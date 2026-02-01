  • İSTANBUL
Fenerbahçe ve Atletico Madrid istemişti! Lookman kararını verdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fenerbahçe ve Atletico Madrid istemişti! Lookman kararını verdi

Fenerbahçe ve Atletico Madrid’in çok istediği Ademola Lookman transferinde dün gece yaşanan gelişmeler sonrası ibre İspanyol ekibinde doğru kaydı.

#1
Foto - Fenerbahçe ve Atletico Madrid istemişti! Lookman kararını verdi

Fenerbahçe’nin ilgilendiği ve anlaşma aşamasına geldiği Ademola Lookman’ın transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

#2
Foto - Fenerbahçe ve Atletico Madrid istemişti! Lookman kararını verdi

İtalyan muhabir Fabrizio Romano’nun haberine göre, Nijeryalı yıldız Ademola Lookman, Atletico Madrid’in kendisine yaptığı teklifi kabul etti.

#3
Foto - Fenerbahçe ve Atletico Madrid istemişti! Lookman kararını verdi

İspanyol ekibi, oyuncunun kulübü Atalanta ile de 40 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağladı ve transferi bitirmeye çok yaklaştı.

#4
Foto - Fenerbahçe ve Atletico Madrid istemişti! Lookman kararını verdi

Atletico Madrid’in Atalanta ile ödeme şartları dahil anlaşmaya vardığı ve şu anda Lookman’ın sözleşme detaylarıyla ilgili son kararını beklediği kaydedildi. Resmi adımların bugün atılması ve transferin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

#5
Foto - Fenerbahçe ve Atletico Madrid istemişti! Lookman kararını verdi

Nico Schira'nın haberine göre ise Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin dün gece Ademola Lookman'la görüştüğü ve transfer için ikna ettiği belirtildi.

#6
Foto - Fenerbahçe ve Atletico Madrid istemişti! Lookman kararını verdi

Atletico Madrid'in Lookman transferini bugün tamamlamayı planladığı, tecrübeli futbolcunun 5 yıllık sözleşme imzalayıp İspanyol ekibinden yıllık 6 milyon Euro ve bonuslar kazanacağı ifade

#7
Foto - Fenerbahçe ve Atletico Madrid istemişti! Lookman kararını verdi

Öte yandan Türk ve İtalyan medyasında Fenerbahçe ile Atalanta arasındaki anlaşmada sorun çıkması ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bu iddialar arasında Atalanta’dan Fenerbahçe’den ödemeler konusunda sıkı pazarlıklar yapması istendiği yönündeydi. Çünkü bazı İtalyan kulüplerinin bazı Türk kulüplerini ile ödemeler konusunda sıkıntı yaşamış olduğu belirtildi.

#8
Foto - Fenerbahçe ve Atletico Madrid istemişti! Lookman kararını verdi

Futbola İngiltere'de Charlton altyapısında başlayan Ademola Lookman, kariyeri boyunca Everton, Leipzig, Fulham ve Leicester City formalarını giydi. 2022'de Atalanta'ya transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, oynadığı takımlarda 337 maça çıkarken 90 gol ve 45 asist kaydetti.

