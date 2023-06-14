Hafize Gaye Erkan'ın isminde dikkat çeken Turgut Özal detayı

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR? - Hafize Gaye Erkan 1982'de İstanbul'da dünyaya geldi. Şimdilerde 41 yaşında olan Erkan'ın annesi Matematikçi, babası ise Makine Mühendisidir. Çocukluk dönemini İstanbul'da geçiren Erkan, ilk ve orta öğreniminin ardından İstanbul Erkek Lisesini tamamladı. Erkan, Yüksek öğrenimini ise Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü 1. olarak tamamlayarak mezun oldu. Üniversiteyi bitirdikten sonra Amerika'ya gitti ve orada finans alanında çalışmalar yürütmeye başladı. ABD'de birçok firmada çalışan Erkan, genç yaşında finans danışmanlığı yaptı. Erkan, daha sonra bir bankada üst düzey yönetici olarak görevine getirildi. Hafize Gaye Erkan, doktora eğitimini ise Princeton Üniversitesi'nde tamamladı. Finans alanındaki başarısı ile birçok Ekonomi dergisinin dikkatini çeken Erkan'ın haberleri dünya basınına yansıdı. Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde akademik çalışmalarla kariyerini devam ettiren Hafize Gaye Erkan burada da büyük başarılar elde ederek ABD'nin En Genç Finans Profesörü unvanına sahip oldu.