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Hafize Gaye Erkan'ın isminde dikkat çeken Turgut Özal detayı

2023-06-14 11:48:55
Hafize Gaye Erkan'ın isminde dikkat çeken Turgut Özal detayı

ABD'de 'Müthiş Türk Kızı' olarak anılan ve Türkiye Yüzyılı'nın ilk Merkez Bankası Başkanı olarak göreve getirilen Hafize Gaye Erkan'ın isminin arkasındaki Turgut Özal detayı duyanların dikkatini çekti.

#1
Foto - Hafize Gaye Erkan'ın isminde dikkat çeken Turgut Özal detayı

Türkiye, tarihi bir seçim sürecini geride bırakarak yoluna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 'devam' diyerek 'Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını araladı.

#2
Foto - Hafize Gaye Erkan'ın isminde dikkat çeken Turgut Özal detayı

Yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek'in getirilmesinin ardından gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na çevrilirken, Merkez Bankası Başkanı ise Hafize Gaye Erkan oldu.

#3
Foto - Hafize Gaye Erkan'ın isminde dikkat çeken Turgut Özal detayı

İŞTE HAFİZE GAYE ERKAN'IN İSMİNDEKİ TURGUT ÖZAL DETAYI - Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Şahap Kavcıoğlu'nun yerine TCMB Başkanlığı'na Amerika'da uzun yıllar ekonomi üzerine görev icra eden Erkan’ın eğitimi, kariyeri ve özel hayatı merak konusu olurken, Turgut Özal ile dikkat çeken bir yakın akrabalık bağı olduğu ortaya çıktı.

#4
Foto - Hafize Gaye Erkan'ın isminde dikkat çeken Turgut Özal detayı

Hafize Gaye Erkan ismini, Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın annesi merhume 'Hafize' Özal'dan aldığı öğrenildi.

#5
Foto - Hafize Gaye Erkan'ın isminde dikkat çeken Turgut Özal detayı

İSMİNİ TURGUT ÖZAL'IN ANNESİNDEN ALDIĞI ÖĞRENİLDİ - Malatya kökenli olan Erkan, 1984 yılında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı yapan, 1987 yılında Anavatan Partisi (ANAP) Malatya milletvekili seçilen ve 1987-1989 yılları arasında da Devlet Bakanlığı görevi yürüten Yusuf Bozkurt Özal'ın yani Turgut Özal’ın kardeşinin yeğeni olan siyasetçi Hüsnü Doğan ile kuzen olduğu ortaya çıktı.

#6
Foto - Hafize Gaye Erkan'ın isminde dikkat çeken Turgut Özal detayı

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR? - Hafize Gaye Erkan 1982'de İstanbul'da dünyaya geldi. Şimdilerde 41 yaşında olan Erkan'ın annesi Matematikçi, babası ise Makine Mühendisidir. Çocukluk dönemini İstanbul'da geçiren Erkan, ilk ve orta öğreniminin ardından İstanbul Erkek Lisesini tamamladı. Erkan, Yüksek öğrenimini ise Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü 1. olarak tamamlayarak mezun oldu. Üniversiteyi bitirdikten sonra Amerika'ya gitti ve orada finans alanında çalışmalar yürütmeye başladı. ABD'de birçok firmada çalışan Erkan, genç yaşında finans danışmanlığı yaptı. Erkan, daha sonra bir bankada üst düzey yönetici olarak görevine getirildi. Hafize Gaye Erkan, doktora eğitimini ise Princeton Üniversitesi'nde tamamladı. Finans alanındaki başarısı ile birçok Ekonomi dergisinin dikkatini çeken Erkan'ın haberleri dünya basınına yansıdı. Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde akademik çalışmalarla kariyerini devam ettiren Hafize Gaye Erkan burada da büyük başarılar elde ederek ABD'nin En Genç Finans Profesörü unvanına sahip oldu.

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