Hamaney’in sağ kolu ateşi körükledi! Doğrudan vuracakları şehri söyledi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran dini lideri Hamaney’in danışmanı Ali Şemhani, ABD’nin olası askeri müdahalesine karşı İsrail’i doğrudan hedef alan sert bir rest çekti.

Herhangi bir saldırı durumunda yanıtın Tel Aviv’in merkezine ulaşacağını belirten Tahran, ordunun "en üst düzey alarm" durumuna geçtiğini duyurdu.

ABD'in İran'a bir saldırı düzenleme olasılığı gündemdeyken İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani "Herhangi bir saldırıya yanıtımız Tel Aviv'in kalbine ulaşır" dedi.

Hamaney'i Yüksek Savunma Konseyi'nde temsil eden Şemhani, bugün yaptığı açıklamada, ülkesinin herhangi bir saldırıya "etkili ve caydırıcı" bir karşılık vereceğini söyledi. Şemhani, İran merkezli Tesnim haber ajansı tarafından aktarılan açıklamasında, İran'ın olası bir saldırıya vereceği yanıtın 'Tel Aviv'in kalbine ulaşacağını' söyledi.

Öte yandan İran Genelkurmay Başkanı Emir Hatemi, ABD ve İsrail'i herhangi bir saldırıdan kaçınmaları konusunda uyardı. Hatemi, Washington'un bölgede yoğun askeri takviyeler yapmasıyla birlikte İran güçlerinin "en üst düzeyde alarm halinde" olduğunu belirtti. Hatemi, resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, "Eğer düşman bir hata yaparsa, bu durum yalnızca kendi güvenliğini değil, bölgenin ve siyonist rejimin güvenliğini de tehlikeye atar" ifadelerini kullandı.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin "en üst düzey savunma ve askeri hazırlık" içinde olduğunu vurgulayan Hatemi, ayrıca "nükleer teknolojinin ortadan kaldırılamayacağını" söyledi.

