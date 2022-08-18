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Yaşam
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Hamama giden 7 kadın hastaneye zor yetişti

2022-08-18 17:20:59
Hamama giden 7 kadın hastaneye zor yetişti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hamamda rahatsızlanan 7 kadın zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

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Foto - Hamama giden 7 kadın hastaneye zor yetişti

Kadıköy Mahallesi Selahattin Mutlu Sokak'ta bulunan bir hamamın kadınlar bölümünde bazı müşteriler fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#2
Foto - Hamama giden 7 kadın hastaneye zor yetişti

Hamamdaki sudan zehirlendikleri iddia edilen 7 kadın, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

#3
Foto - Hamama giden 7 kadın hastaneye zor yetişti

Bölgede önlem alan ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) kıyafeti giyen itfaiye ekipleri, hamamda inceleme yaptı.

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