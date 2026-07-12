İsviçre - Arjantin maçında anlamsız kırmızı kart! Oyuncu gözyaşlarına boğuldu
2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Arjantin ile İsviçre karşı karşıya geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Arjantin ile İsviçre karşı karşıya geldi.
Mücadele 1-1 devam ederken Embolo ile Parades arasında mücadele yaşandı. Yaşanan mücadelenin ardından Portekizli hakem Joao Pinheiro, Arjantin forması giyen Parades'e sarı kart gösterdi.
Pozisyonun ardından VAR devreye girdi ve Parades'in sarı kartını iptal etti. Embolo ise VAR incelemesinin ardından ‘hakemi aldatmaya yönelik hareket’ nedeniyle dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
İsviçreli oyuncu, gördüğü kırmızı kartın ardından gözyaşlarına boğuldu.
Yeni kural sayesinde Arjantin'in rakibi bir kişi eksilmiş oldu.
Bu andan sonra kontrol Arjantin'e geçti.
Embolo'nun üzüntüsü kameralara yansıdı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisinin Arjantin'i desteklediğini söylemişti.
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