CHP’li İBB’yi şoke eden haber! Cezaevinde felç geçirdi
CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında Mayıs 2025'te tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy'un, cezaevinde felç geçirdiği belirtildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında Mayıs 2025'te tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy'un, cezaevinde felç geçirdiği belirtildi.
Ameliyata alınan Aksoy'un son anda yapılan solunum müdahalesiyle yaşama geri döndürüldüğü ifade edildi.
Aksoy’un yargılandığı, Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne yönelik açılan dava yarın Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde başlayacak.
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