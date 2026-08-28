Kimsenin ruhu duymadı: 15 günlük turist vizesiyle ülkeye gelip 33 yıl kaldı
Benzeri görülmemiş bir olay dünya gündemine oturdu. 15 günlük turist vizesiyle gelen turist 33 yıl boyunca ülkede kaldı. Şahıs apar topar gözaltına alındı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Benzeri görülmemiş bir olay dünya gündemine oturdu. 15 günlük turist vizesiyle gelen turist 33 yıl boyunca ülkede kaldı. Şahıs apar topar gözaltına alındı.
The Japan Times’ın haberine göre, polis yetkilileri olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 72 yaşındaki Güney Kore vatandaşının 1993 yılında kardeşine ait pasaport ve 15 günlük turist vizesiyle ülkeye giriş yaptığı değerlendirildi.
İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin, söz konusu kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.
Polis kaynakları, şüphelinin ülkeye giriş yaptıktan sonra daha yüksek maaşlı bir iş bulma amacıyla burada kalmaya devam ettiğini aktardı. Aradan geçen yıllar boyunca ülkede yaşamını sürdüren 72 yaşındaki kişinin, yapılan sorgulamada suçlamaları kabul ettiği belirtildi.
Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve kişinin ülkeye giriş koşullarını ihlal edip etmediğine ilişkin yasal sürecin devam ettiğini kaydetti.
Kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen yapının lideri Alihan Kuriş ve suç örgütüne yönelik operasyonlar hakkında konuşan Bülent Arınç, "Ben..
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23