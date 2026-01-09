  • İSTANBUL
Futbol dünyasını sarsan haber: Maalesef 38 yaşında hayatını kaybetti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Futbol dünyasını sarsan haber: Maalesef 38 yaşında hayatını kaybetti

Eski futbolcu, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

1
#1
Foto - Futbol dünyasını sarsan haber: Maalesef 38 yaşında hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde eski futbolcu 'Madi İlker' lakaplı İlker Seçer (38) kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

#2
Foto - Futbol dünyasını sarsan haber: Maalesef 38 yaşında hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, bir süredir Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören "Madi İlker" lakaplı sporcu İlker Seçer, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

#3
Foto - Futbol dünyasını sarsan haber: Maalesef 38 yaşında hayatını kaybetti

Aydınlı eski sporcu Seçer futbol kariyeri boyunca; Kızılcaköyspor, Osmanbüküspor, Evciler Belediyespor, Merkez Yeniköyspor, Kardeşköyspor, Aydınspor, Yılmazspor ve Ulukonakspor formalarını terletti. Seçer'in 2020 yılında aktif futbol hayatını noktaladığı öğrenildi.

#4
Foto - Futbol dünyasını sarsan haber: Maalesef 38 yaşında hayatını kaybetti

