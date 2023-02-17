2023-02-17 12:42:11 Halk değil 'HALT TV' asılsız iddiaları canlı yayında çürütüldü
Kahramanmaraş merkezli "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından 85 milyon vatandaş depremzedeler için kenetlendi. Toplamda 11 ili vuran deprem, şehirleri enkaza çevirdi. Büyük bir yıkımın olduğu ve 38 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği asrın felaketinde, devletin tüm kurumları harekete geçti. Halk TV ise günlerdir halkı kışkırtmaya yönelik provokasyon dolu eylemlerine devam ediyor. Afet bölgesinden yapılan canlı yayında, 'insanların gıdalarının olmadığını' söyleyen CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'a depremzedeler tepki gösterdi. İddiaların çürütülmesiyle muhabir yayını sonlandırmak durumunda kaldı.