Halk değil 'HALT TV' asılsız iddiaları canlı yayında çürütüldü

HALK TV DEPREM BÖLGESİNDE ALGI ÇALIŞMALARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR Sahada hummalı çalışmalar yapılırken, bu çalışmaları gölgede bırakmak isteyenler de oldu. Devletin tüm imkanlarının afet bölgesine seferber edilmesiyle acı dolu günleri kısa sürede geride bırakmak amaçlandı. Bu süreçte bölgelere giden siyasi liderler, acı üzerinden siyaset yaparken, bazı provokatif kişiler ise bu süreçte algı çalışmalarına başladı. 'İNSANLARIN GIDALARI YOK' YALANI Bunlardan biri de CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal oldu. Depremin merkezi Kahramanmaraş'a giden Sarıbal, burada Halk TV'ye açıklamalarda bulundu. Muhabirin, "Burada acilen yapılması gereken nedir?" sorusuna yanıt veren Sarıbal şu ifadeleri kullandı: İnsanlar sağlıklı bir barınma istiyorlar. Yani çadır değil. Öncelikle bir konteyner, arkasından insanların istediği temel şey ise insanların gıdaları yok. "BURADA GIDA KAYNIYOR" Bu sırada o anlara şahit olan depremzede araya girerek, söylenenleri yalanlayarak, "Yalan söyleme burada gıda kaynıyor. Konteyner da geldi." ifadelerini kullandı. İddiaların çürütülmesiyle muhabir yayını apar topar sonlandırmak durumunda kaldı. CHP'li vekil Sarıbal da hızla bölgeden uzaklaştı.