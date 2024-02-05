2024-02-05 14:21:18 “Hafize Gaye Erkan’ın başını yaktı” denilen Ahmet Hakan’dan dikkat çeken hamle! Bakın ne yaptı
Hafize Gaye Erkan'ın görevden alınmasında Ahmet Hakan'a verdiği röportajın etkili olduğu yazılıp çizilirken, Ahmet Hakan’dan dikkat çeken bir yazı geldi. Hakan, “Bu görevden ayrılma kararının arkasında... Ekonomi yönetiminde yaşanan bir görüş farklılığı yok. Ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalar yok. Hatta ve hatta ekonomi yok” ifadelerini kullandığı Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti: