Hamilelikte bu 3 besinden uzak durun uyarısı! Bebeğin zekâsına gölge düşürmeyin...
Hamilelik döneminde bu üç besin grubuyla ilgili ciddi uyarılar yapılmaya devam ediyor.
Büyükler, anlık bir aşermenin bebeğin ömür boyu taşıyacağı zihinsel kapasiteyi etkilediğini söyler. Bilimsel bir dayanağı yok fakat hamilelikte annenin tükettiği birçok besin bebeğin zekâsından cildine kadar her şeyi etkileyebiliyor. Hamilelikte sağlıklı besinler demek bebeğin zekâsına yatırım demek. Peki, “Ne yenirse bebek akıl küpü olur?” Gelin birlikte bakalım…
Anne adayları için hamilelik süreci, sadece kendi sağlıklarını değil, kucaklarına alacakları bebeğin geleceğini de inşa ettikleri kritik bir dönem. Uzmanlar, "Ne yerseniz bebeğiniz odur" diyerek uyarıyor.
Çünkü mutfaktaki bazı masum görünen besinler, anne karnındaki bebeğin beyin gelişimini, zekâsını ve bilişsel yeteneklerini doğrudan olumsuz etkileyebiliyor.
İşte bebeğin zekâ potansiyeline adeta gölge düşüren o 3 tehlikeli besin grubu...
1. CIVA DEPOSU: BÜYÜK GÖVDELİ DİP BALIKLARI Balık, omega-3 kaynağı olarak beyin dostu sanılsa da, seçimi hayati önem taşıyor. Kılıç balığı, kral uskumru ve büyük ton balıkları gibi derin su balıkları yüksek oranda cıva içerir.
Cıva, gelişmekte olan bebeğin sinir sistemine sızarak beyin hasarına, görme ve duyma bozukluklarına yol açabilir. Ne yapılmalı? Cıva oranı düşük olan hamsi, istavrit veya palamut gibi yüzey balıkları tercih edilmeli.
2. GİZLİ ZEHİR: PAKETLİ VE TRANS YAĞLI ATIŞTIRMALIKLAR Market raflarındaki paketli gıdalar, içerdikleri trans yağlar ve yüksek şekerle sadece kilo aldırmıyor; bebeğin beyin hücreleri arasındaki iletişimi zayıflatıyor.
Araştırmalar, hamilelikte yoğun işlenmiş gıda tüketen annelerin çocuklarında, öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliği riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Tehlike: Bu gıdalar beyindeki "nöroplastisite" (beynin şekillenme yeteneği) sürecini baltalıyor.
3. AŞIRI KAFEİN VE ŞEKERLİ GAZLI İÇECEKLER Sadece kahve değil, enerji içecekleri ve bazı asitli içeceklerdeki aşırı kafein, plasentadan bebeğe doğrudan geçer.
Bebeğin henüz gelişmemiş olan karaciğeri kafeini parçalayamaz. Bu durum, beyne giden kan akışını kısıtlayarak zihinsel gelişimin yavaşlamasına neden olabilir. Akşam'a göre; Ayrıca yüksek şeker içeren içecekler, bebeğin gelecekteki hafıza kapasitesini düşürebiliyor.
Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları, bebeğin zekâ gelişiminin yüzde 80'inin anne karnında ve doğumdan sonraki ilk iki yılda tamamlandığını vurguluyor. Bu süreçte folik asit, iyot ve demir bakımından zengin bir diyet, bebeğin IQ seviyesini doğrudan yukarı taşıyan anahtarlardır.
