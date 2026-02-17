AK Parti'den Ayşe Ünlüce'ye sert tepki: Eskişehir 2 yıl 'mış gibi' yönetildi!
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi sert sözlerle eleştirdi. "Su krizinden trafiğe, otoparktan ulaşıma kadar şehir plansızlıkla yönetiliyor" diyen Albayrak, Eskişehir'in 2 yıldır 'mış gibi' yönetildiğini savundu. Ünlüce'nin iki yıllık görev süresini değerlendiren Albayrak, Büyükşehir'in 'reklam ve ikram belediyeciliği' yaptığını savunarak, kentin temel sorunlarının çözülemediğini kaydetti.