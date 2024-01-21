Halk pazarında karne hediyesi!

Mehmet Karadayı, "Cuma günü okullar tatil oldu. Öğrencilerimiz karnelerini aldı. Mudurnu'nun uzun yıllardır esnafı olarak küçük bir adım atarak, ‘Takdir alan öğrencilere bir kilo mandalina bedava' olsun dedim. Amacımız, takdir belgesi alan çocuklarımızı daha da teşvik etmek. Önemli olan çocuklarımızı onure etmek. Şimdiye kadar 10 öğrenci geldi. Belgelerini gösterdiler ve meyveleri verdim" dedi. Karadayı'nın tezgahına gelen bir öğrenci ise teşekkür belgesi aldığını söyledi. Öğrenciyi geri çevirmeyen esnaf, gelecek dönem takdir belgesi alması için söz aldı ve kendisine meyve hediye etti.