Haber Diyarbakır'dan geldi... Güzel sesiyle Kur'an-ı Kerim'i dünyaya duyurmak istiyor

Diyarbakır'da ilk defa bu alanda birinci olmasının güzel bir duygu olduğunu ifade eden Topdemir, ileride bu yarışmalara girecek arkadaşlarına örnek olduğunu aktardı. Topdemir, "Bundan sonraki hedefim okul ile hafızlığı beraber yürütmek ve dünya çapında olacak yarışmalara katılmak." ifadesini kullandı. Kurs hocası Merve Yaşa da başarıya ulaşmanın yolunun çok çalışmak, fedakarlık ve samimiyetten geçtiğini söyledi. Sedef'in disiplini, çalışma prensibi, saygısı ve güzel ahlakıyla yüzlerini güldüren bir öğrenci olduğunu belirten Yaşa, "Sedef'in bu alanda sesinin ve kulağının iyi olduğunu fark ettik ve çalışmalara başladık. Profesyonel eğitim için Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi'ne başvurduk. Gerek yüz yüze gerekse ses kayıtları gönderilerek bize yardımcı oldular." dedi. Hamzalı Mahallesi'nde imam hatiplik yapan baba Ramazan Topdemir ise kızının hem okuluna devam ettiğini hem de hafızlık eğitimini sürdürdüğünü belirtti.