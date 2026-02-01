Hamaney’in sağ kolu ateşi körükledi! Doğrudan vuracakları şehri söyledi

Öte yandan İran Genelkurmay Başkanı Emir Hatemi, ABD ve İsrail'i herhangi bir saldırıdan kaçınmaları konusunda uyardı. Hatemi, Washington'un bölgede yoğun askeri takviyeler yapmasıyla birlikte İran güçlerinin "en üst düzeyde alarm halinde" olduğunu belirtti. Hatemi, resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, "Eğer düşman bir hata yaparsa, bu durum yalnızca kendi güvenliğini değil, bölgenin ve siyonist rejimin güvenliğini de tehlikeye atar" ifadelerini kullandı.