Hangi ülkenin kaç tane zırhlı savaş aracı var? Türkiye çelik yumruğunu vurup listeyi altüst etti
Global Firepower tarafından yayınlanan 2026 zırhlı savaş aracı verilerine Türkiye damga vurdu. İşte ülkelerin zırhlı savaş araçları sayısı...
Global Firepower tarafından yayınlanan 2026 yılı zırhlı savaş aracı verilerine göre Türkiye, yaklaşık 98 bin araçlık devasa gücüyle dünyanın en güçlü 7. kara gücü olmayı başardı.
ABD’nin 400 bini aşkın araçla zirvede yer aldığı listede Türkiye; Almanya, İngiltere ve İtalya gibi Avrupa güçlerini geride bırakarak sahadaki caydırıcılığını tescilledi. Yerli modernizasyon projeleri ve zırhlı araç üretim kapasitesiyle Türkiye, sadece bölgesel değil küresel ölçekte de bir "çelik duvar" haline geldiğini kanıtladı.
Küresel güvenlik dengeleri değişirken ülkelerin zırhlı kara gücü de yakından izleniyor. 2026 itibarıyla açıklanan tank ve zırhlı savaş aracı envanterleri, orduların sahadaki caydırıcılığını yeniden şekillendirirken bazı ülkelerin hızlı modernizasyon hamleleri öne çıkıyor. Özellikle Türkiye'nin son yıllarda yerli üretim ve modernizasyon yatırımlarıyla tank filosunda gösterdiği artış, yeni listelerde dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı. İşte o liste:
20 - İSPANYA 49.324
19 - TAYLAND 52.590
18 - JAPONYA 54.390
17 - MISIR 54.694
16 - YUNANİSTAN 56.416
15 - POLONYA 57.972
14 - PAKİSTAN 59.044
13 - İSRAİL 62.380
12 - VİETNAM 69.914
11 - İRAN 75.939
10 - ALMANYA 87.338
9 - İTALYA 87.364
8 - BİRLEŞİK KRALLIK 94.064
7 - TÜRKİYE 98.193
6- FRANSA 110.784
5 - GÜNEY KORE 117.460
4 - RUSYA 126.512
3 - ÇİN 152.040
2 - HİNDİSTAN 163.554
1 - ABD 409.660
