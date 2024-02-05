“Hafize Gaye Erkan’ın başını yaktı” denilen Ahmet Hakan’dan dikkat çeken hamle! Bakın ne yaptı

“(…) - Hürriyet’e verdiği röportajdaki acemilikler çok tartışıldı. * - Babasıyla ilgili hakkında ortaya atılan iddialar gündeme geldi. * - Bir büyük kampanyayla karşı karşıya kaldı. * Bütün bu süreçlerle ilgili bir değer hükmü vermek istemiyorum. Sadece dışarıdan bir gözlemci olarak şunu söyleyebilirim: *