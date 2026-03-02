Halil Konakçı'dan çok konuşulacak İran sözleri: Kimse benden bunu beklemesin

Bunun dışında da ehli sünnet bir Müslüman olarak şahsi duruşum ise şudur ki; bu savaşın bir tarafı olmak zorunda değilim. Zira bir tarafta hayatım boyunca en azılı düşman bellediğim Müslümanlara en acımasız zulümleri yapan büyük şeytan siyonizm ve uşağı ABD, diğer tarafta Irak’ta Suriye’de Yemen’de Lübnan’da ve daha bir çok yerde milyonlarca ehlisünnet müslümanın kanını akıtan siyonizme hizmet eden şebbiha.! Yani taraflar her daim danışıklı dövüş ile birbirlerine koltuk çıkan aynı masanın elemanları.