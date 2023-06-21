Hastalık bitti derken şimdi de ‘el, ayak ve ağız hastalığı’ hortladı! Uzmanlar neden patladığını açıkladı

“TOPLU HAVUZLAR CİDDİ RİSK OLUŞTURUYOR” Çok ağır vakalarla karşılaşmamak için çok temkinli olunması gerektiğini belirten Dr. Günay, el, ayak ve ağız hastalığı ile ilgili vatandaşlara uyarılarda bulunarak şöyle konuştu: *Asıl olarak hijyenin bozulması, kalabalık ve temiz olmayan bir yaşama hali, tuvaletlerin gereği gibi temizlenmemesi bunu arttırdığı gibi, hasta kişi ile yakın temas etme, öpme, sarılma, lezyonlu deriye dokunma, ortak eşya kullanma sonucunda, ya da dışkı ve idrar ile bulaşabilir.