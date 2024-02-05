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Medya
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"Hafize Gaye Erkan’ın başını yaktı" denilen Ahmet Hakan’dan dikkat çeken hamle! Bakın ne yaptı

2024-02-05 14:21:18
“Hafize Gaye Erkan’ın başını yaktı” denilen Ahmet Hakan’dan dikkat çeken hamle! Bakın ne yaptı

Hafize Gaye Erkan'ın görevden alınmasında Ahmet Hakan'a verdiği röportajın etkili olduğu yazılıp çizilirken, Ahmet Hakan’dan dikkat çeken bir yazı geldi. Hakan, “Bu görevden ayrılma kararının arkasında... Ekonomi yönetiminde yaşanan bir görüş farklılığı yok. Ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalar yok. Hatta ve hatta ekonomi yok” ifadelerini kullandığı Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - "Hafize Gaye Erkan’ın başını yaktı" denilen Ahmet Hakan’dan dikkat çeken hamle! Bakın ne yaptı

“(…) - Hürriyet’e verdiği röportajdaki acemilikler çok tartışıldı. * - Babasıyla ilgili hakkında ortaya atılan iddialar gündeme geldi. * - Bir büyük kampanyayla karşı karşıya kaldı. * Bütün bu süreçlerle ilgili bir değer hükmü vermek istemiyorum. Sadece dışarıdan bir gözlemci olarak şunu söyleyebilirim: *

#2
Foto - "Hafize Gaye Erkan’ın başını yaktı" denilen Ahmet Hakan’dan dikkat çeken hamle! Bakın ne yaptı

Tartışmalı süreçleri çok daha iyi yönetebilirdi. Maalesef yönetemedi. Tartışmaların büyümesine engel olacak bir iletişim stratejisi oluşturabilirdi. Maalesef oluşturamadı. Yıpratıldı, yıprandı. (…) Türkiye’nin ekonomisi açısından olaya baktığımda endişeye kapılmanın gereksiz ve yersiz olduğunu düşünüyorum. *

#3
Foto - "Hafize Gaye Erkan’ın başını yaktı" denilen Ahmet Hakan’dan dikkat çeken hamle! Bakın ne yaptı

Çünkü dünya âlem şunu çok iyi biliyor: * Bu görevden ayrılma kararının arkasında... Ekonomi yönetiminde yaşanan bir görüş farklılığı yok. Ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalar yok. Hatta ve hatta ekonomi yok. * Neyse... Neyse... Neyse... “Olmasaydı sonumuz böyle” şarkısını... “Olmasaydı sonu böyle” diye mırıldanmanın tam sırası galiba.”

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