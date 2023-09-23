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Yaşam
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Hamsi sudan ucuza satıldı!

2023-09-23 22:17:48
Hamsi sudan ucuza satıldı!

Rize'de balıkçılar halk günü yaptı, hamsinin kilosunu 35 TL'ye sattı.

#1
Foto - Hamsi sudan ucuza satıldı!

Rizeli balıkçıların son günlerde ağlarında hamsi bolluğu yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde 100 TL’den, 75 TL’ye ve son olarak 50 TL’ye satılan hamsinin kilogram fiyatı bugün itibariyle Pazar ilçesinde 35 TL'ye kadar düştü.

#2
Foto - Hamsi sudan ucuza satıldı!

35 TL ye kadar düşen hamsi ise bolluğuyla hem balıkçıları hem de tüketici vatandaşların yüzünü güldürdü.

#3
Foto - Hamsi sudan ucuza satıldı!

İlçedeki balıkçı esnafının tezgahında mezgit 50 TL, barbun 100 TL ve istavrit 50 TL’den satışa sunulurken, hamsinin kilo fiyatını 35 TL’den satarak halk günü yaptıklarını belirten Murat Kurt, “Pazar’a yerli hamsi geldi. Bugün halk günüdür. Bugün enflasyona meydan okuyorum.

#4
Foto - Hamsi sudan ucuza satıldı!

Yerli hamsi 35 lira. Herkes yesin. Eşini, arkadaşını, dostunu arasın. Bugün tavuk ve et yok hamsi var. Millet yesin” diye konuştu.

#5
Foto - Hamsi sudan ucuza satıldı!

Hamsi bol çıkınca fiyatların düştüğünü söyleyen Kadir Ali Şimşek ise, “Hamsi buranın yerli hamsisidir. Kilosu 35 TL’dir. Bugün hamsi günü. Vatandaş bugün hamsi yiyecek. Hamside bolluk var.

#6
Foto - Hamsi sudan ucuza satıldı!

Bol olduğu için ucuz oluyor. Az olduğu zaman pahalı olur. Burada da avlanıyor, Marmara’da da avlanıyor. Marmara hamsisi şu an 60-70 TL’den satılıyor. Her bölgede hamsi olduğu için ucuz oluyor” ifadelerini kullandı.

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