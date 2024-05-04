Hamit Altıntop'tan olay itiraflar! İşte Semih Kılıçsoy gerçeği... Büyük şok yaşamışlardı!

"Biz geleceğe hazırlama anlamında onu kadroya almak istedik. Maksat ortamı görmesi, hayal etmesi ve hocanın da Semih'i tanıması. Hemen büyük top yapıldı, büyük balon yapıldı. Semih belki yazın kendi kulübünden ayrılacak ama Milli Takım'da devam edecek. Ömür boyu biz kendisiyle olacağız. O taraftan böyle bir tepki gelmesi bizi şaşırttı."