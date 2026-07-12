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İsviçre - Arjantin maçında anlamsız kırmızı kart! Oyuncu gözyaşlarına boğuldu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İsviçre - Arjantin maçında anlamsız kırmızı kart! Oyuncu gözyaşlarına boğuldu

2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Arjantin ile İsviçre karşı karşıya geldi.

#1
Foto - İsviçre - Arjantin maçında anlamsız kırmızı kart! Oyuncu gözyaşlarına boğuldu

Mücadele 1-1 devam ederken Embolo ile Parades arasında mücadele yaşandı. Yaşanan mücadelenin ardından Portekizli hakem Joao Pinheiro, Arjantin forması giyen Parades'e sarı kart gösterdi.

#2
Foto - İsviçre - Arjantin maçında anlamsız kırmızı kart! Oyuncu gözyaşlarına boğuldu

Pozisyonun ardından VAR devreye girdi ve Parades'in sarı kartını iptal etti. Embolo ise VAR incelemesinin ardından ‘hakemi aldatmaya yönelik hareket’ nedeniyle dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

#3
Foto - İsviçre - Arjantin maçında anlamsız kırmızı kart! Oyuncu gözyaşlarına boğuldu

İsviçreli oyuncu, gördüğü kırmızı kartın ardından gözyaşlarına boğuldu.

#4
Foto - İsviçre - Arjantin maçında anlamsız kırmızı kart! Oyuncu gözyaşlarına boğuldu

Yeni kural sayesinde Arjantin'in rakibi bir kişi eksilmiş oldu.

#5
Foto - İsviçre - Arjantin maçında anlamsız kırmızı kart! Oyuncu gözyaşlarına boğuldu

Bu andan sonra kontrol Arjantin'e geçti.

#6
Foto - İsviçre - Arjantin maçında anlamsız kırmızı kart! Oyuncu gözyaşlarına boğuldu

Embolo'nun üzüntüsü kameralara yansıdı.

#7
Foto - İsviçre - Arjantin maçında anlamsız kırmızı kart! Oyuncu gözyaşlarına boğuldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisinin Arjantin'i desteklediğini söylemişti.

#8
Foto - İsviçre - Arjantin maçında anlamsız kırmızı kart! Oyuncu gözyaşlarına boğuldu

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