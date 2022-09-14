Hafızayı güçlendiren muhteşem bitkiler

Fiziksel olarak aktif olun Fiziksel aktivite, zihinsel aktivite ve bilişsel işlevler de dahil olmak üzere tüm organizmanın sağlığı ile yakından ilişkilidir. Hafif ve düzenli fiziksel aktivite yapmak zihni genç tutmaya yardımcı olur ve bunama gibi hücresel dejenerasyona bağlı hastalıkların önlenmesinde önemli rol oynar. Araştırmalar, sürekli fiziksel egzersizin dikkat ve konsantrasyon seviyelerini yüksek tutmaya yardımcı olduğunu, genel sağlığı artırdığını, stres seviyelerini düşürdüğünü ve sağlıklı uykuyu teşvik ettiğini göstermiştir. Uyku kalitesini artırın Hafıza sorunları genellikle stres, aşırı bilgi yüklemesi, endişe, duygusal travma ve ayrıca enerji eksikliğine neden olan uyku eksikliğinin neden olduğu konsantrasyon ve dikkat eksikliğinden kaynaklanır. Odaklanma güçlüğü, yorgunluk ve gün içinde bize iletilen bilgilere dikkat etmeyi ve dolayısıyla onu hatırlamayı zorlaştıran yorgunluktur.