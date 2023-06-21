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Sağlık
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Hastalık bitti derken şimdi de ‘el, ayak ve ağız hastalığı’ hortladı! Uzmanlar neden patladığını açıkladı

2023-06-21 22:38:38
Hastalık bitti derken şimdi de ‘el, ayak ve ağız hastalığı’ hortladı! Uzmanlar neden patladığını açıkladı

Bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığı olan el, ayak ve ağız hastalığının özellikle çocukları tehdit etmesi nedeniyle ailelerde tedirginliğe neden oluyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Savan Günay, uzun yıllardır ülkemizde çok nadir görülen el, ayak ve ağız hastalığının patlama yaptığını, "4 senelik ihtisas dönemi boyunca 1 vaka görmüşken, muayenehanemde bir hafta içinde 20 vaka gördüm" dedi. El, ayak ve ağız hastalığının önemli 8 belirtisi ne paylaştı...

#1
Foto - Hastalık bitti derken şimdi de ‘el, ayak ve ağız hastalığı’ hortladı! Uzmanlar neden patladığını açıkladı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Savan Günay, ülkemizin yıllar önce unuttuğu hastalıklardan biri olan ve 2015 yılında Vietnam’da patlak veren, kreşlerin ve okulların kapanmasına neden olan el, ayak ve ağız hastalığının ülkemizde de görülmeye başlandığını söyledi.

#2
Foto - Hastalık bitti derken şimdi de ‘el, ayak ve ağız hastalığı’ hortladı! Uzmanlar neden patladığını açıkladı

Günay, “4 senelik ihtisas dönemi boyunca 1 vaka görmüşken, muayenehanemde bir hafta içinde 20 vaka görünce, Sağlık Bakanlığı’nı uyarmış ve lütfen Çok dikkatli olun demiştim” diyerek, daha önceki dünya literatürlerinde el, ayak ve ağız hastalığının erişkinlere geçmesine dair bir bulgu olmamasına rağmen, ülkemizde erişkinlerde de çok ağır vakalar görüldüğünü belirtti.

#3
Foto - Hastalık bitti derken şimdi de ‘el, ayak ve ağız hastalığı’ hortladı! Uzmanlar neden patladığını açıkladı

“TOPLU HAVUZLAR CİDDİ RİSK OLUŞTURUYOR” Çok ağır vakalarla karşılaşmamak için çok temkinli olunması gerektiğini belirten Dr. Günay, el, ayak ve ağız hastalığı ile ilgili vatandaşlara uyarılarda bulunarak şöyle konuştu: *Asıl olarak hijyenin bozulması, kalabalık ve temiz olmayan bir yaşama hali, tuvaletlerin gereği gibi temizlenmemesi bunu arttırdığı gibi, hasta kişi ile yakın temas etme, öpme, sarılma, lezyonlu deriye dokunma, ortak eşya kullanma sonucunda, ya da dışkı ve idrar ile bulaşabilir.

#4
Foto - Hastalık bitti derken şimdi de ‘el, ayak ve ağız hastalığı’ hortladı! Uzmanlar neden patladığını açıkladı

*Okul, kreş gibi toplu yaşam alanları, yazın enfekte havuz sularının yutulması hastalığı bulaşması açısından risk oluşturur. Bizim ise deprem bölgesindeki kardeşlerimizin temizlik şartları son derece zordur. *Halen o bölgede birçok vaka görüldüğüne dair hekim arkadaşlarımızdan haberler gelmektedir. Bu nedenle ülkemiz bazen çok ağır seyreden vakalarla karşılaşmamak için çok temkinli olmalıdır. *Özellikle yaz sıcağının gelmesiyle toplu havuzlar ciddi risk taşımaktadır. Havuzlar ciddi biçimde denetlenmeli klorürizasyon koşullarına son derece dikkatli riayet edilmelidir.

#5
Foto - Hastalık bitti derken şimdi de ‘el, ayak ve ağız hastalığı’ hortladı! Uzmanlar neden patladığını açıkladı

EL AYAK AĞIZ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR? *İlk bulgular halsizlik, kırgınlık halidir. Bunu düşük düzeyde bir ateş takip eder. Ateş 38-38,5 C dir. Ateşin süresi ortalama 3 gündür. Bu süre 7 güne kadar da uzayabilir. *İştah kaybı *Huzursuzluk *Boğaz ağrısı *Yemek yerken ağızda acıma *Yutamama *Ağız etrafında ve içinde ağrılı döküntüler *Avuç içi ve ayak tabanında ağrısız kaşıntısız döküntüler ve soyulmalar.

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