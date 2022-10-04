Hasta olan anne çocuğunu emzirirse bebeğe hastalık bulaşır mı? İşte cevabı...

Formül mama versem bebeğim daha iyi uyur ve daha çok kilo alır. YANLIŞ! DOĞRUSU: “Formül mamanın sindirimi daha uzun ve zordur. Dolayısıyla beslenme aralıkları çok daha uzun olacaktır” bilgisini veren Dr. Pınar Atılkan, “Anne sütünün sindirimi ise çok daha kolaydır. Bu nedenle anne sütü ile beslenen bebekler daha huzurlu uyurlar ve daha çok kilo alırlar. Ayrıca anneyle bağ kurdukları için kendilerini güvende hissederler.” diyor.