2023-01-23 20:22:19 Hakan Ural “Beni o büyüttü” demişti! Üvey babası ünlü kabadayı Hikmet Uzun çıktı
Hakan Ural'ın üvey babası herkesi şoke etti! Şimdilerde sunuculuk yapan Ural geçtiğimiz aylarda uzun süredir görüşmediği babası Selçuk Ural'ın açıklamalarıyla gündeme oturmuştu. Selçuk Ural'ın "Yıllarca ona sahip çıktım ama artık görüşmüyoruz" sözleriyle oğlunu hedef alması sonrası Ural'ın özel hayatı araştırılıyor. Son olarak Hakan Ural'ın "Beni o büyüttü" dediği üvey babası Hikmet Uzun gündem oldu. Peki, Hakan Ural'ın üvey babası Hikmet Uzun kimdir?.