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Hamit Altıntop'tan olay itiraflar! İşte Semih Kılıçsoy gerçeği... Büyük şok yaşamışlardı!

2024-05-04 12:42:58
Hamit Altıntop'tan olay itiraflar! İşte Semih Kılıçsoy gerçeği... Büyük şok yaşamışlardı!

Son dakika haberleri: A Milli Takım Futbol Sorumlusu Hamit Altıntop, katıldığı bir programda çok çarpıcı sözler söyledi. Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya ile yapacağı hazırlık maçları öncesi kadroya çağırılan ve daha sonra Ümit Milli Takım'a gönderilen Semih Kılıçsoy, futbol gündeminde çok sert eleştirilere sebep olmuştu. Bu kararı kimin verdiği merak edilirken, Hamit Altıntop bu konuyla ilgili ve 'milli takıma menajerler oyuncu gönderiyor' iddiasına da açıklık getirdi.

#1
Foto - Hamit Altıntop'tan olay itiraflar! İşte Semih Kılıçsoy gerçeği... Büyük şok yaşamışlardı!

A Milli Takım Futbol Sorumlusu Hamit Altıntop, 343 Youtube kanalına çok çarpıcı itiraflarda bulundu. Milli Takım'ım Macaristan ve Avusturya ile yapacağı hazırlık maçları öncesi kadroya çağırılan ve daha sonra Ümit Milli Takım'a gönderilen Semih Kılıçsoy, futbol gündeminde çok sert eleştirilere sebep olmuştu.

#2
Foto - Hamit Altıntop'tan olay itiraflar! İşte Semih Kılıçsoy gerçeği... Büyük şok yaşamışlardı!

Bu kararı kimin verdiği merak edilirken, Hamit Altıntop bu konuyla ilgili ve 'menajerler Milli Takım'a oyuncu gönderiyor" iddiasına da sert tepki gösterdi.İşte dikkat çeken o sözler...

#3
Foto - Hamit Altıntop'tan olay itiraflar! İşte Semih Kılıçsoy gerçeği... Büyük şok yaşamışlardı!

Bu anlamda çok fazla eleştiriler oluyor. Hoş olmayan yorumlar oluyor. Ben Milli Takım sorumlusu olarak fikirlerimi söylüyorum. Günün sonunda Montella kadroyu kuruyor ve son kararı veriyor. Son kampta Semih Kılıçsoy örneği vardı. Çoğunuz tanımadan önce ben tanıyordum. Alt yaş milli takımlarında izliyordum."

#4
Foto - Hamit Altıntop'tan olay itiraflar! İşte Semih Kılıçsoy gerçeği... Büyük şok yaşamışlardı!

"Beşiktaş'ta oynamaya başlarken önemli ve değerli olduğu farkına varanlar şimdi bizi yargılıyor. Milli Takım'da oynatmayacaksanız kadroya almayın yorumları yapılıyor. Arkadaşlar unutuyorlar biz Milli Takımız. Türk bayrağına hizmet ediyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız ve sizlere hizmet ediyoruz."

#5
Foto - Hamit Altıntop'tan olay itiraflar! İşte Semih Kılıçsoy gerçeği... Büyük şok yaşamışlardı!

"Semih Kılıçsoy kendisi de yıprandığını söylüyor. "Oyuncunun öyle bir şey söylediğini bilmiyorum." Feyyaz Uçar öyle açıkladı. Beşiktaş tarafı 'mobbing' kelimesini kullanıyor. Mobbing ne ya? Sizin oyuncunuz iki Avrupa maçına çıkıyor iki gol atıyor ve değeri artıyor."

#6
Foto - Hamit Altıntop'tan olay itiraflar! İşte Semih Kılıçsoy gerçeği... Büyük şok yaşamışlardı!

"Biz geleceğe hazırlama anlamında onu kadroya almak istedik. Maksat ortamı görmesi, hayal etmesi ve hocanın da Semih'i tanıması. Hemen büyük top yapıldı, büyük balon yapıldı. Semih belki yazın kendi kulübünden ayrılacak ama Milli Takım'da devam edecek. Ömür boyu biz kendisiyle olacağız. O taraftan böyle bir tepki gelmesi bizi şaşırttı."

#7
Foto - Hamit Altıntop'tan olay itiraflar! İşte Semih Kılıçsoy gerçeği... Büyük şok yaşamışlardı!

"Böyle bir dünya olabilir mi? Böyle bir şey olması mümkün değil.

#8
Foto - Hamit Altıntop'tan olay itiraflar! İşte Semih Kılıçsoy gerçeği... Büyük şok yaşamışlardı!

Bu kabul edilecek bir şey değil. Biz 85 milyon insanı temsil ediyoruz.

#9
Foto - Hamit Altıntop'tan olay itiraflar! İşte Semih Kılıçsoy gerçeği... Büyük şok yaşamışlardı!

Menajerler öyle yapıyormuş, böyle yapıyormuş. O zaman ben şirket kurayım."

#10
Foto - Hamit Altıntop'tan olay itiraflar! İşte Semih Kılıçsoy gerçeği... Büyük şok yaşamışlardı!

"Allah korusun işbirlikleri yapayım, ona göre oyuncular gelsin, kadroyu kurayım. Ona göre hoca gelsin. Öyle bir şey olamaz. Benim gönlüm ve vicdanım rahat. Kişi işi kendinden bilir muhabbeti var ya."

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