Yerin altı servet kaynıyor: Halk yokluktan kıvranırken petrole çökecekler
Amerikan Axios skandal gelişmeyi kamuoyu ile paylaştı. Maduro'ya darbe yapan ABD, petrole çökmek için kolları sıvadı. Müzakereler başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Amerikan Axios skandal gelişmeyi kamuoyu ile paylaştı. Maduro'ya darbe yapan ABD, petrole çökmek için kolları sıvadı. Müzakereler başladı.
ABD'de Donald Trump yönetiminin, Venezuela'nın petrol kaynaklarından mülkiyet payı elde etmek amacıyla ülkedeki geçici hükümetle müzakereler yürüttüğü iddia edildi.
Amerikan Axios haber platformuna konuşan ABD'li yetkililer, söz konusu görüşmelerin, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez tarafından yürütüldüğünü ve Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Stephen Miller'ın da sürece dahil olduğunu ileri sürdü.
ABD’li yetkililere göre Washington ile Caracas arasında yürütülen petrol görüşmeleri, Venezuela’nın yaklaşık 300 milyar varillik kanıtlanmış rezervlerinin tamamını kapsamıyor.
Planın, toplamda yaklaşık 90 milyar varil rezerv barındıran 10’dan fazla aktif petrol sahasına odaklandığı belirtildi.
Yetkililer, ABD’nin bu sahalara erişim sağlamasının ülkenin petrol rezervlerini önemli ölçüde artırabileceğini ifade ederken, olası anlaşmayı “tarihi ve kapsamlı” olarak nitelendirdi.
Plan kapsamında ABD’nin söz konusu petrol sahalarında mülkiyet payı elde etmesi, özel şirketlerin ise üretim faaliyetlerini yürütmesi öngörülüyor. ABD’li firmaların da dahil olacağı işletmelerin, üretimden Venezuela hükümetine ek gelir sağlaması bekleniyor.
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