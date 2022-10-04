  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
12
Hasta olan anne çocuğunu emzirirse bebeğe hastalık bulaşır mı? İşte cevabı...

2022-10-04 12:23:18
Hasta olan anne çocuğunu emzirirse bebeğe hastalık bulaşır mı? İşte cevabı...

Anne sütü, bebeğin ilk 6 ay boyunca tüm gereksinimleri olan su, protein, karbonhidrat, mineral ve yağları tek başına karşılayabilen mucize bir besin. Zengin içeriği sayesinde bebeğin büyümesini, gelişmesini ve enfeksiyon hastalıklarından alerjiye, kalp ve damar hastalıklarından kansere kadar pek çok sağlık problemlerinden korunmasını sağlıyor. Üstelik bebeğin zeki, mutlu ve özgüvenli bir birey olabilmesinde de önemli işlevler üstleniyor. Mucizevi faydaları nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı; anne sütünün doğum sonrasındaki ilk yarım saat içinde bebeğe verilmesini, ilk 6 ay tek başına, 2 yaşına kadar da ek besinle birlikte devam edilmesini öneriyor. Ancak anne sütü ve emzirmeyle ilgili toplumda doğru sanılan bazı hatalı bilgiler annelerin gereksiz yere endişeye kapılmalarına neden olabiliyor.

#1
Foto - Hasta olan anne çocuğunu emzirirse bebeğe hastalık bulaşır mı? İşte cevabı...

Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Atılkan, ‘anne sütü’ hakkında toplumda doğru sanılan hatalı bilgileri anlattı; önemli öneriler ve uyarılarda bulundu!

#2
Foto - Hasta olan anne çocuğunu emzirirse bebeğe hastalık bulaşır mı? İşte cevabı...

Bebeğim ağlıyor, demek ki sütüm yetersiz. YANLIŞ! DOĞRUSU: Yaygın inanışın aksine, her annede bebeğine yetecek kadar süt oluyor. “Bebeğin ağlaması bir taleptir, bebek anne sütüne ihtiyaç duyduğu sıklığı ağlayarak anlatır. Her ağladığında emzirirseniz, bebeğin büyümesi ve gelişmesi için yeterli süt üretimini sağlayabilirsiniz” diyen Dr. Pınar Atılkan, şöyle devam ediyor: “Bebekler farklı nedenlerden de ağlayabilirler, bu gayet normaldir. Ağlamak bebeklerde iletişim yoludur. Dolayısıyla temel bakımlarını karşılayıp, emzirmeniz yeterli gelecektir. Bebeğinize yapılacak olan aralıklı tartı kontrolleri ve doktor muayeneleri anne sütünüzün yeterli olup olmadığını belirler. Yapılan kontrollerde bebeğiniz yeterli kiloda ve sağlıklı ise endişelenmenize gerek yok.”

#3
Foto - Hasta olan anne çocuğunu emzirirse bebeğe hastalık bulaşır mı? İşte cevabı...

Sütüm sulu ve açık renk olduğu için kalitesiz. YANLIŞ! DOĞRUSU: Bebek doğduktan hemen sonra ‘kolostrum’ adı verilen ağız sütü geliyor. Koyu sarı ve yoğun bir süt olan kolostrum, içeriğinden dolayı bu görünümde oluyor. Bebeğin bağışıklık sistemini destekleyen kolostrum yaklaşık bir hafta içinde daha berrak ve açık beyaz renkli süte dönüşüyor. Dolayısıyla sütün sulu olması, protein mineral ve besin içeriği yönünden yetersiz olduğu anlamına gelmiyor.

#4
Foto - Hasta olan anne çocuğunu emzirirse bebeğe hastalık bulaşır mı? İşte cevabı...

Ek besine geçtiğimde bebeğim anne sütüne ihtiyaç duymaz. YANLIŞ! DOĞRUSU: Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı; ilk 6 ay bebeğin sadece anne sütü ile beslenmesini öneriyor. Anne sütü yeterli gelmezse doktor önerisiyle ek katı besinlere aşamalı olarak başlanabiliyor. Dr. Pınar Atılkan, ancak bu oranın yüzde 30’u geçmemesi gerektiğine işaret ederek, “Temel besinin 8. aya kadar yüzde 70-80 oranında anne sütü olması gerekiyor. Bebek büyüdükçe anne sütünün miktarı da değişiyor. Örneğin, 9-12 aydan sonra besinlerin yarısı anne sütünden yarısı da ek besinden sağlanmalı. Tamamlayıcı beslenmeye de 2 yaşına kadar anne sütü ile beraber devam edilmelidir” diyor.

#5
Foto - Hasta olan anne çocuğunu emzirirse bebeğe hastalık bulaşır mı? İşte cevabı...

Göğsüm çok küçük bu nedenle sütüm az olabilir. YANLIŞ! DOĞRUSU: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Atılkan, sütün miktarı ile kalitesinin anne memesinin boyutundan bağımsız bir durum olduğunu vurgulayarak, “Her annenin sütü bebeğine yeterli geliyor, dolayısıyla annelerin endişelenmelerine gerek yok.” diyor.

#6
Foto - Hasta olan anne çocuğunu emzirirse bebeğe hastalık bulaşır mı? İşte cevabı...

Bebeğimi biberonla beslemek yeterli gelecektir. YANLIŞ DOĞRUSU: Bazı bebekler hem biberon hem anne memesi ile beslenebiliyorlar. Ancak bebeğin mümkünse ilk 4-6 hafta, zorunlu haller dışında, biberonla beslenmemesi gerekiyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Atılkan, “Beslenmek için biberon zorunlu olsa bile anne bebeğini yine emzirmelidir. Zira, yaşamsal faydalarının yanı sıra anne sütü çok daha kolay sindirildiği için bebek daha sık besleniyor.” diyor.

#7
Foto - Hasta olan anne çocuğunu emzirirse bebeğe hastalık bulaşır mı? İşte cevabı...

İkiz bebeklere anne sütü yetmez. YANLIŞ! DOĞRUSU: Anne sütü ikiz bebeklere de rahatlıkla yetecek miktarda oluyor. Hatta anneler ikiz bebeklerini eş zamanlı bile besleyebiliyorlar. Bunun için çeşitli emzirme pozisyonları öneriliyor.

#8
Foto - Hasta olan anne çocuğunu emzirirse bebeğe hastalık bulaşır mı? İşte cevabı...

Hasta olduğumda emzirmemeliyim. YANLIŞ! DOĞRUSU: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Atılkan, emzirmeyi ertelemek veya tamamen kesmek gereken sadece kanser ve epilepsi gibi birkaç nadir hastalık olduğunu belirterek, şöyle devam ediyor. “Ayrıca bazı kanser ve epilepsi ilaçları, tedavi amaçlı radyoaktif ışın alınması, tüberküloz ve meme başı herpesinde emzirme önerilmiyor. Annenin zorunlu kullanması gereken ve anne sütüne yüksek oranda geçebilen ilaçlar varsa, bunlar da mutlaka doktora danışılarak kullanılmalıdır.”

#9
Foto - Hasta olan anne çocuğunu emzirirse bebeğe hastalık bulaşır mı? İşte cevabı...

Sütümü arttırmak için vitamin almalıyım. YANLIŞ! DOĞRUSU: Yine yaygın inanışın aksine yeterli ve dengeli beslenildiği takdirde anne sütünü artırmak için vitamin takviyesine gerek olmuyor. Sütü arttıracak olan 3 kural var: Sağlıklı ve dengeli beslenmek, sık emzirmek ve bolca su ile sıvı içmek.

#10
Foto - Hasta olan anne çocuğunu emzirirse bebeğe hastalık bulaşır mı? İşte cevabı...

Tahıl eklemek gece uyumasına yardımcı olur. YANLIŞ! DOĞRUSU: Anne adaylarında anne sütüne ve formül sütlere ‘tahıl’ eklendiğinde bebeğin daha iyi kilo alacağına dair yanlış bir inanış var. İlk 6 ay anne sütüne veya zorunlu hallerde verilen formül süte kesinlikle tahıl eklenmemeli. Bunun nedeni ise tahıl eklenmesinin sindirim sistemi üzerine olumsuz etkileridir. Dolayısıyla bebek her uyandığında emzirmek gerekiyor. Bebeğin uyku atıştırmalığı olan memeden gelen süt, ayrıca anne ve bebek arasındaki bağı da güçlendiriyor.

#11
Foto - Hasta olan anne çocuğunu emzirirse bebeğe hastalık bulaşır mı? İşte cevabı...

Formül mama versem bebeğim daha iyi uyur ve daha çok kilo alır. YANLIŞ! DOĞRUSU: “Formül mamanın sindirimi daha uzun ve zordur. Dolayısıyla beslenme aralıkları çok daha uzun olacaktır” bilgisini veren Dr. Pınar Atılkan, “Anne sütünün sindirimi ise çok daha kolaydır. Bu nedenle anne sütü ile beslenen bebekler daha huzurlu uyurlar ve daha çok kilo alırlar. Ayrıca anneyle bağ kurdukları için kendilerini güvende hissederler.” diyor.

F-35 krizinde yeni gelişme! Resmen duyurdular
Dünya

F-35 krizinde yeni gelişme! Resmen duyurdular

ABD, Lockheed Martin firmasından F-35 tedarikine ilişkin "Çin'e ait bir parçanın" bu uçaklarda kullanıldığı gerekçesiyle daha önce devam ede..
İran'dan Arnavutluk'a tehdit: İHA ile vurabiliriz!
Dünya

İran'dan Arnavutluk'a tehdit: İHA ile vurabiliriz!

İran günlerdir devam eden rejim karşıtı protestoların faturasını Arnavutluk'a çıkardı. Protestoların arkasında Arnavutluk'taki örgütün olduğ..
Yerli otomobil Togg'un fiyatıyla ilgili kritik açıklama: Yüksek fiyat...
Otomotiv

Yerli otomobil Togg'un fiyatıyla ilgili kritik açıklama: Yüksek fiyat...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil TOGG'un gündemde yer alan fiyat iddialarına ilişkin konuştu...
Libya Başbakanı Dibeybe'den Türkiye açıklaması
Dünya

Libya Başbakanı Dibeybe'den Türkiye açıklaması

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türk heyetini ağırlamaktan ve ziyaret esnasında imzalanan anlaşmalardan memnuniyet duyduğunu söyledi...
Bakan Soylu duyurdu: İki edepsiz gözaltına alındı
Gündem

Bakan Soylu duyurdu: İki edepsiz gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Kuzey Kore füze fırlattı: Japonya'da sığınaklara girme uyarısı
Dünya

Kuzey Kore füze fırlattı: Japonya'da sığınaklara girme uyarısı

Japonya, Kuzey Kore'nin bir füze fırlattığını açıklayarak, vatandaşlarına sığınaklara gitme uyarısı yaptı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23