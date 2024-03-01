Hamburgeci'ye güle güle: Gerçek futbolcu için 8 milyon euro gözden çıkarıldı bile... Flaş gelişme...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Türkiye Kupası'na veda eden sarı kırmızılılar, lig şampiyonluğu göğüslemek isterken, transfer çalışmaları da devam ediyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Ndombele ile yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, dünyaca ünlü bir yıldızı transfer etmek için düğmeye bastı. Alman basını ise transferi böyle duyurdu. İşte o isim ve tüm detaylar...