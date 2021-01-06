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Halk tedirgin! Bir ilimizde radyoaktif tehlike

2021-01-06 11:24:00
Halk tedirgin! Bir ilimizde radyoaktif tehlike

İzmir'in Çernobil'i şeklinde yorumların yapıldığı Gaziemir bölgesindeki fabrika için peş peş çağrılar yapılıyor.

#1
Foto - İzmir'de toprağa gömülü radyoaktif madde nedeniyle tehlike saçan eski kurşun fabrikasının bulunduğu bölgede, toprağın zaman zaman alev alması bölge halkını tedirgin ediyor.

İzmir'de toprağa gömülü radyoaktif madde nedeniyle tehlike saçan eski kurşun fabrikasının bulunduğu bölgede, toprağın zaman zaman alev alması bölge halkını tedirgin ediyor.

#2
Foto - Çevre uzmanları, fabrika sahiplerine kesilen cezaya rağmen atıkların hala aktif olduğunu belirterek, vatandaşların yoğun koku nedeniyle pandemi öncesinde de bölgede cerrahi maske taktığını söyledi.

Çevre uzmanları, fabrika sahiplerine kesilen cezaya rağmen atıkların hala aktif olduğunu belirterek, vatandaşların yoğun koku nedeniyle pandemi öncesinde de bölgede cerrahi maske taktığını söyledi.

#3
Foto - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2013 yılında, radyoaktif atıkları toprağa gömen eski kurşun fabrikasına 5,7 milyon lira ceza kesmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2013 yılında, radyoaktif atıkları toprağa gömen eski kurşun fabrikasına 5,7 milyon lira ceza kesmişti.

#4
Foto - Gaziemir ilçesindeki 'İzmir'in Çernobil'i' olarak bilinen, yıllar önce kapatılmasına rağmen toprağa gömülü radyoaktif maddeler nedeniyle zehir saçan eski kurşun fabrikasındaki tehlike sürüyor. Kış aylarının gelmesiyle yağışlar çoğalınca topraktaki aktif atıkların zaman zaman alevlenmesi yöre halkını tedirgin ediyor.

Gaziemir ilçesindeki 'İzmir'in Çernobil'i' olarak bilinen, yıllar önce kapatılmasına rağmen toprağa gömülü radyoaktif maddeler nedeniyle zehir saçan eski kurşun fabrikasındaki tehlike sürüyor. Kış aylarının gelmesiyle yağışlar çoğalınca topraktaki aktif atıkların zaman zaman alevlenmesi yöre halkını tedirgin ediyor.

#5
Foto - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2013 yılında, radyoaktif atıkları, toprağa gömdüğü için 5,7 milyon lira ile Türkiye'deki en yüksek çevre cezasını kestiği fabrika, faaliyetine İzmir'in Torbalı ilçesinde devam ederken, uzmanlar, fabrikanın geride bıraktığı atığın yarattığı olumsuzluklara dikkat çekiyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2013 yılında, radyoaktif atıkları, toprağa gömdüğü için 5,7 milyon lira ile Türkiye'deki en yüksek çevre cezasını kestiği fabrika, faaliyetine İzmir'in Torbalı ilçesinde devam ederken, uzmanlar, fabrikanın geride bıraktığı atığın yarattığı olumsuzluklara dikkat çekiyor.

#6
Foto - TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay,

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay, "Atıkların olduğu bölge hayvanların otladığı, çocukların oynadığı, yakınında ilköğretim okulu olan bir yerleşim alanı. Bu bölgedeki gömülü atıklar öncelikle oranın havasını, toprağını ve yer altı sularına da karışarak kirletici etkilere sahip. Özellikle yağışlı havalarda atıkların, hala aktif olduğunu ve çeşitli kimyasal reaksiyonlara girdiğini görüyoruz. Atıkların koku, zaman zaman kimyasal yanma, duman ve toprak üstünde renklenmesi gibi etkileri görülüyor. Buradaki tehlike, çevre ve halk sağlığı açısından devam ediyor" dedi.

#7
Foto - Eski kurşun fabrikasının yakınında evi olan Hıdır Aygüler ise

Eski kurşun fabrikasının yakınında evi olan Hıdır Aygüler ise "48 yıldır burada oturuyorum. Kapatılan kurşun fabrikasında pek çok kişi çalışıyordu. Burada çalışan kişilerin ölüm haberlerini duyuyorduk. Yağmur yağdığı zaman topraktan bir koku geliyor. Burada yaşayanlar balkonuna çamaşır asamıyordu. Elbiselerimizi çıkardığımız zaman simsiyah oluyordu. Yağmur yağdıktan sonra yangın çıkmış gibi toprak alev alıyor. Biz eskiden de pandemiden önce de cerrahi maske takıyorduk. Elbiselerimizi dışarıya asamıyorduk" diye konuştu.

#8
Foto - Ayla Güzelemrez Başer de

Ayla Güzelemrez Başer de "Burada doğdum ve büyüdüm. Babamı kanserden kaybettim. Amcamı da bu hastalık yüzünden kaybettim. Hiçbir kötü alışkanlıkları olmayan kişiler, kanserle mücadele ettiler. İnsanlar ölüyorlar. Bir gece komşumun evinde, balkonda uyumuştum, o gece zehirlendim” dedi. Yoğun koku nedeniyle bölgede durulamadığını kaydeden Halil Demiryürek ise "Benim evim burada ve 20 senedir sıkıntı yaşıyoruz. Yazın kapıyı bacayı açamıyoruz. Burada çok kanser hastası var. Kendiliğinden ateş yanıyor. Zehir gibi bir koku duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

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