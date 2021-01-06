Halk tedirgin! Bir ilimizde radyoaktif tehlike

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay, "Atıkların olduğu bölge hayvanların otladığı, çocukların oynadığı, yakınında ilköğretim okulu olan bir yerleşim alanı. Bu bölgedeki gömülü atıklar öncelikle oranın havasını, toprağını ve yer altı sularına da karışarak kirletici etkilere sahip. Özellikle yağışlı havalarda atıkların, hala aktif olduğunu ve çeşitli kimyasal reaksiyonlara girdiğini görüyoruz. Atıkların koku, zaman zaman kimyasal yanma, duman ve toprak üstünde renklenmesi gibi etkileri görülüyor. Buradaki tehlike, çevre ve halk sağlığı açısından devam ediyor" dedi.