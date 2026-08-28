Kimsenin haddine değil çıkışı ortamı gerecek! Ersin Düzen Serdar Ali Çelikler’in o sözleri için masayı devirdi
Fenerbahçe'de saha dışı gündem iyiden iyiye alev almış durumda...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Fenerbahçe'de saha dışı gündem iyiden iyiye alev almış durumda...
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi biletini almasının ardından yaklaşık bir ay önce başlayan İsmail Kartal tartışması yeniden açıldı. Bu kez tartışmanın merkezinde Ersin Düzen'in Lyon maçı sonrası yaptığı değerlendirme vardı.
Fenerbahçe, 21 Temmuz'da UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk maçında Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlileri değerlendiren Serdar Ali Çelikler, İsmail Kartal'ın iletişim biçimini eleştirdi.
Kartal'ın bu konuda kendisini geliştirmesi gerektiğini savunan Çelikler; kitap okuması, iletişim eğitimi alması ve kelime haznesini geliştirmesi gerektiği yönünde ifadeler kullandı.
O sözler, yaklaşık bir ay sonra Fenerbahçe'nin Avrupa'daki başarısının ardından yeniden gündeme geldi.
Fenerbahçe'nin 26 Ağustos'ta deplasmanda Olimpik Lyon'u mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne yükselmesinin ardından konuşan Ersin Düzen, Serdar Ali Çelikler'in adını doğrudan kullanmadı.
Ancak Düzen'in özellikle "iletişim dersi" ve "kitap okuma" ifadelerine gönderme yapması, yaklaşık bir ay önceki eleştirileri yeniden öne çıkardı. Düzen, bir teknik direktöre yönelik eleştirinin sınırları olması gerektiğini savunurken söz konusu yaklaşım için "Kimsenin haddine değil" diyerek tepki gösterdi.
İSMAİL KARTAL DA ELEŞTİRİLERE SESSİZ KALMADI
Lyon galibiyetinin ardından İsmail Kartal da kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi.
İlerleyen günlerde bu kişileri "isim isim" açıklayacağını söyleyen Kartal, Fenerbahçeliliğin kulübe, futbolculara, teknik direktöre ve yönetime destek vermeyi gerektirdiğini savundu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23