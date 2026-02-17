  • İSTANBUL
Gündem
24
Yeniakit Publisher
Hangi ülkenin kaç tane zırhlı savaş aracı var? Türkiye çelik yumruğunu vurup listeyi altüst etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hangi ülkenin kaç tane zırhlı savaş aracı var? Türkiye çelik yumruğunu vurup listeyi altüst etti

Global Firepower tarafından yayınlanan 2026 zırhlı savaş aracı verilerine Türkiye damga vurdu. İşte ülkelerin zırhlı savaş araçları sayısı...

1
#1
Foto - Hangi ülkenin kaç tane zırhlı savaş aracı var? Türkiye çelik yumruğunu vurup listeyi altüst etti

Global Firepower tarafından yayınlanan 2026 yılı zırhlı savaş aracı verilerine göre Türkiye, yaklaşık 98 bin araçlık devasa gücüyle dünyanın en güçlü 7. kara gücü olmayı başardı.

#2
Foto - Hangi ülkenin kaç tane zırhlı savaş aracı var? Türkiye çelik yumruğunu vurup listeyi altüst etti

ABD’nin 400 bini aşkın araçla zirvede yer aldığı listede Türkiye; Almanya, İngiltere ve İtalya gibi Avrupa güçlerini geride bırakarak sahadaki caydırıcılığını tescilledi. Yerli modernizasyon projeleri ve zırhlı araç üretim kapasitesiyle Türkiye, sadece bölgesel değil küresel ölçekte de bir "çelik duvar" haline geldiğini kanıtladı.

#3
Foto - Hangi ülkenin kaç tane zırhlı savaş aracı var? Türkiye çelik yumruğunu vurup listeyi altüst etti

Küresel güvenlik dengeleri değişirken ülkelerin zırhlı kara gücü de yakından izleniyor. 2026 itibarıyla açıklanan tank ve zırhlı savaş aracı envanterleri, orduların sahadaki caydırıcılığını yeniden şekillendirirken bazı ülkelerin hızlı modernizasyon hamleleri öne çıkıyor. Özellikle Türkiye'nin son yıllarda yerli üretim ve modernizasyon yatırımlarıyla tank filosunda gösterdiği artış, yeni listelerde dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı. İşte o liste:

#4
Foto - Hangi ülkenin kaç tane zırhlı savaş aracı var? Türkiye çelik yumruğunu vurup listeyi altüst etti

20 - İSPANYA 49.324

#5
Foto - Hangi ülkenin kaç tane zırhlı savaş aracı var? Türkiye çelik yumruğunu vurup listeyi altüst etti

19 - TAYLAND 52.590

#6
Foto - Hangi ülkenin kaç tane zırhlı savaş aracı var? Türkiye çelik yumruğunu vurup listeyi altüst etti

18 - JAPONYA 54.390

#7
Foto - Hangi ülkenin kaç tane zırhlı savaş aracı var? Türkiye çelik yumruğunu vurup listeyi altüst etti

17 - MISIR 54.694

#8
Foto - Hangi ülkenin kaç tane zırhlı savaş aracı var? Türkiye çelik yumruğunu vurup listeyi altüst etti

16 - YUNANİSTAN 56.416

#9
Foto - Hangi ülkenin kaç tane zırhlı savaş aracı var? Türkiye çelik yumruğunu vurup listeyi altüst etti

15 - POLONYA 57.972

#10
Foto - Hangi ülkenin kaç tane zırhlı savaş aracı var? Türkiye çelik yumruğunu vurup listeyi altüst etti

14 - PAKİSTAN 59.044

#11
Foto - Hangi ülkenin kaç tane zırhlı savaş aracı var? Türkiye çelik yumruğunu vurup listeyi altüst etti

13 - İSRAİL 62.380

#12
Foto - Hangi ülkenin kaç tane zırhlı savaş aracı var? Türkiye çelik yumruğunu vurup listeyi altüst etti

12 - VİETNAM 69.914

#13
Foto - Hangi ülkenin kaç tane zırhlı savaş aracı var? Türkiye çelik yumruğunu vurup listeyi altüst etti

11 - İRAN 75.939

#14
Foto - Hangi ülkenin kaç tane zırhlı savaş aracı var? Türkiye çelik yumruğunu vurup listeyi altüst etti

10 - ALMANYA 87.338

#15
Foto - Hangi ülkenin kaç tane zırhlı savaş aracı var? Türkiye çelik yumruğunu vurup listeyi altüst etti

9 - İTALYA 87.364

#16
Foto - Hangi ülkenin kaç tane zırhlı savaş aracı var? Türkiye çelik yumruğunu vurup listeyi altüst etti

8 - BİRLEŞİK KRALLIK 94.064

#17
Foto - Hangi ülkenin kaç tane zırhlı savaş aracı var? Türkiye çelik yumruğunu vurup listeyi altüst etti

7 - TÜRKİYE 98.193

#18
Foto - Hangi ülkenin kaç tane zırhlı savaş aracı var? Türkiye çelik yumruğunu vurup listeyi altüst etti

6- FRANSA 110.784

#19
Foto - Hangi ülkenin kaç tane zırhlı savaş aracı var? Türkiye çelik yumruğunu vurup listeyi altüst etti

5 - GÜNEY KORE 117.460

#20
Foto - Hangi ülkenin kaç tane zırhlı savaş aracı var? Türkiye çelik yumruğunu vurup listeyi altüst etti

4 - RUSYA 126.512

#21
Foto - Hangi ülkenin kaç tane zırhlı savaş aracı var? Türkiye çelik yumruğunu vurup listeyi altüst etti

3 - ÇİN 152.040

#22
Foto - Hangi ülkenin kaç tane zırhlı savaş aracı var? Türkiye çelik yumruğunu vurup listeyi altüst etti

2 - HİNDİSTAN 163.554

#23
Foto - Hangi ülkenin kaç tane zırhlı savaş aracı var? Türkiye çelik yumruğunu vurup listeyi altüst etti

1 - ABD 409.660

Yorumlar

Yorumlar

Emir Timur

Türk demek güç demek güç demek Ordu demektir güçlü Ordu güçlü Türkiye diyoruz ilk 5 içinde olmalıyız hırslı azimli kararlı vizyoner proje odaklı beyinleri toplayarak inşaa hizmet Birlik beraberlik içerisinde kenetlenmiş çelik yumruklar ile amaç rota ileri gidecek programlar ile hedef kızıl elmamiz olmalı dünyada tarihî biz yazdık yine biz yazacağız savunma sanayii çok çok çok önemli bir durum herşey de ileri gitmek ve lider olmalıyız
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
