2023-06-01 16:22:59 Ha bu da birilerine kapak olsun! Türkiye’den müthiş hamle! Dudak uçuklattı
SASAD 2022 Yılı Performans Raporu’na göre Türk savunma ve havacılık sanayii sektörü geçen yıl 12,2 milyar dolarlık ciroya ulaştı. Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) tarafından her yıl hazırlanan performans raporunun 2022 Yılı verileri yayınlandı. Rapora göre savunma ve havacılık sanayii sektörü 2022 yılında 12,2 milyar dolarlık ciroya ulaştı. Aynı dönemde AR-GE yatırımları ise 2.1 milyar dolar seviyesine çıktı.