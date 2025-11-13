  • İSTANBUL
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Hakkari'de korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

DHA Giriş Tarihi:
Hakkari'de korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Yürekleri ağza getiren haber Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden geldi.

#1
Foto - Hakkari'de korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 18.00 sıralarında Yüksekova-Şemdinli karayolunun 25'inci kilometresindeki Karabey Köyü yakınlarında meydana geldi.

#2
Foto - Hakkari'de korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Şemdinli'den Yüksekova ilçesi yönüne giden Emrullah Şin yönetimindeki 30 AAB 317 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kaya parçasına çarptıktan sonra takla attı.

#3
Foto - Hakkari'de korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Kazada otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Hakkari'de korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Ekipler tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye alındı.

#5
Foto - Hakkari'de korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

