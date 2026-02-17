Süleymancılar cemaatinin külliye planı ifşa oldu
Son dönemde tartışmalı adımlarıyla öne çıkan Süleymancılar Cemaati'nin yeni hedefi ortaya çıktı. Cemaate yakın kaynaklar, külliye inşasına başlandığını açıkladı.
Son dönemde tartışmalı adımlarıyla öne çıkan Süleymancılar Cemaati'nin yeni hedefi ortaya çıktı. Cemaate yakın kaynaklar, külliye inşasına başlandığını açıkladı.
Alihan Kuriş’in lideri olduğu Süleymancılar cemaati, Dubai’ye yeni külliye inşa ediyor. Aydınlık’ın ulaştığı cemaat kaynakları, Kuriş’in yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’ne gittiğini ve bir süredir yeni külliyenin inşaatı için burada çalışmaları takip ettiğini bildirdi. Projeye göre külliyede büyük bir yurt binası da yer alacak. Ayrıca cemaatin Körfez ülkelerindeki faaliyetlerini yönetecek hocalar için ‘idare binası’ yapılacak. Kaynaklar, Süleymancıların Köfrez’deki faaliyetlere önem verdiğini belirtiyor.
Kaynaklar, Süleymancıların Dubai’de her yıl düzenlenen ve dünyanın en büyük gıda fuarı olan Guldfood’a düzenli katıldığını aktardı. Cemaatin Türkiye’de ve Avrupa’nın 30 ülkesinde faaliyet yürüten gıda şirketlerinin Körfez ülkelerinde de etkin olduğu öğrenildi. Buradan elde edilen gelirinin bir kısmının cemaatin çalışmaları için kullanıldığı, bir kısmının ise İstanbul’daki merkeze gönderildiği belirtildi.
Öte yandan Süleymancıların, 15 Temmuz 2016’dan sonra FETÖ’nün Birleşik Arap Emirlikleri’nde kapatılan okullarını da devraldığı kaydedildi. Kaynaklar, FETÖ’nün okullarını kendi eğitim kurumlarının bünyesine katan Süleymancıların, bu okulları göstermelik olarak devraldığını söyledi. Okullardaki eğitim kadrosunun ve yöneticilerinin 15 Temmuz öncesindekiyle aynı olduğunu aktaran kaynaklar, Süleymancıların FETÖ’yle açık işbirliği yaptığını ifade etti.
Kaynaklar, bu işbirliğinin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Yemen, Umman, Ürdün, Kuveyt, Irak’ta da sürdüğünü bildirdi. FETÖ’nün Türkiye’den kaçan kadrolarının Körfez’de Süleymancıların içinde gizlendiği belirtildi. Kaynaklar, firari FETÖ’cülerin Dubai başta olmak üzere Bahreyn, Kuveyt gibi ülkelere gelerek burada Süleymancıların yönettiği eğitim kurumları, restoranlar ve şirketlerde çalışan gibi gösterilip korumaya alındığını aktardı.
Kaynaklar, Süleymancıların Duabi’nin Al Barsha bölgesindeki evlerinde FETÖ’nün ‘abi’ ve ‘abla’larının kaldığını ifade etti. Cemaatin, FETÖ’cülerin kaçış sürecinde her bir isim için yüklü miktarda para aldığını da belirtildi. Ancak para akışının Türkiye’nin radarına takılmamak için Süleymancıların restoranları ve eğitim kurumları üzerinden sağlandığı aktarıldı. Bu yöntemle, FETÖ’nün kayıt dışı parasının Süleymancıların şirketlerine sokulduğu kaydedildi. Süleymancıların Körfez sorumlusunun ise bir dönem Zeytinburnu Emine İnanç Vakfı Yurdu’nun da idarecisi olan “Recep Hoca” isminde birinin olduğu belirtiliyor. KAYNAK: AYDINLIK/KAAN ARSLAN
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23