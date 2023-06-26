Hakim, 'Hayatımda ilk kez 'suçluyum' diyen birini tahliye ediyorum' dedi! Şok eden karar

Fuat Gürbüz ise kendisini yaralayanın sanık Ayberk Demirok'un olmadığını söyleyerek, "Eylemi gerçekleştiren şahıs biraz daha uzun boylu ve yapılıydı ve boyu 10 santimetre daha uzundu. Eylemi gerçekleştiren şahıs, kız arkadaşının arkasında durarak bir şarjör mermiyi üzerimize boşalttı. Bana 4 el ateş edildi. Hepsi de vücuduma temas etti. Elimdeki yaralanmanın nedeni de yüzüme doğru ateş etmek istemesidir, bu nedenle mermilerden birisi benim parmağıma geldi. Bana ateş eden şahıs solaktı. Sol el ile ateş ediyordu. Ben şu an huzurda olan sanıktan şikayetçi değilim" diye konuştu.