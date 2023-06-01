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Ha bu da birilerine kapak olsun! Türkiye’den müthiş hamle! Dudak uçuklattı

2023-06-01 16:22:59
Ha bu da birilerine kapak olsun! Türkiye’den müthiş hamle! Dudak uçuklattı

SASAD 2022 Yılı Performans Raporu’na göre Türk savunma ve havacılık sanayii sektörü geçen yıl 12,2 milyar dolarlık ciroya ulaştı. Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) tarafından her yıl hazırlanan performans raporunun 2022 Yılı verileri yayınlandı. Rapora göre savunma ve havacılık sanayii sektörü 2022 yılında 12,2 milyar dolarlık ciroya ulaştı. Aynı dönemde AR-GE yatırımları ise 2.1 milyar dolar seviyesine çıktı.

#1
Foto - Ha bu da birilerine kapak olsun! Türkiye’den müthiş hamle! Dudak uçuklattı

Raporda yer alan sektör performans verilerine göre; son 5 yıllık ciro - istihdam göstergeleri her alanda olumlu gelişmeler kaydetti. Verilere göre; * 2021 yılında 10.159 milyon dolar olan ciro ihracatı ,05 oranında artış ile 12,196 milyon dolara yükseldi. * 2021 yılında 8.576 milyon dolar olan Alınan Siparişler. % 2,58’lik artış ile 8,797 milyon dolar seviyesine yükseldi. * Yurt Dışı Satış Gelirleri, 6,32 artış oranıyla 3,224 milyon dolardan 4,395 milyon dolara yükseldi. * Ar-Ge Harcamaları, %,72 artış oranıyla 1,639 milyon dolardan 2,061 milyon dolara yükseldi. * 2021 yılında 2.062 milyon dolar olarak olan ithalat, 2022 yılında 0,95 artışla 2,700 milyon dolar olarak gerçekleşti.

#2
Foto - Ha bu da birilerine kapak olsun! Türkiye’den müthiş hamle! Dudak uçuklattı

* 2021 yılında % 7,23 oranında artış olan istihdam 75.660 kişiden 2022 yılında 81.132 kişiye yükseldi. Büyük ölçekli firma ihracat rakamları toplam ihracat 3.402 milyon dolar oldu. Buna göre; kara ihracatı #,84 ile 811 milyon dolar, deniz ihracatı ,31 ile 419 milyon dolar, hava (askeri) ihracatı ,86 ile 404 milyon dolar, sivil havacılık ihracatı $,80 ile 843 milyon dolar, "silah, mühimmat ve füze" ihracatı ,23 ile 518 milyon dolar, güvenlik ihracatı % 1,71 ile 58 milyon dolar, MRO ihracatı %1,58 ile 54 milyon dolar ve diğer ihracatlar % 8,63 ile 295 milyon dolar olarak gerçekleşti.

#3
Foto - Ha bu da birilerine kapak olsun! Türkiye’den müthiş hamle! Dudak uçuklattı

KOBİ ihracat rakamları toplamı 994 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kara ihracatı % 2,45 ile 24 milyon dolar, deniz ihracatı ,95 ile 159 milyon dolar, hava (askeri) ihracatı ,29 ile 142 milyon dolar, sivil havacılık ihracatı 8.87 ile 386 milyon dolar, "silah, mühimmat ve füze" ihracatı ,86 ile 168 milyon dolar, güvenlik ihracatı % 0,77 ile 7 milyon dolar, MRO ihracatı %3,18 ile 32 milyon dolar ve diğer ihracatlar % 8,03 ile 76 milyon dolar olarak gerçekleşti.

#4
Foto - Ha bu da birilerine kapak olsun! Türkiye’den müthiş hamle! Dudak uçuklattı

Performans raporunu değerlendiren Savunma Sanayi Başkanı (SSB) Prof. Dr. İsmail Demir; 2022 yılında 12.2 milyar dolarlık ciroya ulaşan sektörün, aynı dönemde AR-GE yatırımlarının da 2.1 milyar dolar seviyesine çıktığını kaydetti.

#5
Foto - Ha bu da birilerine kapak olsun! Türkiye’den müthiş hamle! Dudak uçuklattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yol gösterici bir Türkiye için çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini ifade eden Demir; “Yüksek kabiliyetli sanayi altyapısını güçlendirmeye, tasarım ve geliştirme faaliyetlerini desteklemeye, yerli ve milli üretimde öncü olmaya devam ederek Türk savunma sanayiini, Türkiye’nin küresel güç vizyonu doğrultusunda inşa etmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile yakalanan başarı ivmesinde katkısı olan tüm ekosistemimizi tebrik ediyor, hedeflerimizi gerçekleştirebilmek ve hızla ilerleyen teknolojik çağda geleceğe en güçlü şekilde hazırlanabilmek için sektörümüzden daha da büyük başarılar beklediğimizi belirtmek istiyorum.” dedi.

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