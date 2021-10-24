'Güzellik vitamini' olarak bilinen E vitamini içeren 10 besin

AVOKADO E vitamini için günlük değerinizin yüzde 14'ünü almak ve daha uzun süre tok hissetmenizi sağlamak için öğününüzü yarım orta boy avokado ile destekleyin. Bir salataya ekleyebilir, tost üzerine sürebilir, sos haline getirebilir ve tatlı bir kremaya dönüştürebilirsiniz. Veya avokadoyu ortadan ikiye kesin, çekirdeğini çıkarın, üzerine limon suyu, tuz ekleyin ve taze çekilmiş karabiber serpin. Yağ oranı yüksek olmasına rağmen avokado sağlıklıdır ve araştırmalar, avokadoyu diyetinize dahil etmenin daha az kalori tüketmenize ve kilo vermenize yardımcı olabileceğini gösteriyor.