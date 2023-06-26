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Hakim, 'Hayatımda ilk kez 'suçluyum' diyen birini tahliye ediyorum' dedi! Şok eden karar

2023-06-26 12:35:40
Hakim, 'Hayatımda ilk kez 'suçluyum' diyen birini tahliye ediyorum' dedi! Şok eden karar

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşanan silahlı kavganın davasında daha önce görülmemiş anlar yaşandı.

#1
Foto - Hakim, 'Hayatımda ilk kez 'suçluyum' diyen birini tahliye ediyorum' dedi! Şok eden karar

Olay, 18 Şubat'ta Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi mevkisindeki ormanda meydana geldi. Ormanda arkadaşı Cihangir Muratoğlu ile birlikte içki içen Fuat Gürbüz, tuvalet ihtiyacını açık alanda giderdi. Bu sırada ormanda kız arkadaşıyla birlikte yürüyüş yapan Ayberk Demirok, durumdan rahatsızlık duyarak Fuat Gürbüz'ü uyardı.

#2
Foto - Hakim, 'Hayatımda ilk kez 'suçluyum' diyen birini tahliye ediyorum' dedi! Şok eden karar

Demirok, kız arkadaşı M.K. ile yürümeye devam ettiği sırada, kendisine güldüklerini ve alay ettiklerini öne sürdüğü Cihangir Muratoğlu ve Fuat Gürbüz'e yanındaki ruhsatsız tabancasıyla ateş etti.

#3
Foto - Hakim, 'Hayatımda ilk kez 'suçluyum' diyen birini tahliye ediyorum' dedi! Şok eden karar

Muratoğlu ve Gürbüz, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, Ayberk Demirok ise kız arkadaşıyla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin plakasından yola çıkan polis ekiplerinin telefonla aradığı Ayberk Demirok, polis merkezine giderek teslim oldu. Demirok, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#4
Foto - Hakim, 'Hayatımda ilk kez 'suçluyum' diyen birini tahliye ediyorum' dedi! Şok eden karar

Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak Demirok hakkında, 'Kasten yaralama' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlarından dava açıldı. Bursa 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya sanık Demirok ile müştekiler Cihangir Muratoğlu ve Fuat Gürbüz ile avukatları katıldı.

#5
Foto - Hakim, 'Hayatımda ilk kez 'suçluyum' diyen birini tahliye ediyorum' dedi! Şok eden karar

Ayberk Demirok, polis merkezinde verdiği ifadesini yinelediğini söyleyerek suçunu itiraf etti. Demirok, "Olay günü kız arkadaşım ile ormanda dolaştığım sırada şu anda duruşma salonunda bulunan, fakat teşhis edemediğim müştekilerden biri idrarını yapıyordu. Ben de bunun üzerine, 'Burada bayan var. İnsan biraz utanır' dedim. Daha sonra benimle alay etmeye başladılar. Üzerime doğru gelince de bana bir şey yapacaklarını düşünerek, 4 bin TL'ye almış olduğum ruhsatsız silah ile her ikisinin ayağına doğru 3 ya da 4 el ateş ettim. Müştekileri daha önce tanımıyorum, aramızda da husumet yoktur tahliyemi talep ediyorum" dedi. Demirok, mahkeme başkanının sorusu üzerine sağ elini kullandığını söyledi.

#6
Foto - Hakim, 'Hayatımda ilk kez 'suçluyum' diyen birini tahliye ediyorum' dedi! Şok eden karar

Fuat Gürbüz ise kendisini yaralayanın sanık Ayberk Demirok'un olmadığını söyleyerek, "Eylemi gerçekleştiren şahıs biraz daha uzun boylu ve yapılıydı ve boyu 10 santimetre daha uzundu. Eylemi gerçekleştiren şahıs, kız arkadaşının arkasında durarak bir şarjör mermiyi üzerimize boşalttı. Bana 4 el ateş edildi. Hepsi de vücuduma temas etti. Elimdeki yaralanmanın nedeni de yüzüme doğru ateş etmek istemesidir, bu nedenle mermilerden birisi benim parmağıma geldi. Bana ateş eden şahıs solaktı. Sol el ile ateş ediyordu. Ben şu an huzurda olan sanıktan şikayetçi değilim" diye konuştu.

#7
Foto - Hakim, 'Hayatımda ilk kez 'suçluyum' diyen birini tahliye ediyorum' dedi! Şok eden karar

Cihangir Muratoğlu da Fuat Gürbüzün beyanına katıldığını ve kendilerine ateş eden kişinin başkası olduğunu belirterek, "Bize ateş eden şahıs solaktı. Sanık bana 3 el ateş etti. İkisi bana isabet etti. Kaldı ki yanındaki bayan müdahale etmeseydi ya enseme ya da omzuma mermiler isabet edecekti. Sanık ile aramızda 3 metre mesafe vardı. Ben alkol almamıştım. Diğer arkadaşım biraz alkol almıştı. Ben bu sanıktan şikayetçi değilim" dedi.

#8
Foto - Hakim, 'Hayatımda ilk kez 'suçluyum' diyen birini tahliye ediyorum' dedi! Şok eden karar

İfadelerin ardından mahkeme hakimi, müşteki beyanlarını dikkate alarak Ayberk Demirok'un yurt dışına çıkış yasağı ile birlikte tahliyesine karar vererek, "20 yıllık hakimim, ilk kez 'Suçluyum' diyen birisini tahliye ediyorum" dedi. Tanık M.K.'nın zorla getirilmesine karar verilerek, duruşma ertelendi.

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