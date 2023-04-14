"Hak, hukuk" diye gelen İmamoğlu İBB'sinde usulsüzlük usul oldu! İhaleler ehline değil, keyfine veriliyor

Otobüs bakım onarımından garaj işletmesine İETT'de birçok işin en düşük teklifi verene değil aksine milyonlarca lira yukarısında olmasına rağmen CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminin istediği kişilere gittiği ortaya çıktı. İHALE EN DÜŞÜK OLANA DEĞİL YÜKSEK OLANA VERİLDİ 25.401.200 Km Otobüs Bakım ve Onarımı Hizmet Alımı" İşi İçin Daha Düşük Teklifler Olmasına Rağmen İhale 103 Milyon 478 Bin TL'ye Bilginay Şirketi'ne Verildi.