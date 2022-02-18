Hastalanmadan uzun bir ömür geçirmenin sırrı: Nitrik oksit

Nitrik oksit faydaları nelerdir? Kan basıncını düşürür: Nitrik oksit kan damarlarını genişleterek kan akışını rahatlatır ve tansiyonun düşmesine yardımcı olur. 2005 yılında yapılan bir araştırmaya göre uzun bir süre L-arginin takviyesi alan hamile kadınlarda almayanlara göre kan basıncı daha düşük bulunmuştur. Kas ağrısını azaltır: Sitrülin malat adı verilen bir L-sitrülin formu, aktif kaslara kan akışını artıran nitrik oksidi artırarak kas ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Ayrıca bu takviyenin besin dağıtımını artırdığı ve laktat ve amonyak gibi kas yorgunluğuyla ilgili atık ürünleri temizlediği düşünülmektedir.