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Spor
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Kimsenin haddine değil çıkışı ortamı gerecek! Ersin Düzen Serdar Ali Çelikler’in o sözleri için masayı devirdi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Kimsenin haddine değil çıkışı ortamı gerecek! Ersin Düzen Serdar Ali Çelikler’in o sözleri için masayı devirdi

Fenerbahçe'de saha dışı gündem iyiden iyiye alev almış durumda...

#1
Foto - Kimsenin haddine değil çıkışı ortamı gerecek! Ersin Düzen Serdar Ali Çelikler’in o sözleri için masayı devirdi

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi biletini almasının ardından yaklaşık bir ay önce başlayan İsmail Kartal tartışması yeniden açıldı. Bu kez tartışmanın merkezinde Ersin Düzen'in Lyon maçı sonrası yaptığı değerlendirme vardı.

#2
Foto - Kimsenin haddine değil çıkışı ortamı gerecek! Ersin Düzen Serdar Ali Çelikler’in o sözleri için masayı devirdi

Fenerbahçe, 21 Temmuz'da UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk maçında Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti.

#3
Foto - Kimsenin haddine değil çıkışı ortamı gerecek! Ersin Düzen Serdar Ali Çelikler’in o sözleri için masayı devirdi

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlileri değerlendiren Serdar Ali Çelikler, İsmail Kartal'ın iletişim biçimini eleştirdi.

#4
Foto - Kimsenin haddine değil çıkışı ortamı gerecek! Ersin Düzen Serdar Ali Çelikler’in o sözleri için masayı devirdi

Kartal'ın bu konuda kendisini geliştirmesi gerektiğini savunan Çelikler; kitap okuması, iletişim eğitimi alması ve kelime haznesini geliştirmesi gerektiği yönünde ifadeler kullandı.

#5
Foto - Kimsenin haddine değil çıkışı ortamı gerecek! Ersin Düzen Serdar Ali Çelikler’in o sözleri için masayı devirdi

O sözler, yaklaşık bir ay sonra Fenerbahçe'nin Avrupa'daki başarısının ardından yeniden gündeme geldi.

#6
Foto - Kimsenin haddine değil çıkışı ortamı gerecek! Ersin Düzen Serdar Ali Çelikler’in o sözleri için masayı devirdi

Fenerbahçe'nin 26 Ağustos'ta deplasmanda Olimpik Lyon'u mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne yükselmesinin ardından konuşan Ersin Düzen, Serdar Ali Çelikler'in adını doğrudan kullanmadı.

#7
Foto - Kimsenin haddine değil çıkışı ortamı gerecek! Ersin Düzen Serdar Ali Çelikler’in o sözleri için masayı devirdi

Ancak Düzen'in özellikle "iletişim dersi" ve "kitap okuma" ifadelerine gönderme yapması, yaklaşık bir ay önceki eleştirileri yeniden öne çıkardı. Düzen, bir teknik direktöre yönelik eleştirinin sınırları olması gerektiğini savunurken söz konusu yaklaşım için "Kimsenin haddine değil" diyerek tepki gösterdi.

#8
Foto - Kimsenin haddine değil çıkışı ortamı gerecek! Ersin Düzen Serdar Ali Çelikler’in o sözleri için masayı devirdi

İSMAİL KARTAL DA ELEŞTİRİLERE SESSİZ KALMADI

#9
Foto - Kimsenin haddine değil çıkışı ortamı gerecek! Ersin Düzen Serdar Ali Çelikler’in o sözleri için masayı devirdi

Lyon galibiyetinin ardından İsmail Kartal da kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

#10
Foto - Kimsenin haddine değil çıkışı ortamı gerecek! Ersin Düzen Serdar Ali Çelikler’in o sözleri için masayı devirdi

İlerleyen günlerde bu kişileri "isim isim" açıklayacağını söyleyen Kartal, Fenerbahçeliliğin kulübe, futbolculara, teknik direktöre ve yönetime destek vermeyi gerektirdiğini savundu.

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