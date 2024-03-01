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Spor
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Hamburgeci'ye güle güle: Gerçek futbolcu için 8 milyon euro gözden çıkarıldı bile... Flaş gelişme...

2024-03-01 12:45:29
Hamburgeci'ye güle güle: Gerçek futbolcu için 8 milyon euro gözden çıkarıldı bile... Flaş gelişme...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Türkiye Kupası'na veda eden sarı kırmızılılar, lig şampiyonluğu göğüslemek isterken, transfer çalışmaları da devam ediyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Ndombele ile yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, dünyaca ünlü bir yıldızı transfer etmek için düğmeye bastı. Alman basını ise transferi böyle duyurdu. İşte o isim ve tüm detaylar...

#1
Foto - Hamburgeci'ye güle güle: Gerçek futbolcu için 8 milyon euro gözden çıkarıldı bile... Flaş gelişme...

Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Hamburgeci'ye güle güle: Gerçek futbolcu için 8 milyon euro gözden çıkarıldı bile... Flaş gelişme...

Türkiye Kupası'na veda eden sarı kırmızılılar, lig şampiyonluğu göğüslemek isterken, transfer çalışmaları da devam ediyor.

#3
Foto - Hamburgeci'ye güle güle: Gerçek futbolcu için 8 milyon euro gözden çıkarıldı bile... Flaş gelişme...

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Ndombele ile yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, dünyaca ünlü bir yıldızı transfer etmek için düğmeye bastı.

#4
Foto - Hamburgeci'ye güle güle: Gerçek futbolcu için 8 milyon euro gözden çıkarıldı bile... Flaş gelişme...

Alman basını ise transferi böyle duyurdu. İşte o isim ve tüm detaylar...

#5
Foto - Hamburgeci'ye güle güle: Gerçek futbolcu için 8 milyon euro gözden çıkarıldı bile... Flaş gelişme...

Galatasaray'da beklenen performansı sergileyemeyen Ndombele ile sezon sonunda yollar ayrılacak.

#6
Foto - Hamburgeci'ye güle güle: Gerçek futbolcu için 8 milyon euro gözden çıkarıldı bile... Flaş gelişme...

Fransız futbolcunun yerine arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar, Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund'da forma giyen Emre Can'ı gündemine aldı.

#7
Foto - Hamburgeci'ye güle güle: Gerçek futbolcu için 8 milyon euro gözden çıkarıldı bile... Flaş gelişme...

Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund forması altında 5. sezonunu geçiren Emre Can'ın bu sezonki performansı adeta geçmişi aratıyor.

#8
Foto - Hamburgeci'ye güle güle: Gerçek futbolcu için 8 milyon euro gözden çıkarıldı bile... Flaş gelişme...

Lige çoktan avlu atan Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund'un önümüzdeki sezon için şimdiden kadro planlamasına giriştiği öğrenildi.

#9
Foto - Hamburgeci'ye güle güle: Gerçek futbolcu için 8 milyon euro gözden çıkarıldı bile... Flaş gelişme...

Sarı-siyahlıların bu doğrultuda Emre Can ile yollarını ayırması beklenirken Alman basınında yer alan habere göre; Emre Can'ın önümüzdeki sezon Türkiye'de forma giyeceği iddia edildi.

#10
Foto - Hamburgeci'ye güle güle: Gerçek futbolcu için 8 milyon euro gözden çıkarıldı bile... Flaş gelişme...

EMRE CAN ADIM ADIM SÜPER LİG'E

#11
Foto - Hamburgeci'ye güle güle: Gerçek futbolcu için 8 milyon euro gözden çıkarıldı bile... Flaş gelişme...

Almanya'da Borussia Dortmund formasını terleten Emre Can için sıcak saatler yaşanıyor.

#12
Foto - Hamburgeci'ye güle güle: Gerçek futbolcu için 8 milyon euro gözden çıkarıldı bile... Flaş gelişme...

Sabah'a göre; Dortmund'da geleceği merak konusu olan oyuncu, önümüzdeki sezon Süper Lig'de forma giyebilir.

#13
Foto - Hamburgeci'ye güle güle: Gerçek futbolcu için 8 milyon euro gözden çıkarıldı bile... Flaş gelişme...

Akşam'ın Alman basınından derlediği haberin detaylarında, Galatasaray'ın Emre Can ve Dortmund yönetimi ile son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

#14
Foto - Hamburgeci'ye güle güle: Gerçek futbolcu için 8 milyon euro gözden çıkarıldı bile... Flaş gelişme...

GALATASARAY 8 MİLYON EURO ÖNERDİ

#15
Foto - Hamburgeci'ye güle güle: Gerçek futbolcu için 8 milyon euro gözden çıkarıldı bile... Flaş gelişme...

Alman basını, Galatasaray'ın Emre Can için 8 milyon Euro bir bonservis bedeli önerdiğini manşetlerine taşıdı.

#16
Foto - Hamburgeci'ye güle güle: Gerçek futbolcu için 8 milyon euro gözden çıkarıldı bile... Flaş gelişme...

Dortmund yönetiminin piyasa değeri 12 milyon Euro olanoyuncu için bu teklife sıcak baktığını ancak bu bedelin iki taksitte ödenmesini istediği sarı-kırmızılıların ise 4 eşit taksitte ödemek istediği belirtildi.

#17
Foto - Hamburgeci'ye güle güle: Gerçek futbolcu için 8 milyon euro gözden çıkarıldı bile... Flaş gelişme...

Tarafların ilerleyen günlerde bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyor.

#18
Foto - Hamburgeci'ye güle güle: Gerçek futbolcu için 8 milyon euro gözden çıkarıldı bile... Flaş gelişme...

Emre Can, 5 sezonluk Dortmund kariyerinde tüm kulvarlarda 146 maça çıktı. 30 yaşındaki orta saha, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 10 asist üretmeyi başardı.

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