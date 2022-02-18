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Hastalanmadan uzun bir ömür geçirmenin sırrı: Nitrik oksit

2022-02-18 12:56:49
Hastalanmadan uzun bir ömür geçirmenin sırrı: Nitrik oksit

Nitrik oksit, vücut tarafından doğal olarak üretilen, kan damarlarının genişlemesini sağlayan, insülin ve insan büyüme hormonu gibi belirli hormonların salınmasını uyaran bir bileşiktir. Vücudunuzdaki nitrik oksit seviyesi düşerse hastalanmaya, yaşlanmaya başlarsınız. Diyabet, yüksek tansiyon, uykusuzluk, kanser, aşırı kilo, kas ağrıları, yorgunluk, eklem iltihaplanmaları başta olmak üzere birçok sağlık sorununun temel nedeni vücutta nitrik oksit seviyesinin azalmasıdır. Kalp hastalıklarının önlenmesinde, yüksek tansiyon ve tip 2 diyabet tedavisinde etkilidir. Temel olarak yaşlanmak dediğimiz şey nitrik oksit seviyesinin azalma sürecidir.

#1
Foto - Nitrik oksit nedir? Nitrik oksit, vücudunuz tarafından doğal olarak üretilen bir moleküldür. İnsan vücudundaki hemen hemen her hücre türü tarafından üretilir ve kan dolaşımı için en önemli moleküllerden biridir. Vücudumuzun hücreleri arasındaki iletişimi sağlar. Nitrik oksit ayrıca insülin ve büyüme hormonu gibi belirli hormonların salınmasını da destekler.

Nitrik oksit nedir? Nitrik oksit, vücudunuz tarafından doğal olarak üretilen bir moleküldür. İnsan vücudundaki hemen hemen her hücre türü tarafından üretilir ve kan dolaşımı için en önemli moleküllerden biridir. Vücudumuzun hücreleri arasındaki iletişimi sağlar. Nitrik oksit ayrıca insülin ve büyüme hormonu gibi belirli hormonların salınmasını da destekler.

#2
Foto - Nitrik oksit faydaları nelerdir? Kan basıncını düşürür: Nitrik oksit kan damarlarını genişleterek kan akışını rahatlatır ve tansiyonun düşmesine yardımcı olur. 2005 yılında yapılan bir araştırmaya göre uzun bir süre L-arginin takviyesi alan hamile kadınlarda almayanlara göre kan basıncı daha düşük bulunmuştur. Kas ağrısını azaltır: Sitrülin malat adı verilen bir L-sitrülin formu, aktif kaslara kan akışını artıran nitrik oksidi artırarak kas ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Ayrıca bu takviyenin besin dağıtımını artırdığı ve laktat ve amonyak gibi kas yorgunluğuyla ilgili atık ürünleri temizlediği düşünülmektedir.

Nitrik oksit faydaları nelerdir? Kan basıncını düşürür: Nitrik oksit kan damarlarını genişleterek kan akışını rahatlatır ve tansiyonun düşmesine yardımcı olur. 2005 yılında yapılan bir araştırmaya göre uzun bir süre L-arginin takviyesi alan hamile kadınlarda almayanlara göre kan basıncı daha düşük bulunmuştur. Kas ağrısını azaltır: Sitrülin malat adı verilen bir L-sitrülin formu, aktif kaslara kan akışını artıran nitrik oksidi artırarak kas ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Ayrıca bu takviyenin besin dağıtımını artırdığı ve laktat ve amonyak gibi kas yorgunluğuyla ilgili atık ürünleri temizlediği düşünülmektedir.

#3
Foto - Egzersiz performansını arttırır: Rahatlamış kan dolaşımı sayesinde, egzersiz sırasında çalışan kaslara besin ve oksijen aktarımı artar ve bu da egzersiz performansını artırır. Tip 2 diyabet hastalarında nitrik oksidin üretimi bozulmaktadır. Bu da kan dolaşımını bozarak zamanla yüksek tansiyon, böbrek hastalığı veya kalp hastalıklarına neden olabilmektedir. Yapılan araştırmalarda özellikle L-argininin diyabetli kişilerde kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olduğu bulunmuştur, ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Egzersiz performansını arttırır: Rahatlamış kan dolaşımı sayesinde, egzersiz sırasında çalışan kaslara besin ve oksijen aktarımı artar ve bu da egzersiz performansını artırır. Tip 2 diyabet hastalarında nitrik oksidin üretimi bozulmaktadır. Bu da kan dolaşımını bozarak zamanla yüksek tansiyon, böbrek hastalığı veya kalp hastalıklarına neden olabilmektedir. Yapılan araştırmalarda özellikle L-argininin diyabetli kişilerde kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olduğu bulunmuştur, ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

#4
Foto - Kilo vermeye yardımcı olur, Kistik fibrozis hastalarında akciğer fonksiyonunu iyileştirebilir, Büyük travma veya yaralanma sonrası iyileşmeyi hızlandırabilir, Soğuk algınlığına karşı koruyabilir, Diyabetik ayak ülserlerinin iyileşmesini hızlandırabilir, Yorgunluk azalır. Bağışıklık hücrelerini güçlendirir. Kanser hücrelerine karşı etkilidir. Kemikleri güçlendirir. Eklemlerin iltihaplanmasına engel olur. Mide ve barsak sistemindeki düz kasları gevşetir. Bağırsak ve sindirim sistemi düzenli çalışırlar. Solunum fonksiyonlarını güçlendirir. Enerji artışı sağlar. Uyku kalitesini artırır. Duygusal ve zihinsel uyanıklık sağlar.

Kilo vermeye yardımcı olur, Kistik fibrozis hastalarında akciğer fonksiyonunu iyileştirebilir, Büyük travma veya yaralanma sonrası iyileşmeyi hızlandırabilir, Soğuk algınlığına karşı koruyabilir, Diyabetik ayak ülserlerinin iyileşmesini hızlandırabilir, Yorgunluk azalır. Bağışıklık hücrelerini güçlendirir. Kanser hücrelerine karşı etkilidir. Kemikleri güçlendirir. Eklemlerin iltihaplanmasına engel olur. Mide ve barsak sistemindeki düz kasları gevşetir. Bağırsak ve sindirim sistemi düzenli çalışırlar. Solunum fonksiyonlarını güçlendirir. Enerji artışı sağlar. Uyku kalitesini artırır. Duygusal ve zihinsel uyanıklık sağlar.

#5
Foto - Nitrik oksit içeren besinler nelerdir? Pancar: Pancar, vücudunuzun nitrik okside dönüştürebileceği diyet nitratları bakımından zengindir. Sarımsak: Sarımsak, nitrik oksidin biyoyararlanımını artırabilir ve L-arginin’i nitrik okside dönüştüren enzimin seviyesini artırabilir. Et, kümes hayvanları ve deniz ürünlerinin tümü, vücuttaki nitrik oksidi korumaya yardımcı olduğuna inanılan önemli bir bileşik olan koenzim Q10 kaynaklarıdır.

Nitrik oksit içeren besinler nelerdir? Pancar: Pancar, vücudunuzun nitrik okside dönüştürebileceği diyet nitratları bakımından zengindir. Sarımsak: Sarımsak, nitrik oksidin biyoyararlanımını artırabilir ve L-arginin’i nitrik okside dönüştüren enzimin seviyesini artırabilir. Et, kümes hayvanları ve deniz ürünlerinin tümü, vücuttaki nitrik oksidi korumaya yardımcı olduğuna inanılan önemli bir bileşik olan koenzim Q10 kaynaklarıdır.

#6
Foto - Bitter çikolata: Kakaoda bulunan flavanoller, vücuttaki nitrik oksit seviyesini arttırarak kalp sağlığını korumaya ve hücrelerin oksidatif hasara karşı korunmasına yardımcı olur. Yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak, roka, marul, tere, maydanoz, lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, vücudunuzda nitrik okside dönüştürülen nitratlarla doludur. Turunçgiller: Portakal, limon, misket limonu ve greyfurt gibi turunçgillerin tümü, sağlıkta merkezi bir rol oynayan C vitamini kaynaklarıdır. C vitamini, biyoyararlanımını ve vücuttaki emilimini en üst düzeye çıkararak nitrik oksiti artırabilir.

Bitter çikolata: Kakaoda bulunan flavanoller, vücuttaki nitrik oksit seviyesini arttırarak kalp sağlığını korumaya ve hücrelerin oksidatif hasara karşı korunmasına yardımcı olur. Yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak, roka, marul, tere, maydanoz, lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, vücudunuzda nitrik okside dönüştürülen nitratlarla doludur. Turunçgiller: Portakal, limon, misket limonu ve greyfurt gibi turunçgillerin tümü, sağlıkta merkezi bir rol oynayan C vitamini kaynaklarıdır. C vitamini, biyoyararlanımını ve vücuttaki emilimini en üst düzeye çıkararak nitrik oksiti artırabilir.

#7
Foto - Nar: Nar, hücrelerinizi hasara karşı koruyabilen ve nitrik oksidi koruyabilen güçlü antioksidanlarla yüklüdür. Kuruyemişler ve tohumlar: Bu besinler nitrik oksitin üretiminde rol oynayan bir amino asit türü olan arginin bakımından zengindir. Karpuz: Karpuz da arginin ve nitrik okside dönüşen bir amino asit olan sitrülinin en iyi kaynaklarından biridir.

Nar: Nar, hücrelerinizi hasara karşı koruyabilen ve nitrik oksidi koruyabilen güçlü antioksidanlarla yüklüdür. Kuruyemişler ve tohumlar: Bu besinler nitrik oksitin üretiminde rol oynayan bir amino asit türü olan arginin bakımından zengindir. Karpuz: Karpuz da arginin ve nitrik okside dönüşen bir amino asit olan sitrülinin en iyi kaynaklarından biridir.

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