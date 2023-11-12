Haşlanmış yumurta pişerken içine mutlaka bir tane kürdan atın! Gözlerinize inanamayacaksınız! Meğer öyle bir işe yarıyormuş ki...

• Yumurtaların doğal olarak ısınmasını beklemek istemiyorsanız, pişirmeden önce birkaç dakika sıcak musluk suyunda bekletmeyi deneyin. Kaynarken tencereye çok fazla yumurta eklemeyin. Su kaynarken yumurtalar birbirine değmemeli veya çarpışmamalıdır. Küçük bir tencere kullanıyorsanız, bir seferde 3-4 yumurtadan fazla kaynatmayın. Daha fazla yumurta kaynatıyorsanız, bu amaç için daha büyük bir tencere kullanın veya aşırı kalabalığı önlemek için gruplar halinde kaynatın. Bütün ev hanımları bilir ki, yumurta kaynatırken suyu tuzlamanız gerekir. Birisi soda, biri sirke yada limon suyu ekler. Tüm bunlar, pişirme sırasında yumurtaların çatlamaması ve yumurta akı sızmaması için gereklidir. Peki daha önce yumurta kaynatırken suyun içine birkaç tane kürdan atmanın yumurtalarınızın çatlamamasını sağladığını biliyor muydunuz? Görünüşe göre, kürdan, yumurtanın kabuğunda küçük bir çatlak olması durumunda bile, yumurta akının yumurtadan akmasını engelliyor. Ahşabın yumurtaları çatlaklardan tam olarak nasıl koruduğunu ev kadınları kendileri açıklayamazlar, ancak yöntem işe yarar. Yapmanız gereken tek şey bir tencereye yumurtaları suyla doldurun ve kaynayan suya 5 tane kürdan bırakın. 10 dakika sonra yumurtaları suyla soğutun ve çatlak olup olmadığını kontrol edin ve yumurtalarınız çatlak olmayacaklar.