ın Efeler ilçesinde eski futbolcu 'Madi İlker' lakaplı İlker Seçer (38) kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, bir süredir Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören "Madi İlker" lakaplı sporcu İlker Seçer, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Aydınlı eski sporcu Seçer futbol kariyeri boyunca; Kızılcaköyspor, Osmanbüküspor, Evciler Belediyespor, Merkez Yeniköyspor, Kardeşköyspor, Aydınspor, Yılmazspor ve Ulukonakspor formalarını terletti. Seçer'in 2020 yılında aktif futbol hayatını noktaladığı öğrenildi.
