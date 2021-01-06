Halk tedirgin! Bir ilimizde radyoaktif tehlike

Ayla Güzelemrez Başer de "Burada doğdum ve büyüdüm. Babamı kanserden kaybettim. Amcamı da bu hastalık yüzünden kaybettim. Hiçbir kötü alışkanlıkları olmayan kişiler, kanserle mücadele ettiler. İnsanlar ölüyorlar. Bir gece komşumun evinde, balkonda uyumuştum, o gece zehirlendim” dedi. Yoğun koku nedeniyle bölgede durulamadığını kaydeden Halil Demiryürek ise "Benim evim burada ve 20 senedir sıkıntı yaşıyoruz. Yazın kapıyı bacayı açamıyoruz. Burada çok kanser hastası var. Kendiliğinden ateş yanıyor. Zehir gibi bir koku duyuyoruz” ifadelerini kullandı.