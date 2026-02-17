  • İSTANBUL
Gündem
8
Yeniakit Publisher
AK Parti'den Ayşe Ünlüce'ye sert tepki: Eskişehir 2 yıl 'mış gibi' yönetildi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

AK Parti'den Ayşe Ünlüce'ye sert tepki: Eskişehir 2 yıl 'mış gibi' yönetildi!

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi sert sözlerle eleştirdi. "Su krizinden trafiğe, otoparktan ulaşıma kadar şehir plansızlıkla yönetiliyor" diyen Albayrak, Eskişehir'in 2 yıldır 'mış gibi' yönetildiğini savundu. Ünlüce'nin iki yıllık görev süresini değerlendiren Albayrak, Büyükşehir'in 'reklam ve ikram belediyeciliği' yaptığını savunarak, kentin temel sorunlarının çözülemediğini kaydetti.

1
#1
Foto - AK Parti'den Ayşe Ünlüce'ye sert tepki: Eskişehir 2 yıl 'mış gibi' yönetildi!

Albayrak, son dönemde yaşanan su kesintileri ve altyapı sorunlarına dikkat çekerek, "27 yıldır su altyapısına ciddi bir yatırım yapılmadı. 40 yıllık altyapı kullanılıyor. Yağmur yağdığında sokaklar göle dönüyor, tramvay duruyor. Porsuk Barajı'nda su var ama şebekeye verilemiyor. Yani yağmurlu havada Eskişehir’e su vermediler. Bu plansızlık ve öngörüsüzlüktür" dedi. Tepebaşı bölgesindeki bir çalışmanın 10 saat denilmesine rağmen 4 günde tamamlandığını belirten Albayrak, eski personelin yeniden çağrıldığını iddia ederek, "Altyapı yatırımı yapılmadı, iş bilmeyen kadrolarla süreç yönetiliyor" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - AK Parti'den Ayşe Ünlüce'ye sert tepki: Eskişehir 2 yıl 'mış gibi' yönetildi!

Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (ESKİ) akraba kayırmacılığı yapıldığını öne süren Albayrak, kilit görevlere liyakat yerine yakın isimlerin getirildiğini iddia etti. Bu durumun hizmet kalitesini düşürdüğünü savundu.

#3
Foto - AK Parti'den Ayşe Ünlüce'ye sert tepki: Eskişehir 2 yıl 'mış gibi' yönetildi!

Bisiklet yolları ve ana arterlerdeki düzenlemeleri de eleştiren Albayrak, "Zaten trafik sorunu vardı. Alternatif yol ve köprü yapmak yerine yollar daraltıldı. Dubalarla şeritler ayrıldı, sağ–sol dönüşler tıkandı. Trafik daha da kötü hale geldi" dedi. Albayrak, 930 bin nüfuslu kentte iki yılda yalnızca 40 araçlık bir otopark yapıldığını belirterek, "Bunu büyük bir yatırım gibi sunuyorlar. Şehrin otopark, alt geçit, üst geçit ve master plan ihtiyacı var" diye konuştu.

#4
Foto - AK Parti'den Ayşe Ünlüce'ye sert tepki: Eskişehir 2 yıl 'mış gibi' yönetildi!

Eskart ücretlerinin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu savunan Albayrak, öğrenci bilet fiyatlarını örnek göstererek, "Konya'da öğrenci 9 lira, Eskişehir'de 15 lira. Ulaşımda ciddi bir maliyet yükü var" dedi. Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 25 milyar liralık konsolide bütçesine rağmen 2025 yılının "yatırımsız geçtiğini" kaydeden Albayrak, "Büyük projeler beklemeyin anlayışıyla yönetiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

#5
Foto - AK Parti'den Ayşe Ünlüce'ye sert tepki: Eskişehir 2 yıl 'mış gibi' yönetildi!

AK Parti olarak su, deprem ve trafik gibi konuları siyaset üstü gördüklerini ifade eden Albayrak, iş birliği çağrısında bulunduklarını söyledi. Çifteler ilçesine bağlı Sazıbaşı'ndaki su sorunu için Devlet Su İşleri'nin (DSİ) devreye girdiğini belirten Albayrak, Kurtuluş Pazar Yeri'nin tahsisi sürecinde de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde girişimde bulunduklarını kaydetti.

#6
Foto - AK Parti'den Ayşe Ünlüce'ye sert tepki: Eskişehir 2 yıl 'mış gibi' yönetildi!

Albayrak, 930 bin nüfuslu Eskişehir'de iki yılda yalnızca 40 araçlık bir otopark yapıldığını kaydederek, "Şehrin otopark, alt geçit ve üst geçit ihtiyacı var. Master plan yok" dedi. Büyükşehir'in 2026'yı 'Eskişehir Yılı' ilan ettiğini de hatırlatan Albayrak, su kesintileri ve altyapı sorunları yüzünden 'Eskişehir Yılı' söyleminin havada kaldığını ifade etti.

#7
Foto - AK Parti'den Ayşe Ünlüce'ye sert tepki: Eskişehir 2 yıl 'mış gibi' yönetildi!

Albayrak, Eskişehir'in artık bir tercih aşamasında olduğunu savunarak, "Ya büyük bir kasaba olarak kalacak ya da gerçek bir büyükşehir olacak. AK Parti belediyeciliğiyle şehrin önü açılır "dedi. Cumhurbaşkanı liderliğinde kente yapılan hastane, yol, kavşak ve kamu yatırımlarını hatırlatan Albayrak, "Eskişehir'in kaybedecek vakti yok" diye konuştu.

