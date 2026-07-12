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CHP’li İBB’yi şoke eden haber! Cezaevinde felç geçirdi

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CHP’li İBB’yi şoke eden haber! Cezaevinde felç geçirdi

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında Mayıs 2025'te tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy'un, cezaevinde felç geçirdiği belirtildi.

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Foto - CHP’li İBB’yi şoke eden haber! Cezaevinde felç geçirdi

Ameliyata alınan Aksoy'un son anda yapılan solunum müdahalesiyle yaşama geri döndürüldüğü ifade edildi.

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Foto - CHP’li İBB’yi şoke eden haber! Cezaevinde felç geçirdi

Aksoy’un yargılandığı, Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne yönelik açılan dava yarın Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde başlayacak.

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Foto - CHP’li İBB’yi şoke eden haber! Cezaevinde felç geçirdi

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Yorumlar

Ali

Desen ya çaldığı yanına kaldı Gebermeden önce doğruyu söyleseydi iyi olurdu demez bu zihniyet
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