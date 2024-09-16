Hanginiz bunu yapabilir! Görme engellinin inanılmaz yeteneği!

23 yıldır Akdağmadeni Belediyesinde santral memuru olarak görev yaptığını belirten Oğuz Aktaş, hafızasında 6 bin 500 telefon numarasının bulunduğunu söyledi. İnsanları seslerinden tanıdığını da belirten Aktaş, “İnsanların sesini bir defa duymam yetiyor, yıllar geçse de unutmuyorum, hemen tanıyorum. Ben telefonumda da rehber kullanmıyorum, kağıt kalem kullanmam. Numarayı öğrenmeleri için sadece bana isim vermeleri yeter.” dedi. Çalıştığı kurumda arkadaşlarının kendisine “11880” ve “Akıllı Rehber” diye hitap ettiklerini belirten Aktaş, 2002 yılından itibaren santralde görev yaptığı ve yerinin değişmediği için de Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın’a teşekkür etti.