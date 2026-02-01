Fenerbahçe ve Atletico Madrid istemişti! Lookman kararını verdi

Öte yandan Türk ve İtalyan medyasında Fenerbahçe ile Atalanta arasındaki anlaşmada sorun çıkması ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bu iddialar arasında Atalanta’dan Fenerbahçe’den ödemeler konusunda sıkı pazarlıklar yapması istendiği yönündeydi. Çünkü bazı İtalyan kulüplerinin bazı Türk kulüplerini ile ödemeler konusunda sıkıntı yaşamış olduğu belirtildi.