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Dünya
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Kimsenin ruhu duymadı: 15 günlük turist vizesiyle ülkeye gelip 33 yıl kaldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Kimsenin ruhu duymadı: 15 günlük turist vizesiyle ülkeye gelip 33 yıl kaldı

Benzeri görülmemiş bir olay dünya gündemine oturdu. 15 günlük turist vizesiyle gelen turist 33 yıl boyunca ülkede kaldı. Şahıs apar topar gözaltına alındı.

#1
Foto - Kimsenin ruhu duymadı: 15 günlük turist vizesiyle ülkeye gelip 33 yıl kaldı

The Japan Times’ın haberine göre, polis yetkilileri olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 72 yaşındaki Güney Kore vatandaşının 1993 yılında kardeşine ait pasaport ve 15 günlük turist vizesiyle ülkeye giriş yaptığı değerlendirildi.

#2
Foto - Kimsenin ruhu duymadı: 15 günlük turist vizesiyle ülkeye gelip 33 yıl kaldı

İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin, söz konusu kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

#3
Foto - Kimsenin ruhu duymadı: 15 günlük turist vizesiyle ülkeye gelip 33 yıl kaldı

Polis kaynakları, şüphelinin ülkeye giriş yaptıktan sonra daha yüksek maaşlı bir iş bulma amacıyla burada kalmaya devam ettiğini aktardı. Aradan geçen yıllar boyunca ülkede yaşamını sürdüren 72 yaşındaki kişinin, yapılan sorgulamada suçlamaları kabul ettiği belirtildi.

#4
Foto - Kimsenin ruhu duymadı: 15 günlük turist vizesiyle ülkeye gelip 33 yıl kaldı

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve kişinin ülkeye giriş koşullarını ihlal edip etmediğine ilişkin yasal sürecin devam ettiğini kaydetti.

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