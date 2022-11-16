Hangi gıda hangi rahatsızlığa iyi gelir? Muhteşem etki

Vücudumuzda her gün meydana gelen bazı ağrılar olur ve bu ağrılar zamanla kronik hale gelebilir. Bu ağrılardan kurtulmak için hemen ilaçlara yönelmek, doğru bir tercih olmayabilir. İlaçlara bağımlı hale gelmek ve vücudumuzu alıştırmak, ilerleyen zamanlarda olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle ilk alternatifimiz ilaç olmamalı. Sağlıklı olmak için sağlıklı beslenmek ve düzgün yaşamak gerekiyor. Sağlıklı beslenirken, hangi besinin hangi ağrıya iyi geldiğini de bilmek önemli.