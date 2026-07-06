Hal Yasası kaçınılmaz! Hal ve market fiyatları arasında uçurum var
Vatandaşın tarladan çıkıp sofraya kadar ulaşan ürünlerde yaşadığı sıkıntı, Hal Yasası'nın ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini gözler önüne seriyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Vatandaşın tarladan çıkıp sofraya kadar ulaşan ürünlerde yaşadığı sıkıntı, Hal Yasası'nın ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini gözler önüne seriyor.
Sebze-meyve fiyatları, halden perakendeye (marketler ve manavlar) geçişte katbekat artıyor. Bu durum marketlerin ve manavların nakliye, depolama, fire maliyetlerinden ileri geliyor.
Komisyoncuların ve perakendecilerin kâr marjları da tüketicinin sebze-meyve türlerine erişmesini güçleştiriyor.
Yazın bol tüketilen sebzeler cepleri yakıyor. Halde kilosu 60-100 lira olan sivri biberin kilosu markette 140-160 liradan, 20-50 lira olan domatesin kilosu 70-80 liradan, 30-40 lira olan bezelyenin kilosu 100 liradan, 10-30 lira olan salatalığın kilosu 50-60 liradan satılıyor.
Meyve reyonuna da yanaşılmıyor. Halde 55-145 liradan satışa sunulan kirazın kilosu markette 155-170 liraya, 35-95 lira olan şeftalinin kilosu 100-110 liraya, 90-140 lira olan çileğin kilosu 200 liraya tüketiciyle buluşuyor. Belli başlı sebze-meyve ürünlerinin fiyatları şöyle:
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