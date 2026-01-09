  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Diyarbakır'da korku dolu anlar! Yolcu treni, belediye otobüsüne çarptı
DHA Giriş Tarihi:

Diyarbakır'da korku dolu anlar! Yolcu treni, belediye otobüsüne çarptı

Diyarbakır'da yürekleri ağza getiren kazada; yolcu treni, hemzemin geçitte belediye otobüsüne çarptı.

#1
Foto - Diyarbakır'da korku dolu anlar! Yolcu treni, belediye otobüsüne çarptı

Kaza, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi.

#2
Foto - Diyarbakır'da korku dolu anlar! Yolcu treni, belediye otobüsüne çarptı

Diyarbakır-Kurtalan arası çalışan yolcu treni, hemzemin geçitte 21 AIC 280 plakalı belediye otobüsüne çarptı.

#3
Foto - Diyarbakır'da korku dolu anlar! Yolcu treni, belediye otobüsüne çarptı

Yolcu bulunmayan otobüs, bir süre sürüklendi.

#4
Foto - Diyarbakır'da korku dolu anlar! Yolcu treni, belediye otobüsüne çarptı

Kazada rayların kenarına savrulan otobüsün şoförü, yaralandı.

#5
Foto - Diyarbakır'da korku dolu anlar! Yolcu treni, belediye otobüsüne çarptı

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#6
Foto - Diyarbakır'da korku dolu anlar! Yolcu treni, belediye otobüsüne çarptı

Hastanede tedaviye alınan otobüs şoförünün durumunun iyi olduğu belirtildi.

#7
Foto - Diyarbakır'da korku dolu anlar! Yolcu treni, belediye otobüsüne çarptı

Otobüs kullanılamaz hale gelirken, camları kırılan ve hava kaçağı oluşan tren işlemler sonrası Diyarbakır'daki istasyona dönecek. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarım Kredi’de kıyma ve kuşbaşı fiyatı düştü! Neredeyse yarı yarıya daha ucuz
Ekonomi

Tarım Kredi’de kıyma ve kuşbaşı fiyatı düştü! Neredeyse yarı yarıya daha ucuz

Vatandaşlara indirim müjdelerini peş peşe duyuran Tarım Kredi Marketleri, kıyma ve kuşbaşı fiyatları düştü.

Suriye’deki operasyondan rahatsız oldular! İstanbul'da PKK yandaşları Polisimize saldırdı: Terör sevici alçaklara geçit yok!
Gündem

Suriye’deki operasyondan rahatsız oldular! İstanbul'da PKK yandaşları Polisimize saldırdı: Terör sevici alçaklara geçit yok!

Suriye'nin kuzeyinde köşeye sıkışan ve ağır darbe alan PKK-SDG terör örgütünün İstanbul'daki uzantıları, sokakları karıştırmaya yeltendi. Te..
PKK-SDG elebaşı köşeye sıkışınca ağlamaya başladı: Hem anlaşmayı bozdu hem de 'katliam' yalanına sarıldı!
Gündem

PKK-SDG elebaşı köşeye sıkışınca ağlamaya başladı: Hem anlaşmayı bozdu hem de 'katliam' yalanına sarıldı!

Suriye’nin Halep şehrinde köşeye sıkışan terör örgütü PKK-SDG’nin sözde elebaşı Mazlum Abdi, bölgedeki bozgunun ardından panik içinde açıkla..
Öldü diyenlere kapak olsun: Şara sahada, PKK-SDG’nin ininde!
Gündem

Öldü diyenlere kapak olsun: Şara sahada, PKK-SDG’nin ininde!

Günlerdir "öldü", "vuruldu" veya "kaçtı" diyerek kirli bir dezenformasyon yürüten şer odaklarının yalanları, paylaşılan son görüntülerle bir..
3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor
Siyaset

3 vekilin ardından siyaseti hareketlendiren iddia! 3 şehrin CHP'li belediye başkanı da Ak Parti’ye katılıyor

Dün Deva, Gelecek ve CHP’den istifa eden 3 milletvekilini Ak Parti’ye katılmasının ardından bugün de 2’si büyükşehir olmak üzere CHP’nin eli..
Özgür Özel’in o sözlerine İmamoğlu’ndan reddiye
Sosyal Medya

Özgür Özel’in o sözlerine İmamoğlu’ndan reddiye

Özgür Özel'in "Ekrem İmamoğlu depreme karşı en iyi hazırlığı yapar, müthiş bir kentsel dönüşüm planı vardı" sözleri, İmamoğlu'nun geçmişteki..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23