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İslam
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Hacılar Kabe'ye veda ediyor

2023-07-02 08:51:51
Hacılar Kabe'ye veda ediyor

Hacıların Türkiye'ye dönüşleri 3 Temmuz Pazar günü başlayacak, son hacı kafilesi ise 24 Temmuz'da hareket edecek.

#1
Foto - Hacılar Kabe'ye veda ediyor

Kutsal topraklardaki görevlerini tamamlayarak hacı olan yüz binlerce Müslüman, Kabe'ye veda ediyor. Dünyanın dört bir yanından hacı olmak için kutsal topraklara gelen Müslümanlar, haccın bütün gereklerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor.

#2
Foto - Hacılar Kabe'ye veda ediyor

Arafat ve Müzdelife'de Kurban Bayramı arifesinde vakfe görevlerini yapan ve daha sonra Cemerat'a geçerek "büyük şeytan" olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş atan Müslümanlar, daha sonra Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirdi.

#3
Foto - Hacılar Kabe'ye veda ediyor

Kurbanları kesilip tıraş olduktan sonra ihramdan çıkarak hacı olan Müslümanlar, bayramın ikinci ve üçüncü gününde de şeytan taşlamayı sürdürdü. Kafileler halinde Cemerat bölgesine ulaşan hacılar, Müzdelife ve Arafat bölgelerinden topladıkları yedişer taşı bayramın ikinci ve üçüncü günü sırayla "küçük, orta ve büyük şeytan"a attı.

#4
Foto - Hacılar Kabe'ye veda ediyor

Şeytan taşlamanın ardından büyük çoğunluğu yakında veda edecekleri Kabe'ye yönelen hacılar, veda tavafı yapmak üzere Cemerat'tan Mescid-i Haram'a yürüdü. Buraya ulaşan hacılar, tavafın yanı sıra namaz kılıp Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

#5
Foto - Hacılar Kabe'ye veda ediyor

Hacıların kutsal yolculuğunda sona yaklaşılırken, Türkiye'den kafilelerle hareket ederek kutsal topraklara gelen hacı adaylarının bir kısmı Medine'ye bir kısmı ise Mekke'ye ulaşmıştı. Mekke'ye gelen hacılar bugünden itibaren kutsal yolculuktaki ikinci durakları olan Medine'ye gitmeye başlayacak.

#6
Foto - Hacılar Kabe'ye veda ediyor

Kurban Bayramı öncesinde Medine'den Mekke'ye gelen kafileler ise Mekke'ye veda ederek Cidde'den hava yoluyla Türkiye'ye dönecek. Kutsal topraklardan Türkiye'ye dönüşler, yarın başlayacak, son kafile ise 24 Temmuz'da hareket edecek.

#7
Foto - Hacılar Kabe'ye veda ediyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Ulvi Ata, AA muhabirine, hacıların haccın farizalarını tek tek yerine getirdiklerini belirtti. Binlerce hacının artık Kabe'de veda tavaflarını yaptığını söyleyen Ata, "Hacılar buruk bir sevinçle Medine-i Münevvere'ye gitmek üzere hazırlıklarını yapıyorlar. Burada bulunmak, Kabe-i Muazzama'ya ulaşmak, onu etrafında dönebilmenin bahtiyarlığının tarifi yok. Tam da bu güzelliği yaşarken ayrılık vakti geldi." dedi.

#8
Foto - Hacılar Kabe'ye veda ediyor

Diyanet İşleri Başkanlığının hac mevsiminden çok önce hazırlıklarını yaptığını belirten Ata, Başkanlığın hac süresince de titizlikle çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

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