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Hal Yasası kaçınılmaz! Hal ve market fiyatları arasında uçurum var

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Hal Yasası kaçınılmaz! Hal ve market fiyatları arasında uçurum var

Vatandaşın tarladan çıkıp sofraya kadar ulaşan ürünlerde yaşadığı sıkıntı, Hal Yasası'nın ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini gözler önüne seriyor.

#1
Foto - Hal Yasası kaçınılmaz! Hal ve market fiyatları arasında uçurum var

Sebze-meyve fiyatları, halden perakendeye (marketler ve manavlar) geçişte katbekat artıyor. Bu durum marketlerin ve manavların nakliye, depolama, fire maliyetlerinden ileri geliyor.

#2
Foto - Hal Yasası kaçınılmaz! Hal ve market fiyatları arasında uçurum var

Komisyoncuların ve perakendecilerin kâr marjları da tüketicinin sebze-meyve türlerine erişmesini güçleştiriyor.

#3
Foto - Hal Yasası kaçınılmaz! Hal ve market fiyatları arasında uçurum var

Yazın bol tüketilen sebzeler cepleri yakıyor. Halde kilosu 60-100 lira olan sivri biberin kilosu markette 140-160 liradan, 20-50 lira olan domatesin kilosu 70-80 liradan, 30-40 lira olan bezelyenin kilosu 100 liradan, 10-30 lira olan salatalığın kilosu 50-60 liradan satılıyor.

#4
Foto - Hal Yasası kaçınılmaz! Hal ve market fiyatları arasında uçurum var

Meyve reyonuna da yanaşılmıyor. Halde 55-145 liradan satışa sunulan kirazın kilosu markette 155-170 liraya, 35-95 lira olan şeftalinin kilosu 100-110 liraya, 90-140 lira olan çileğin kilosu 200 liraya tüketiciyle buluşuyor. Belli başlı sebze-meyve ürünlerinin fiyatları şöyle:

#5
Foto - Hal Yasası kaçınılmaz! Hal ve market fiyatları arasında uçurum var

#6
Foto - Hal Yasası kaçınılmaz! Hal ve market fiyatları arasında uçurum var

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