Ha bu da birilerine kapak olsun! Türkiye’den müthiş hamle! Dudak uçuklattı

* 2021 yılında % 7,23 oranında artış olan istihdam 75.660 kişiden 2022 yılında 81.132 kişiye yükseldi. Büyük ölçekli firma ihracat rakamları toplam ihracat 3.402 milyon dolar oldu. Buna göre; kara ihracatı #,84 ile 811 milyon dolar, deniz ihracatı ,31 ile 419 milyon dolar, hava (askeri) ihracatı ,86 ile 404 milyon dolar, sivil havacılık ihracatı $,80 ile 843 milyon dolar, "silah, mühimmat ve füze" ihracatı ,23 ile 518 milyon dolar, güvenlik ihracatı % 1,71 ile 58 milyon dolar, MRO ihracatı %1,58 ile 54 milyon dolar ve diğer ihracatlar % 8,63 ile 295 milyon dolar olarak gerçekleşti.