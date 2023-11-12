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Haşlanmış yumurta pişerken içine mutlaka bir tane kürdan atın! Gözlerinize inanamayacaksınız! Meğer öyle bir işe yarıyormuş ki...

2023-11-12 12:43:08
Haşlanmış yumurta pişerken içine mutlaka bir tane kürdan atın! Gözlerinize inanamayacaksınız! Meğer öyle bir işe yarıyormuş ki...

Yumurtanın haşlanması, sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan pratik ve besleyici bir seçenektir. Ancak, mükemmel haşlanmış bir yumurta elde etmek bazen sanıldığı kadar kolay olmayabilir. Haşlanmış yumurta pişerken içine bir tane kürdan atın. İşte bu noktada, bu basit ama etkili bir ipucu devreye giriyor. Mükemmel haşlanmış yumurta gibisi yoktur. Keyifli bir Pazar kahvaltısı ya da hızlı bir atıştırmalık için olsun, haşlanmış yumurta mükemmel bir tercihtir. Bir yumurtayı kaynatmak oldukça kolaydır, ancak yumurtaları haşlarken çatlamaması sağlamak zordur. Peki yumurtalar kaynarken çatlamaması için ne yapmamız gerekir?

#1
Foto - Haşlanmış yumurta pişerken içine mutlaka bir tane kürdan atın! Gözlerinize inanamayacaksınız! Meğer öyle bir işe yarıyormuş ki...

Yumurtalar haşlanırken çatlama sık karşılaştığımız bir sorundur. Yumurtaların çatlaması, yumurta aklarının suya kaçmasına izin verir ve bu da yumurtayı neredeyse yenmez hale getirir. Haşlanmış yumurta ile hazırlayabileceğiniz ve üzerlerine biraz tuz ve karabiber serperek yemenin keyfini çıkarabileceğiniz en lezzetli ve sağlıklı yemeklerden biridir. Yumurtalarla başa çıkmak zor olabilir, ancak doğru ipuçları ve püf noktaları ile yumurta kaynatmak kolay olabilir. Siz de haşlanmış yumurtaları seviyorsanız ve onları mükemmel bir şekilde kaynatmanın basit ama etkili yollarına ihtiyacınız varsa, haberimizi sonuna kadar okuyun. Çoğu insan yumurtaları buzdolabında saklar ve doğrudan yemek pişirmek için kullanır. Bunları önce oda sıcaklığına getirmek ve sonra kullanmak önemlidir. Soğuk yumurtaları kaynatmak için doğrudan sıcak suya koyarsanız, çatlama ihtimalleri yüksektir. Bunun nedeni, gazların kabuk içinde ısınması ve genleşmesi ve basıncı genişleterek çatlamalarına neden olmasıdır.

#2
Foto - Haşlanmış yumurta pişerken içine mutlaka bir tane kürdan atın! Gözlerinize inanamayacaksınız! Meğer öyle bir işe yarıyormuş ki...

• Yumurtaların doğal olarak ısınmasını beklemek istemiyorsanız, pişirmeden önce birkaç dakika sıcak musluk suyunda bekletmeyi deneyin. Kaynarken tencereye çok fazla yumurta eklemeyin. Su kaynarken yumurtalar birbirine değmemeli veya çarpışmamalıdır. Küçük bir tencere kullanıyorsanız, bir seferde 3-4 yumurtadan fazla kaynatmayın. Daha fazla yumurta kaynatıyorsanız, bu amaç için daha büyük bir tencere kullanın veya aşırı kalabalığı önlemek için gruplar halinde kaynatın. Bütün ev hanımları bilir ki, yumurta kaynatırken suyu tuzlamanız gerekir. Birisi soda, biri sirke yada limon suyu ekler. Tüm bunlar, pişirme sırasında yumurtaların çatlamaması ve yumurta akı sızmaması için gereklidir. Peki daha önce yumurta kaynatırken suyun içine birkaç tane kürdan atmanın yumurtalarınızın çatlamamasını sağladığını biliyor muydunuz? Görünüşe göre, kürdan, yumurtanın kabuğunda küçük bir çatlak olması durumunda bile, yumurta akının yumurtadan akmasını engelliyor. Ahşabın yumurtaları çatlaklardan tam olarak nasıl koruduğunu ev kadınları kendileri açıklayamazlar, ancak yöntem işe yarar. Yapmanız gereken tek şey bir tencereye yumurtaları suyla doldurun ve kaynayan suya 5 tane kürdan bırakın. 10 dakika sonra yumurtaları suyla soğutun ve çatlak olup olmadığını kontrol edin ve yumurtalarınız çatlak olmayacaklar.

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