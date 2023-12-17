2023-12-17 14:25:56 Hafize Gaye Erkan'ın 'Sadık Abi'si kim? Ne kadar maaş alıyor? İşte Merkez Bankası Başkanı ile ilgili bomba gerçekler
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a verdiği röportajdaki 'İstanbul'daki fahiş kiralar" ve "Kapıcı Sadık Abi ile enflasyon takibi" açıklamaları tartışılmaya devam ediyor. Hafize Gaye Erkan aylık kaç lira maaş alıyor? Erkan'a fiyatlar konusunda fikir veren Sadık Abi kim? Ahmet Hakan, Hafize Gaye Erkan için nasıl bir portre çizdi? İşte ayrıntılar...