AK Parti'den Ayşe Ünlüce'ye sert tepki: Eskişehir 2 yıl 'mış gibi' yönetildi!

Bisiklet yolları ve ana arterlerdeki düzenlemeleri de eleştiren Albayrak, "Zaten trafik sorunu vardı. Alternatif yol ve köprü yapmak yerine yollar daraltıldı. Dubalarla şeritler ayrıldı, sağ–sol dönüşler tıkandı. Trafik daha da kötü hale geldi" dedi. Albayrak, 930 bin nüfuslu kentte iki yılda yalnızca 40 araçlık bir otopark yapıldığını belirterek, "Bunu büyük bir yatırım gibi sunuyorlar. Şehrin otopark, alt geçit, üst geçit ve master plan ihtiyacı var" diye konuştu.