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Sağlık
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Hangi gıda hangi rahatsızlığa iyi gelir? Muhteşem etki

2022-11-16 19:11:23
Hangi gıda hangi rahatsızlığa iyi gelir? Muhteşem etki

Yaşadığımız bazı problemleri ilaç yerine bazı gıdalarla gidermek mümkün.

#1
Foto - Hangi gıda hangi rahatsızlığa iyi gelir? Muhteşem etki

Vücudumuzda her gün meydana gelen bazı ağrılar olur ve bu ağrılar zamanla kronik hale gelebilir. Bu ağrılardan kurtulmak için hemen ilaçlara yönelmek, doğru bir tercih olmayabilir. İlaçlara bağımlı hale gelmek ve vücudumuzu alıştırmak, ilerleyen zamanlarda olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle ilk alternatifimiz ilaç olmamalı. Sağlıklı olmak için sağlıklı beslenmek ve düzgün yaşamak gerekiyor. Sağlıklı beslenirken, hangi besinin hangi ağrıya iyi geldiğini de bilmek önemli.

#2
Foto - Hangi gıda hangi rahatsızlığa iyi gelir? Muhteşem etki

Bu besinleri öğrenmek ise ilaç alımını azaltıyor. Bu sayede kas ağrınız olduğunda ya da uyuyamadığınızda doğru besini bulup, tüketebiliyorsunuz. Bunlar basit hastalıklar sırasında uygulamanız gereken yöntemler. Ancak hastalıklarınız geçmezse ve durum kötüye giderse mutlaka alanında uzman olan bir doktora başvurmanız gerekir. Çünkü basit hastalıklar sağlıklı gıdalar sayesinde iyileşebilir. Ancak geçmeyen ağrılar ve ilerleyen hastalıklar için çözüm doktorda olabilir.

#3
Foto - Hangi gıda hangi rahatsızlığa iyi gelir? Muhteşem etki

Bazı vatandaşlar ise bu kapsamda hangi gıdanın hangi rahatsızlığa iyi geldiğini merak ediyor ve öğrenmek istiyor. Bunun akabinde de "Hangi gıda hangi rahatsızlığı yok eder?" sorusu gündeme getiriliyor. Peki, Hangi gıda hangi rahatsızlığa iyi gelir? İşte detaylar... Hangi gıda hangi rahatsızlığı yok eder?

#4
Foto - Hangi gıda hangi rahatsızlığa iyi gelir? Muhteşem etki

-Kaygı- Kaygılı insanlar, her gün yarım bardak yer fıstığı tüketebilir. Yer fırstığı faydaları ile öne çıkan bir besindir. Fıstığın içerisinde bulunan triptafon, düşük seratonininizi yükseltir. Böylece düşük seratonin oranının neden olduğu depresyon ve depresiflikten korur.

#5
Foto - Hangi gıda hangi rahatsızlığa iyi gelir? Muhteşem etki

-Enerji düşüklüğü- Her gün bir adet muz yemek, üzerindeki yorgunluğa şifa olacaktır. Günde bir adet muz yemeyi alışkanlık haline getirerek, kendinizi depresif ruh hallerinden kurtarabilirsiniz. Ayrıca sinir sisteminizin çok daha güçlü bir hale gelmesini sağlayabilirsiniz.

#6
Foto - Hangi gıda hangi rahatsızlığa iyi gelir? Muhteşem etki

-Uykusuzluk- Süt içerek, gece kabus haline gelen uykusuzluğu çözebilirsiniz. 7’den 70’e herkesin vücudu için gerekli olan bütün besinleri dengeli olarak içinde bulunduran süt sayesinde, rahat ve keyifli bir uyku çekebilirsiniz.

#7
Foto - Hangi gıda hangi rahatsızlığa iyi gelir? Muhteşem etki

-Depresyon- Çikolata, neredeyse antidepresanlar ile aynı değerde olan vücuttaki serotonin seviyelerini arttırır. Stres hormanlarının üretimini yavaşlatır ve endişeyi azaltır. Depresyonunuzu tedavi etmeye yardımcı olması için, her gün bir parça çikolata tüketmeyi unutmayın.

#8
Foto - Hangi gıda hangi rahatsızlığa iyi gelir? Muhteşem etki

-Yaşlanmak- Cildinizin yaşlanmasını istemiyorsanız, günde bir portakal ya da bir bardak portakal suyu tüketebilirsiniz. C vitamini, kolajen adı verilen ve cildin esnekliğini koruyan proteinin üretilmesine yardımcı olur ve portakalın içerisinde bolca bolunur.

#9
Foto - Hangi gıda hangi rahatsızlığa iyi gelir? Muhteşem etki

-Kas ağrısı- Bir bardak kiraz suyu içmek kas ağrılarını büyük ölçüde azaltabilir. Egzersiz öncesi veya sonrası kiraz suyu tüketirseniz kaslarınız daha az ağrır.

#10
Foto - Hangi gıda hangi rahatsızlığa iyi gelir? Muhteşem etki

-Mide rahatsızlığı- Mide rahatsızlığınız varsa, ağır yemeklerden kaçınmanız gerekiyor. Ancak ipin ucunu kaçırdıysanız ve mideniz ağırıyorsa, yemekten sonra iki adet nane şekeri alın ya da nane çayı için. Nanenin sindirimi kolaylaştırdığı bilinir. Aynı zamanda mide-bağırsak yolundaki iltihaplanmadan kaynaklı ağrıları da yatıştırdığı gözlenmiştir.

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