Diyanet'ten ebeveynlere çarpıcı mesaj! Yaz Kur'an kursları manevi yatırımdır

‘GÖNÜLLERE HİTAP EDEN EĞİTİM ANLAYIŞINI ESAS ALALIM’ Kur’an-ı Kerim’in insanın bütün varlık alemiyle olan ilişkisini düzenleyen hayat rehberi olduğunu belirten Arpaguş, “Bizler, Kur’an eğitimini, insan yetiştirme eylemi olarak görüyoruz. Kur’an’ın ortaya koyduğu değerleri hayata taşıyabilen erdemli bireyler yetiştirme faaliyeti olarak görüyoruz. Bu açıdan yaz Kur’an kurslarında çocuklarımıza bilgiyi yük olarak değil, onların gönüllerine dokunarak vermeyi amaçlıyoruz. Zira insanın kalbine ulaşmadan zihnine ulaşmak kolay değildir. Bir çocuğun Allah’ı sevmesi, ibadeti de sevmesi anlamına gelir. Peygamber Efendimizi sevmesi, onun güzel ahlakını örnek alması demektir. Camiyi sevmesi hayatı boyunca namazla, maneviyatla, değerleriyle bağını koparmaması demektir. Onun için en büyük gayretimiz, çocuklarımızın camilerimizi sevmesi, Kur’an’la tanışması, Allah ile sevgi temelli bir bağ kurması ve Peygamber Efendimizin örnek hayatını tanıması olacaktır. Yaz Kur’an kurslarından azami derecede verim alabilmemizde sizlerin desteği son derece önemlidir. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki çocuklar, anne ve babalarının değer verdiği şeylere değer verir, onların önemsediklerini önemserler. Ailelerin sahiplenmediği eğitimin başarıya ulaşması oldukça zordur. Bu nedenle çocuklarımızın eğitimine her türlü desteği vermenizi ve bu hususta hiçbir fedakarlıktan kaçınmamanızı istirham ediyorum. Her çocuğun farklı bir ilgi alanına, öğrenme biçimine ve gelişim düzeyine sahip olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Eğitimimizi onların yaşlarına, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun yöntemlerle zenginleştirelim. Çocuklarımızın camilerimizden yalnızca bilgiyle değil; sevgiyle, güvenle ve güzel anılarla ayrılmaları için çaba ve gayret sarf edelim. Unutmayalım ki öğrenciler, çoğu zaman hocalarının anlattıklarından ziyade onların davranışlarını, tavırlarını ve karakterlerini örnek alırlar. Onun için öğrencilerimizle iletişimimizi nezaket, zarafet ve muhabbet ekseninde tesis edelim. Sevdiren, teşvik eden ve gönüllerine hitap eden bir eğitim anlayışını esas alalım” ifadelerini kullandı.