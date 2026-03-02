  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
Halil Konakçı'dan çok konuşulacak İran sözleri: Kimse benden bunu beklemesin
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Halil Konakçı'dan çok konuşulacak İran sözleri: Kimse benden bunu beklemesin

Sohbetleri ve vaazlarıyla Müslümanların gönül dünyasına hitap eden Halil Konakcı, ABD ile İran arasında başlayan savaşla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Foto - Halil Konakçı'dan çok konuşulacak İran sözleri: Kimse benden bunu beklemesin

Halil Konakcı yapıtğı açıklamada, "Şu an siyonist uşağı ABD’nin İran’ı vuruyor olmasında en üzüldüğüm nokta o topraklarda yaşayan masum çocukların ve ehlisünnet müslümanların bu bombardımandan zarar görmesidir.

Foto - Halil Konakçı'dan çok konuşulacak İran sözleri: Kimse benden bunu beklemesin

Devletimizin bu savaş karşısında dünya siyaseti ve kendi menfaatlerimiz doğrultusunda alacağı pozisyon ne olursa olsun en sağlam duruş olacaktır bundan eminim. Rabbim keskin feraset versin.

Foto - Halil Konakçı'dan çok konuşulacak İran sözleri: Kimse benden bunu beklemesin

Bunun dışında da ehli sünnet bir Müslüman olarak şahsi duruşum ise şudur ki; bu savaşın bir tarafı olmak zorunda değilim. Zira bir tarafta hayatım boyunca en azılı düşman bellediğim Müslümanlara en acımasız zulümleri yapan büyük şeytan siyonizm ve uşağı ABD, diğer tarafta Irak’ta Suriye’de Yemen’de Lübnan’da ve daha bir çok yerde milyonlarca ehlisünnet müslümanın kanını akıtan siyonizme hizmet eden şebbiha.! Yani taraflar her daim danışıklı dövüş ile birbirlerine koltuk çıkan aynı masanın elemanları.

Foto - Halil Konakçı'dan çok konuşulacak İran sözleri: Kimse benden bunu beklemesin

Ayrıca kimse benden Hazreti Ayşe annemize (haşa) fahişe diyen Hazreti Ebu Bekir Hazreti Osman ve Hazreti Ömer Efendilerimize (haşa) kafir, eşek soyu cehennemlik diyen ve tarihleri boyunca Müslümanları arkadan vuran kişiler hakkında üzülmemi ve onlara şehitlik gibi yüce bir makamı yakıştırmamı beklemesin.

Foto - Halil Konakçı'dan çok konuşulacak İran sözleri: Kimse benden bunu beklemesin

Bu olayın benim nezdimde tanımı; bir zalimin başka bir zalim eliyle Allah tarafından cezalandırılmasıdır. Ama bizim mahallenin lokum kıvamındaki sözde dava adamları bunca itikadi faciayı ve dökülen ehlisünnet müslümanların kanlarını unutup taziye için ve şehitlik yakıştırması için adeta sıraya girmişler.

Foto - Halil Konakçı'dan çok konuşulacak İran sözleri: Kimse benden bunu beklemesin

Dediğim gibi o topraklarda yaşayan masum çocukları ve ehlisünnet Müslümanları Rabbim muhafaza eylesin. Tabii bu yaşanan savaşla alakalı ülkemizin ve Müslüman vatan evlatlarının çıkarması gereken dersler alması gereken tedbirler muhakkak vardır. Rabbim siyonistleri, onun tasmalı kuklası ABD yi ve tüm siyonist uşaklarını kahru perişan eylesin helak etsin. Rabbim Türkiye’mizi muhafaza eylesin. Güç kuvvet versin.

Yorumlar

Akın

Allah senden razı olsun gönlümüze tercüman olmuşsunuz rabbim islam ve Müslüman düşmanlarının soyunu kurutsun.

Ömer Halid Selman Selahaddin

Amin.
