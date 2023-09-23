  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fatih Erbakan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak çıkış: İnsanları evlerine kapatacaklar, yasaklar geliyor

Batı’nın gerçek yüzü IRKÇILIK! Küçük kıza yapılanlar yürek burktu

Arkeologlar o ilimizde ne ararken ne buldular! Milattan önce 3. yüzyıla... Büyük gelişme...

Birçok firma kepenkleri indirdi! Devleti göz göre göre milyonlarca dolar zarara uğratıyorlar

O ilimizde yeni bir tarih doğuyor! Dünyaya dev rakip bir yapı!

Tam bir CHP icraatı: Ulaşımda eziyet: Otobüsler trafikten men edildi

Togg'dan dikkat çeken adım! Yeni model geliyor! Güncelleme de yolda...

Tohumları ata yadigarı! Büyüklüğü ve ağırlığıyla dikkat çeken domatesler tescil yolunda!

ABD'liler o iki ilimizde petrol ararken doğalgaz buldu! Türkiye'den izin istediler

Kırşehir'de tarihi bilgiyi etkileyecek gelişme! Daha önce böylesi görülmedi: Görenler gözlerine inanamıyor
İslam
7
Haber Diyarbakır'dan geldi... Güzel sesiyle Kur'an-ı Kerim'i dünyaya duyurmak istiyor

2023-09-23 12:46:55
Haber Diyarbakır'dan geldi... Güzel sesiyle Kur'an-ı Kerim'i dünyaya duyurmak istiyor

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaşayan ve "Kız Öğrenciler Arası Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması"nda Türkiye birincisi olan 15 yaşındaki Sedef Topdemir, bu alanda düzenlenecek uluslararası yarışmalara katılmak istiyor.

#1
Foto - Haber Diyarbakır'dan geldi... Güzel sesiyle Kur'an-ı Kerim'i dünyaya duyurmak istiyor

Kulp ilçesinin kırsal Salkımlı Mahallesi'nde yaşayan Sedef Topdemir, hafızlık hayalinden dolayı 2 yıl önce Yenişehir İlçe Müftülüğüne bağlı Hamidiye Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu'na başladı.

#2
Foto - Haber Diyarbakır'dan geldi... Güzel sesiyle Kur'an-ı Kerim'i dünyaya duyurmak istiyor

Burada kurs hocası Merve Yaşa tarafından sesi keşfedilen Topdemir, hocasıyla birlikte Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarına katılmak amacıyla çalışmalara başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Kur'an kurslarına katılımı artırmak, hafızlık eğitimini ve Kur'an-ı Kerim'i yüzünden güzel okumayı teşvik etmek amacıyla Kur'an kurslarında okuyan öğrenciler arasında düzenlenen "Kız Öğrenciler Arası Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Güzel Okuma Yarışması"nda il birinciliği, ardından bölge birinciliğini elde eden Topdemir, 5 Eylül'de Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye finalinde Türkiye birincisi oldu.

#3
Foto - Haber Diyarbakır'dan geldi... Güzel sesiyle Kur'an-ı Kerim'i dünyaya duyurmak istiyor

Lise 2. sınıf öğrencisi Topdemir, AA muhabirine, 2 yıl önce Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girdiğini, iyi bir puan almasına rağmen açık liseye kayıt yaptırdığını, hafızlık hayalinden dolayı İl Müftülüğüne bağlı Hamidiye Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu'na devam ettiğini söyledi.

#4
Foto - Haber Diyarbakır'dan geldi... Güzel sesiyle Kur'an-ı Kerim'i dünyaya duyurmak istiyor

Kursta çok güzel vakit geçirdiğini, sürekli Kur'an-ı Kerim okuduğunu anlatan Topdemir, şöyle dedi: "Ortaokuldan bu yana babamdan Kur'an-ı Kerim dersi alıyorum. Köydeki çocuklarla birlikte camiye gidip ders alırdık. Hafızlık kursunda hocam sesimi keşfetti. Yarışmalara katıldık. Bol bol Kur'an-ı Kerim dinleyerek yarışmaya hazırlandım. Türkiye finalinde birinci olunca çok mutlu oldum, güzel bir duygu."

#5
Foto - Haber Diyarbakır'dan geldi... Güzel sesiyle Kur'an-ı Kerim'i dünyaya duyurmak istiyor

Diyarbakır'da ilk defa bu alanda birinci olmasının güzel bir duygu olduğunu ifade eden Topdemir, ileride bu yarışmalara girecek arkadaşlarına örnek olduğunu aktardı. Topdemir, "Bundan sonraki hedefim okul ile hafızlığı beraber yürütmek ve dünya çapında olacak yarışmalara katılmak." ifadesini kullandı. Kurs hocası Merve Yaşa da başarıya ulaşmanın yolunun çok çalışmak, fedakarlık ve samimiyetten geçtiğini söyledi. Sedef'in disiplini, çalışma prensibi, saygısı ve güzel ahlakıyla yüzlerini güldüren bir öğrenci olduğunu belirten Yaşa, "Sedef'in bu alanda sesinin ve kulağının iyi olduğunu fark ettik ve çalışmalara başladık. Profesyonel eğitim için Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi'ne başvurduk. Gerek yüz yüze gerekse ses kayıtları gönderilerek bize yardımcı oldular." dedi. Hamzalı Mahallesi'nde imam hatiplik yapan baba Ramazan Topdemir ise kızının hem okuluna devam ettiğini hem de hafızlık eğitimini sürdürdüğünü belirtti.

#6
Foto - Haber Diyarbakır'dan geldi... Güzel sesiyle Kur'an-ı Kerim'i dünyaya duyurmak istiyor

Kızının bu tür yarışmalara katılacağını ve başarılı olacağını düşünmediklerini anlatan Topdemir, "Bu tarif edilemez bir duygu. Gurur duyuyoruz, ailece çok mutlu olduk. Onu destekliyoruz." ifadesini kullandı. İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Diyarbakır'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarında Türkiye birinciliğinin bir ilk olduğunu aktararak, "Buna çok sevindik. İnşallah bundan sonra devamının geleceğini arzu ediyoruz. Kızımız, bizi ve Diyarbakır'ı sevindirdi. Maneviyatı çok güçlü olan böyle bir şehirde bugüne kadar farklı dallarda birincilikler olmuştur ama özellikle Kur'an-ı Kerim ile ilgili böyle bir başarı bizi son derece memnun etti." diye konuştu.

Düşmanı korkutan dünyanın ilk SİHA savaş gemisi TCG Anadolu, Türkiye'ye destek verdi! Oraya demirledi
Teknoloji

Düşmanı korkutan dünyanın ilk SİHA savaş gemisi TCG Anadolu, Türkiye'ye destek verdi! Oraya demirledi

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait Taşucu Limanı'na demir atan düşmanı korkutan dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) sava..
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Yavuz Sultan Selim Han mesajı!
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Yavuz Sultan Selim Han mesajı!

Cübbeli Ahmet Hoca, Yavuz Sultan Selim Han'ın vefatının sene-i devriyesinde rahmetle yad etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acı günü! Haberi duyunca kahroldu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acı günü! Haberi duyunca kahroldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısının oğlu Mehmet Mutlu, geçirdiği kalp krizi sonucu 64 yaşında hayatını kaybetti. ..
BMGK'da ortalığı karıştıracak sözler!
Dünya

BMGK'da ortalığı karıştıracak sözler! "Topraklamızın yüzde 20'si Rusya'nın işgali altında"

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Gürcistan topraklarının yüzde 20'sinin Rusya'nın işgali altında olduğunu söyledi.
İBB’nin dili tutuldu: 43 kez sordu cevap alamadı
Gündem

İBB’nin dili tutuldu: 43 kez sordu cevap alamadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, görevi denetim olan belediye meclisiyle ihale, hizmet ve harcamalara ilişkin hiçbir bilgi paylaşmıy..
Bakan Fidan’dan kritik mesaj: Blöf yapmadan, hiçbir partiyle diyerek duyurdu! Önemli açıklama yaptı
Gündem

Bakan Fidan’dan kritik mesaj: Blöf yapmadan, hiçbir partiyle diyerek duyurdu! Önemli açıklama yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tüm dünyaya mesajı verdi: Biz kurulduğumuz andaki millet odaklı çalışmamızla, blöf yapmadan, hiçbir siyasi part..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23