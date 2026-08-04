Hamileler neden en çok turşu aşeriyor? Duyan bunu yapıyor: İstek sona eriyor, tek seferde yok ediyor!

4. Vücudun Susuzluk (Dehidrasyon) Sinyali Bazen vücudumuz "susuz kaldım" mesajını direkt olarak iletmez; bunun yerine sodyum ve su kombinasyonu içeren yiyeceklere karşı güçlü bir istek yaratır. Turşu hem yüksek su hem de elektrolit içerdiği için, hafif dehidrasyon durumlarında bedenin pratik bir çözüm arayışıdır. Küçük Bir Uyarı: Hamilelikte turşu aşermek oldukça doğal ve zararsız bir durum olsa da aşırı turşu tüketimi yüksek tuz içeriği nedeniyle tansiyon yükselmesine ve vücutta ödem toplanmasına yol açabilir. Bu nedenle ekşi ve tuzlu krizlerini porsiyon kontrolü dahilinde yaşamak en sağlıklısıdır! İşte o mucize tarif lakto-fermente turşu, sirke veya limon tuzu eklemeden, yalnızca içme suyu, iyotaysız kaya tuzu (1 litre suya 1 silme yemek kaşığı/yaklaşık 40-50 gr) ve taze sebzelerle cam kavanozda yapılır. Gerekli MalzemelerTaze sebzeler (salatalık, lahana, havuç vb.)1 litre klorsuz içme suyu1,5 yemek kaşığı iyotsuz kaya tuzu veya deniz tuzuSarımsak ve isteğe bağlı nohut, asma yaprağı. Yapılış AdımlarıTemizlik: Kavanozları ve sebzeleri iyice yıkayın.Yerleştirme: Sebzeleri ve sarımsakları kavanoza sıkıca, boşluk kalmayacak şekilde yerleştirin.Tuzlu Su: Suyu ve kaya tuzunu tuz eriyene kadar karıştırın.Doldurma: Hazırladığınız tuzlu suyu sebzelerin üzerini tamamen kapatacak şekilde dökün. Kapanış: Sebzelerin su üstünde kalmaması için ağırlık koyun ve kapağını hafif gevşek bırakarak serin, karanlık bir yerde fermantasyona bırakın.