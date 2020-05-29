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Yaşam
13
Hac bu sene olacak mı? 2020'de hacca gidilecek mi?

2020-05-29 19:37:48
Hac bu sene olacak mı? 2020'de hacca gidilecek mi?

Hac bu sene yapılacak mı? Koronavirüs nedeniyle toplu ibadetlere ara verilmesinin ardından en çok merak edilen konulardan biri de Hac ibadetinin yapılıp yapılamayacağı sorusu oldu. Peki, 2020'de hacca gidilecek mi?

#1
Foto - Suudi Arabistan'da Kâbe’nin de içinde bulunduğu Mekke’deki camiler hariç, diğer camiler vakit namazları için halka açılıyor. Ülkede 90 bine yaklaşan coronavirüs vakası olmasına rağmen son günlerde coronavirüs grafiği aşağıya doğru hareket etti ve ülkede pik noktasının görüldüğü düşünülüyor. Hac ibadetini yapmaya hazırlanan hacı adayları Suudi Arabistan'daki gelişmeleri yakında takip ediyor

Suudi Arabistan'da Kâbe’nin de içinde bulunduğu Mekke’deki camiler hariç, diğer camiler vakit namazları için halka açılıyor. Ülkede 90 bine yaklaşan coronavirüs vakası olmasına rağmen son günlerde coronavirüs grafiği aşağıya doğru hareket etti ve ülkede pik noktasının görüldüğü düşünülüyor. Hac ibadetini yapmaya hazırlanan hacı adayları Suudi Arabistan'daki gelişmeleri yakında takip ediyor

#2
Foto - Hac kafileleri kutsal topraklarının heyecanını yaşarken, bu yıl hac yapılacak mı sorusunun cevabını da haberlerden takip etmeye çalışıyor. Dünya ülkelerini gezen koronavirüs salgını ciddi anlamda sosyal hayatı tehdit ediyor. Peki, bu yıl hac yapılacak mı?

Hac kafileleri kutsal topraklarının heyecanını yaşarken, bu yıl hac yapılacak mı sorusunun cevabını da haberlerden takip etmeye çalışıyor. Dünya ülkelerini gezen koronavirüs salgını ciddi anlamda sosyal hayatı tehdit ediyor. Peki, bu yıl hac yapılacak mı?

#3
Foto - Daha önce Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gelişmelerin hac organizasyonuna olabilecek etkilerini değerlendirmişti.

Daha önce Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gelişmelerin hac organizasyonuna olabilecek etkilerini değerlendirmişti.

#4
Foto - Tüm dünyada etkili olan ve camilerde toplu ibadetlere ara verilmesine neden olan koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmeleri yakinen takip ettiklerini ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suudi Arabistan Hac Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten'e, hac organizasyonu konusunda Türkiye olarak her türlü görüş, öneri ve istişareye açık olduklarını belirtti.

Tüm dünyada etkili olan ve camilerde toplu ibadetlere ara verilmesine neden olan koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmeleri yakinen takip ettiklerini ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suudi Arabistan Hac Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten'e, hac organizasyonu konusunda Türkiye olarak her türlü görüş, öneri ve istişareye açık olduklarını belirtti.

#5
Foto - Koronavirüs (kovid-19) salgınıyla kapsamlı bir mücadele yaptıklarını ifade eden Bakan Benten, yapılan çalışmaları anlatmıştı.

Koronavirüs (kovid-19) salgınıyla kapsamlı bir mücadele yaptıklarını ifade eden Bakan Benten, yapılan çalışmaları anlatmıştı.

#6
Foto - Müslüman ülkelerden salgınla ilgili gelişmelerin netleşmesini beklemelerini istediklerini dile getiren Benten, Suudi Arabistan olarak Dünya Sağlık Örgütünün karar ve tavsiyelerinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, hacla ilgili olarak bu konudaki veriler ışığında nihai bir kararın alınacağını belirtmişti.

Müslüman ülkelerden salgınla ilgili gelişmelerin netleşmesini beklemelerini istediklerini dile getiren Benten, Suudi Arabistan olarak Dünya Sağlık Örgütünün karar ve tavsiyelerinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, hacla ilgili olarak bu konudaki veriler ışığında nihai bir kararın alınacağını belirtmişti.

#7
Foto - Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığı, corona virüsle mücadele tedbirleri altında camilerde ibadetlerin hangi kurallara göre yapılacağını duyurdu.

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığı, corona virüsle mücadele tedbirleri altında camilerde ibadetlerin hangi kurallara göre yapılacağını duyurdu.

#8
Foto - Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre: Ülkedeki camilerin yönetimini elinde bulunduran Haremeyn kurumunun sosyal medyadan duyurduğu bilgiye göre, pazar gününden itibaren Kâbe’nin de içinde bulunduğu Mekke’deki camiler hariç, diğer camilerde vakit namazlarına başlanacak. Önümüzdeki haftadan itibaren de Medine’deki dünyanın en büyük camisi olan ve Hz. Muhammed’in mezarının bulunduğu Mescid-i Nebevi de dahil, sosyal mesafe şartıyla cuma namazlarına izin verilecek. Sokağa çıkma yasağı 06.00 - 15.00 arası olarak gevşetilecek. Buna göre, hasta ve yaşlılara cami ibadeti yasak. Camilerde Kuran’lar kaldırılacak, tuvalet ve abdesthaneler kapalı olacak. Camiler ezandan 15 dakika önce açılacak, namaz bittikten sonra kapanacak.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre: Ülkedeki camilerin yönetimini elinde bulunduran Haremeyn kurumunun sosyal medyadan duyurduğu bilgiye göre, pazar gününden itibaren Kâbe’nin de içinde bulunduğu Mekke’deki camiler hariç, diğer camilerde vakit namazlarına başlanacak. Önümüzdeki haftadan itibaren de Medine’deki dünyanın en büyük camisi olan ve Hz. Muhammed’in mezarının bulunduğu Mescid-i Nebevi de dahil, sosyal mesafe şartıyla cuma namazlarına izin verilecek. Sokağa çıkma yasağı 06.00 - 15.00 arası olarak gevşetilecek. Buna göre, hasta ve yaşlılara cami ibadeti yasak. Camilerde Kuran’lar kaldırılacak, tuvalet ve abdesthaneler kapalı olacak. Camiler ezandan 15 dakika önce açılacak, namaz bittikten sonra kapanacak.

#9
Foto - Hac ve Umre Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada umre ve Mescid-i Haram’a ziyaret yasağının süreceği ve kararın aktif zamanlı olarak sürekli gözden geçirileceği açıklandı.

Hac ve Umre Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada umre ve Mescid-i Haram’a ziyaret yasağının süreceği ve kararın aktif zamanlı olarak sürekli gözden geçirileceği açıklandı.

#10
Foto - Suudi Arabistan'ın Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Taher Banten geçtiğimiz haftalarda hac vazifesini yerine getirecek Müslümanlara 'Sözleşmeleri yapmadan önce beklemeleri' gerektiğini söylemişti. Banten: ''Mevcut koşullar altında Allah'tan bizi kurtarmasını istediğimiz küresel salgından bahsederken krallık Müslümanları ve vatandaşların sağlığını korumak istiyor'' ifadelerini kullanmıştı.

Suudi Arabistan'ın Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Taher Banten geçtiğimiz haftalarda hac vazifesini yerine getirecek Müslümanlara 'Sözleşmeleri yapmadan önce beklemeleri' gerektiğini söylemişti. Banten: ''Mevcut koşullar altında Allah'tan bizi kurtarmasını istediğimiz küresel salgından bahsederken krallık Müslümanları ve vatandaşların sağlığını korumak istiyor'' ifadelerini kullanmıştı.

#11
Foto - Tüm bu gelişmeler, bu yıl hac ibadetinin malesef yapılamayacağına dair işaret olarak değerlendiriliyor.

Tüm bu gelişmeler, bu yıl hac ibadetinin malesef yapılamayacağına dair işaret olarak değerlendiriliyor.

#12
Foto - Eğer aksi bir durum olmazsa; Hac için kutsal topraklara gidişler 22 Haziran 2020’de başlayacak, 25 Temmuz 2020’de ise tamamlanacak. Dönüşler ise 06 Ağustos 2020’de başlayıp 02 Eylül 2020 tarihinde sona erecek.

Eğer aksi bir durum olmazsa; Hac için kutsal topraklara gidişler 22 Haziran 2020’de başlayacak, 25 Temmuz 2020’de ise tamamlanacak. Dönüşler ise 06 Ağustos 2020’de başlayıp 02 Eylül 2020 tarihinde sona erecek.

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