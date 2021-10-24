'Güzellik vitamini' olarak bilinen E vitamini içeren 10 besin

ÇAM FISTIĞI Badem gibi çam fıstığı da mükemmel bir E vitamini kaynağıdır. Bir avuç çam fıstığı, günlük ihtiyacın yüzde 18'ini karşılayan 2.7 mg E vitamini içerir. Ayrıca bu kuru yemişler magnezyum ve fosfor açısından da zengindir. Bu mineraller kemikleri güçlendirir, enerji metabolizmasını iyileştirir ve performansı artırır. Çam fıstığında ayrıca çok fazla A vitamini vardır. Yağda çözünür, bu nedenle E vitamini ile iyi çalışır. Yine de bu kuru yemişleri tüketirken aşırıya kaçılmamalıdır. Kalorileri yüksektir.