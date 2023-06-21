2023-06-21 22:38:38 Hastalık bitti derken şimdi de ‘el, ayak ve ağız hastalığı’ hortladı! Uzmanlar neden patladığını açıkladı
Bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığı olan el, ayak ve ağız hastalığının özellikle çocukları tehdit etmesi nedeniyle ailelerde tedirginliğe neden oluyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Savan Günay, uzun yıllardır ülkemizde çok nadir görülen el, ayak ve ağız hastalığının patlama yaptığını, "4 senelik ihtisas dönemi boyunca 1 vaka görmüşken, muayenehanemde bir hafta içinde 20 vaka gördüm" dedi. El, ayak ve ağız hastalığının önemli 8 belirtisi ne paylaştı...