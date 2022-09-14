Hafızayı güçlendiren muhteşem bitkiler

Birçok genç ve sağlıklı insanın karakteristik özelliği olan hatırlamadaki zorluklar, doğal yaşlanma süreçlerinden kopuktur. Gittikçe daha fazla genç insan hafıza kaybından şikayet ediyor. Bu durum esas olarak konsantrasyon güçlüğü ve dikkat eksikliği olarak görülüyor. Bu tür problemler stres, her gün maruz kalınan duygusal yükler, çoğu insanın sürdürdüğü çoklu görevler, hatırlanması gereken az ya da çok önemli kavramlardan oluşan muazzam bir bilgi yükü nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Sağlıksız beslenme, düzensiz bir yaşam tarzı, çok yetersiz uyku, anksiyete, korku, endişe ve stres nöronların belirli bilgileri işleyememesine yol açabiliyor.