  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya
11
Hakan Ural "Beni o büyüttü" demişti! Üvey babası ünlü kabadayı Hikmet Uzun çıktı

2023-01-23 20:22:19
Hakan Ural “Beni o büyüttü” demişti! Üvey babası ünlü kabadayı Hikmet Uzun çıktı

Hakan Ural'ın üvey babası herkesi şoke etti! Şimdilerde sunuculuk yapan Ural geçtiğimiz aylarda uzun süredir görüşmediği babası Selçuk Ural'ın açıklamalarıyla gündeme oturmuştu. Selçuk Ural'ın "Yıllarca ona sahip çıktım ama artık görüşmüyoruz" sözleriyle oğlunu hedef alması sonrası Ural'ın özel hayatı araştırılıyor. Son olarak Hakan Ural'ın "Beni o büyüttü" dediği üvey babası Hikmet Uzun gündem oldu. Peki, Hakan Ural'ın üvey babası Hikmet Uzun kimdir?.

#1
Foto - Hakan Ural "Beni o büyüttü" demişti! Üvey babası ünlü kabadayı Hikmet Uzun çıktı

Selçuk Ural, oğlu Hakan Ural'ın annesi için "Çok çapkındım, bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'çocuğum var' diyerek çıktı" şeklinde rezil ifadeler kullanmıştı. .

#2
Foto - Hakan Ural "Beni o büyüttü" demişti! Üvey babası ünlü kabadayı Hikmet Uzun çıktı

Selçuk Ural, "Kızım için böyle bir DNA testi istemedim çünkü annesiyle evliydim. Ben çok çapkın ve çok hızlı yaşamış bir insanım. Bunu da tüm o devir bilir. Binlerce flörtüm oldu. Bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'çocuğum var' diyerek çıktı. Kadın, Hakan'ı doğurduktan sonra karşıma çıktı. Ben Hakan'ı alıp lunaparklara götürüyordum ama çocuk davamız 8-10 sene sürdü" diye konuşmuştu.

#3
Foto - Hakan Ural "Beni o büyüttü" demişti! Üvey babası ünlü kabadayı Hikmet Uzun çıktı

Babası Selçuk Ural'ın açıklamalarının ardından sessizliğini koruyan Hakan Ural'ın her fırsatta 'Rahmetli babam' olarak hitap ettiği üvey babası gündeme geldi.

#4
Foto - Hakan Ural "Beni o büyüttü" demişti! Üvey babası ünlü kabadayı Hikmet Uzun çıktı

Peki, Hakan Ural'ın üvey babası kimdir? İşte detaylar…

#5
Foto - Hakan Ural "Beni o büyüttü" demişti! Üvey babası ünlü kabadayı Hikmet Uzun çıktı

Hikmet Uzun, Hakan Ural'ın annesiyle evlendi. O dönem Hakan Ural 9 yaşlarındaydı. Hakan Ural, Hikmet Uzun ile ilgili daha önce birçok kez yaptığı açıklamada manevi babasının kendisi üzerinde büyük emeği olduğunu belirtmiştir.

#6
Foto - Hakan Ural "Beni o büyüttü" demişti! Üvey babası ünlü kabadayı Hikmet Uzun çıktı

Her yıl Babalar Günü'nde "Rahmetli babam" diye bahsettiği Hikmet Uzun bir dönemin önemli kabadayılarından biri.

#7
Foto - Hakan Ural "Beni o büyüttü" demişti! Üvey babası ünlü kabadayı Hikmet Uzun çıktı

Hakan Ural, gazeteci Hakan Gence'ye verdiği röportajda, üvey babası Hikmet Uzun hakkında şunları söylüyor:

#8
Foto - Hakan Ural "Beni o büyüttü" demişti! Üvey babası ünlü kabadayı Hikmet Uzun çıktı

"Rahmetli babam (Hikmet Uzun) ve annem, ben 9 yaşındayken evlendi. Bana büyük emeği geçmiş ve sevgisini vermiş bir adamdı. Ben de Babalar Günü'nde aklımda ve vicdanımda olanla rahmetli babamı anmak ve paylaşma ihtiyacı hissettim. Bundan yola çıkıp çıkarımlarda bulunanlar oldu. Bu defa o (Selçuk Ural) gaza gelip bir şeyler söyledi. Ama artık o kadar yorgunum ki kendi niyetimi bildiğim için cevap bile vermiyorum.

#9
Foto - Hakan Ural "Beni o büyüttü" demişti! Üvey babası ünlü kabadayı Hikmet Uzun çıktı

Hakan Ural, "Hikmet Uzun dönemin önemli kabadayılarındanmış. Bir kabadayı çocuğu olarak büyümek nasıldı?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

#10
Foto - Hakan Ural "Beni o büyüttü" demişti! Üvey babası ünlü kabadayı Hikmet Uzun çıktı

"Eskiler bilir o tabirleri; haksızlıklara karşı çıkan, haksızlığa uğrayanların yanında olan cesur insanlara kabadayı denirdi. Dönemlerinde İstanbul'da o çapta bir rahmetli Dündar Kılıç, bir de o varmış. Bana hiç baba eksikliği yaşatmadı. Varlığı güven, onur verirdi. Kötüye sert, iyiye şekerdi…" Kaynak: ahaber.com.tr

Çin ve İsviçre vermeyince imdada Türk yetişti
Ekonomi

Çin ve İsviçre vermeyince imdada Türk yetişti

Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar, bir firmanın diş ürünü üretmek için Çin ve İsviçre'den elektri..
Gündem

"Namaza başlıyorum" demişti, bunu yaptı! Allah seni kahretsin kadın

Ahlaksız pozlar vermekten başka hiçbir vasfı olmayan "magazin ünlüsü" Bahar Candan, yeni bir skandala imza attı.

Dünya devinden dikkat çeken Türkiye kararı Ambargolar strateji değiştirtti!
Dünya

Dünya devinden dikkat çeken Türkiye kararı Ambargolar strateji değiştirtti!

Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla gelen yaptırımlar nedeniyle kısıtlanan Rus devi Nornickel, Türkiye gibi dost ülkeler ile ilişkilerini güçle..
Tayyip Erdoğan'ın annesine küfür eden edepsizin kini bitmiyor! Şimdi de bunu dedi
Medya

Tayyip Erdoğan'ın annesine küfür eden edepsizin kini bitmiyor! Şimdi de bunu dedi

Zamanında Tayyip Erdoğan'ın annesine bile küfür edecek kadar (Hürriyet'teki yazısında, "Bu zihniyet analarını da satar" demişti) bayağılaşan..
Türkiye'de ilk ve tek! Milyar dolarlık hamle adımı: Rakiplerinden daha avantajlı, dev şirket değerlemesi...
Ekonomi

Türkiye'de ilk ve tek! Milyar dolarlık hamle adımı: Rakiplerinden daha avantajlı, dev şirket değerlemesi...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, suyun basıncını ölçen ve 'Turcorn' olmayı hedefleyen ENELSAN'ı ziyaret etti. ENELSAN Genel Müdürü..
Ali Babacan da gitmişti! Duyanlar kulaklarına inanamadı! Eskort skandalı patlak verdi
Medya

Ali Babacan da gitmişti! Duyanlar kulaklarına inanamadı! Eskort skandalı patlak verdi

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, “Dünyaya yön veren küresel aktörler, konuşmalarının tüm detaylarını eskortlarla paylaşıyorlarmış. Ki..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23