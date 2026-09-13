Güvenlik önlemleri had safhada: Bir okula daha turnike konuldu

Kartlı turnike, Türkiye'de ilk kez uygulanan bir sistem değil. Ülkenin farklı illerinde bazı okullar, genellikle okul aile birliği kararıyla yıllar önce bu sisteme geçti. Bilinen en eski örneklerden biri İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Esenyurt Ortaokulu. Okulda sistem 2020'de, pandemi döneminde kuruldu ve altı yıldır kullanılıyor. Burada öğrenci turnikede kartını bastığında fotoğrafı çekiliyor; giriş ve çıkış saati fotoğrafla birlikte velinin telefonuna iletiliyor. Geç gelen ya da okula hiç gelmeyen öğrenci için de veliye bildirim gönderiliyor.