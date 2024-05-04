2024-05-04 12:42:58 Hamit Altıntop'tan olay itiraflar! İşte Semih Kılıçsoy gerçeği... Büyük şok yaşamışlardı!
Son dakika haberleri: A Milli Takım Futbol Sorumlusu Hamit Altıntop, katıldığı bir programda çok çarpıcı sözler söyledi. Milli Takım'ın Macaristan ve Avusturya ile yapacağı hazırlık maçları öncesi kadroya çağırılan ve daha sonra Ümit Milli Takım'a gönderilen Semih Kılıçsoy, futbol gündeminde çok sert eleştirilere sebep olmuştu. Bu kararı kimin verdiği merak edilirken, Hamit Altıntop bu konuyla ilgili ve 'milli takıma menajerler oyuncu gönderiyor' iddiasına da açıklık getirdi.