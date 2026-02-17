Süleymancılar cemaatinin külliye planı ifşa oldu

Kaynaklar, Süleymancıların Duabi’nin Al Barsha bölgesindeki evlerinde FETÖ’nün ‘abi’ ve ‘abla’larının kaldığını ifade etti. Cemaatin, FETÖ’cülerin kaçış sürecinde her bir isim için yüklü miktarda para aldığını da belirtildi. Ancak para akışının Türkiye’nin radarına takılmamak için Süleymancıların restoranları ve eğitim kurumları üzerinden sağlandığı aktarıldı. Bu yöntemle, FETÖ’nün kayıt dışı parasının Süleymancıların şirketlerine sokulduğu kaydedildi. Süleymancıların Körfez sorumlusunun ise bir dönem Zeytinburnu Emine İnanç Vakfı Yurdu’nun da idarecisi olan “Recep Hoca” isminde birinin olduğu belirtiliyor. KAYNAK: AYDINLIK/KAAN ARSLAN