Tabanca verilecek en iyi hediyeydi: Reisi içtenlikle kutluyorum!

Çokça konuşulmuştu bir ara. Hatta Panda Diplomasi diye literatüre bile girmişti, hatırlanır. Çin ABD Başkanı Richard Nixon'a dev pandalar hediye etmişti. Ping Ping ile Qi Qi adlarındaki sevimli pandaların bakım, barınma açısından ABD'ye hayli pahalıya patladığı söylenmişti o sıralar. Çin, bizim cunta şefine de hediye etmişti o pandalardan sanki, öyle hatırlıyorum. Hediye konusunda Avustralya'nın inceliği unutulur gibi değildi ama. Ülkeyi ziyareti sırasında olur da timsah tarafından yenir diye 50 bin Avustralya doları tutarında hayat (ya da timsah) sigortası hediye etmişlerdi ABD Başkanı Barack Obama'ya.İncelik işte. Suudi Arabistan'ın Obama'ya altınlarla yakutlarla süslü kılıç hediye ettiği anımsanırsa Avustralya'nın hediyesinin daha yararlı olduğu anlaşılır. Nato zirvesindeki hediye seçiminin son derece yerinde olduğu konusundaki görüşümde ısrarlıyım. Reis bilmeden de olsa silah taciri liderlere verilecek en iyi hediyeyi seçmiş. Yanında mermilerini vermesi de ne kadar düşünceli olduğunu gösteriyor ki bu kadar inceliğe kolay rastlanmıyor. Neyse ki liderler aldıkları silahı birbirlerine doğrultmadan bitti gitti zirve. Zirve dışında yaptıkları işe dönecekler şimdi: Silah satmaya