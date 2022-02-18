2022-02-18 12:56:49 Hastalanmadan uzun bir ömür geçirmenin sırrı: Nitrik oksit
Nitrik oksit, vücut tarafından doğal olarak üretilen, kan damarlarının genişlemesini sağlayan, insülin ve insan büyüme hormonu gibi belirli hormonların salınmasını uyaran bir bileşiktir. Vücudunuzdaki nitrik oksit seviyesi düşerse hastalanmaya, yaşlanmaya başlarsınız. Diyabet, yüksek tansiyon, uykusuzluk, kanser, aşırı kilo, kas ağrıları, yorgunluk, eklem iltihaplanmaları başta olmak üzere birçok sağlık sorununun temel nedeni vücutta nitrik oksit seviyesinin azalmasıdır. Kalp hastalıklarının önlenmesinde, yüksek tansiyon ve tip 2 diyabet tedavisinde etkilidir. Temel olarak yaşlanmak dediğimiz şey nitrik oksit seviyesinin azalma sürecidir.