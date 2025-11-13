DHA Giriş Tarihi: Hakkari'de korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var
Yürekleri ağza getiren haber Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden geldi.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Yüksekova-Şemdinli karayolunun 25'inci kilometresindeki Karabey Köyü yakınlarında meydana geldi.
Şemdinli'den Yüksekova ilçesi yönüne giden Emrullah Şin yönetimindeki 30 AAB 317 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kaya parçasına çarptıktan sonra takla attı.
Kazada otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye alındı.
Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
