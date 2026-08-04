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Kadın - Aile
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Yeniakit Publisher
Hamileler neden en çok turşu aşeriyor? Duyan bunu yapıyor: İstek sona eriyor, tek seferde yok ediyor!

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Giriş Tarihi:

Hamileler neden en çok turşu aşeriyor? Duyan bunu yapıyor: İstek sona eriyor, tek seferde yok ediyor!

Hamilelik denince akla gelen ilk sahnelerden biri: Gecenin bir yarısı uykudan uyandırıp turşu aratan o karşı konulmaz istek!? Turşu aşermesi ne karşı o mucize tarifi yapın, en sağlıklısı ev yapımı fermente turşudur. Peki, anne adaylarının rüyalarını süsleyen bu "turşu aşermesi" sadece psikolojik bir anı mı, yoksa vücudun bir imdat çağrısı mı? İşte hamilelikte turşu krizinin bilimsel ve fizyolojik nedenleri…

#1
Foto - Hamileler neden en çok turşu aşeriyor? Duyan bunu yapıyor: İstek sona eriyor, tek seferde yok ediyor!

Hamilelik denince akla gelen ilk sahnelerden biri: Gecenin bir yarısı uykudan uyandırıp turşu aratan o karşı konulmaz istek! Peki, anne adaylarının rüyalarını süsleyen bu "turşu aşermesi" sadece psikolojik bir anı mı, yoksa vücudun bir imdat çağrısı mı? İşte hamilelikte turşu krizinin bilimsel ve fizyolojik nedenleri…

#2
Foto - Hamileler neden en çok turşu aşeriyor? Duyan bunu yapıyor: İstek sona eriyor, tek seferde yok ediyor!

Hamilelik sürecinde birçok kişinin turşu aşerdiğini duyarız. Elbette çikolatalar, mevsimsiz meyveler ve tatlılar aşeren de vardır ama listelerin hep en başında tek bir yiyecek yer alır: Turşu! Peki, hamile kadınların turşuya ve turşu suyuna bu kadar düşkün olmasının arkasında yatan sır ne?

#3
Foto - Hamileler neden en çok turşu aşeriyor? Duyan bunu yapıyor: İstek sona eriyor, tek seferde yok ediyor!

Bilim ve uzmanlar bu durumu birkaç temel nedene bağlıyor: 1. Hormonların Değiştirdiği Tat Hissiyatı Hamileliğin ilk aylarından itibaren tavan yapan östrojen ve progesterone hormonları, anne adayının tat ve koku duyularını tamamen değiştirebilir. Tıpta dysgeusia olarak adlandırılan bu durum, ağızda sürekli metalik veya tatsız bir his bırakabilir. Ekşi, tuzlu ve yoğun aromalı turşu ise bu körelmiş tat duyularını adeta "uyandırır" ve ağızdaki o baskılayıcı tadı nötralize eder. 2. Sodyum (Tuz) ve Mineral İhtiyacı Gelişmekte olan bebeği beslemek ve vücuttaki kan hacmini yaklaşık yüzde 40-50 oranında artırmak için beden daha fazla sıvı tutmaya başlar. Artan kan hacmi ve sıvı dengesi, vücudun sodyum (tuz) ve elektrolit ihtiyacını artırır. Turşu, yüksek sodyum içeriğiyle vücudun bu anlık mineral arayışına en hızlı cevabı veren yiyeceklerden biridir. 3. Bulantılarla Baş Etme İçgüdüsü (Sabah Bulantıları) İlk trimesterda (ilk 3 ay) sıkça yaşanan sabah bulantıları ve mide hassasiyeti, anne adaylarını zorlayabilir. Ekşi ve tuzlu gıdaların mide asidini dengeleyici ve tükürük salgısını artırarak bulantıyı bastırıcı bir etkisi vardır. Turşu suyu veya küçük bir salatalık turşusu, mideyi yatıştırmada hızlı bir kurtarıcı görevi görür.

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Foto - Hamileler neden en çok turşu aşeriyor? Duyan bunu yapıyor: İstek sona eriyor, tek seferde yok ediyor!

4. Vücudun Susuzluk (Dehidrasyon) Sinyali Bazen vücudumuz "susuz kaldım" mesajını direkt olarak iletmez; bunun yerine sodyum ve su kombinasyonu içeren yiyeceklere karşı güçlü bir istek yaratır. Turşu hem yüksek su hem de elektrolit içerdiği için, hafif dehidrasyon durumlarında bedenin pratik bir çözüm arayışıdır. Küçük Bir Uyarı: Hamilelikte turşu aşermek oldukça doğal ve zararsız bir durum olsa da aşırı turşu tüketimi yüksek tuz içeriği nedeniyle tansiyon yükselmesine ve vücutta ödem toplanmasına yol açabilir. Bu nedenle ekşi ve tuzlu krizlerini porsiyon kontrolü dahilinde yaşamak en sağlıklısıdır! İşte o mucize tarif lakto-fermente turşu, sirke veya limon tuzu eklemeden, yalnızca içme suyu, iyotaysız kaya tuzu (1 litre suya 1 silme yemek kaşığı/yaklaşık 40-50 gr) ve taze sebzelerle cam kavanozda yapılır. Gerekli MalzemelerTaze sebzeler (salatalık, lahana, havuç vb.)1 litre klorsuz içme suyu1,5 yemek kaşığı iyotsuz kaya tuzu veya deniz tuzuSarımsak ve isteğe bağlı nohut, asma yaprağı. Yapılış AdımlarıTemizlik: Kavanozları ve sebzeleri iyice yıkayın.Yerleştirme: Sebzeleri ve sarımsakları kavanoza sıkıca, boşluk kalmayacak şekilde yerleştirin.Tuzlu Su: Suyu ve kaya tuzunu tuz eriyene kadar karıştırın.Doldurma: Hazırladığınız tuzlu suyu sebzelerin üzerini tamamen kapatacak şekilde dökün. Kapanış: Sebzelerin su üstünde kalmaması için ağırlık koyun ve kapağını hafif gevşek bırakarak serin, karanlık bir yerde fermantasyona bırakın.

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