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Güvenlik önlemleri had safhada: Bir okula daha turnike konuldu

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Güvenlik önlemleri had safhada: Bir okula daha turnike konuldu

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki 19 Mayıs Ortaokulu'nda, öğrenci güvenliğini üst seviyeye çıkarmak amacıyla kartlı turnike sistemi hayata geçirildi.

#1
Foto - Güvenlik önlemleri had safhada: Bir okula daha turnike konuldu

Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, öğrencilerin güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "Okulumuzda uygulamaya alınan bu sistemin güvenli ve kontrollü bir eğitim ortamına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Sistemin kurulmasına destek veren velilerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. 19 Mayıs Ortaokulu Müdürü Mustafa Avcı da yeni eğitim öğretim yılına başlarken en büyük önceliklerinin öğrencilerin güvenliği olduğunu anlatarak, "Velilerimizin gözü arkada kalmasın diye turnike sistemini hayata geçirdik. Öğrencilerimiz artık daha güvenli, daha kontrollü bir ortamda eğitim görecek." dedi.

#2
Foto - Güvenlik önlemleri had safhada: Bir okula daha turnike konuldu

Tekkeköy'deki uygulama, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul güvenliğine yönelik ülke geneli planıyla aynı döneme denk geliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, temmuz ayında yaptığı açıklamada, kartlı geçiş ve turnike sistemlerinin Türkiye genelindeki okullarda uygulamaya alınacağını duyurmuştu. Açıklamaya göre sistemde öğrenciler, öğretmenler ve okul personeli okula giriş ve çıkışlarını kart okutarak yapacak. Bakanlık ayrıca, halihazırda kullanılan yapay zeka destekli karar yönetim sistemini okul rehberlik servisleriyle entegre etmeyi planlıyor. Bu kapsamda öğrencilerde tespit edilen olağan dışı durumlar analiz edilerek rehber öğretmenlere otomatik uyarı gönderilecek; çözülemeyen ya da yüksek riskli görülen vakalarda okul yönetimi veya emniyet birimleri bilgilendirilecek. Bakanlık, bildirimlerin anonim yapılacağını ve kişisel verilerin korunacağını belirtiyor.

#3
Foto - Güvenlik önlemleri had safhada: Bir okula daha turnike konuldu

Kartlı turnike, Türkiye'de ilk kez uygulanan bir sistem değil. Ülkenin farklı illerinde bazı okullar, genellikle okul aile birliği kararıyla yıllar önce bu sisteme geçti. Bilinen en eski örneklerden biri İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Esenyurt Ortaokulu. Okulda sistem 2020'de, pandemi döneminde kuruldu ve altı yıldır kullanılıyor. Burada öğrenci turnikede kartını bastığında fotoğrafı çekiliyor; giriş ve çıkış saati fotoğrafla birlikte velinin telefonuna iletiliyor. Geç gelen ya da okula hiç gelmeyen öğrenci için de veliye bildirim gönderiliyor.

#4
Foto - Güvenlik önlemleri had safhada: Bir okula daha turnike konuldu

Denizli'nin Çivril ilçesindeki Kılıçarslan Anadolu Lisesi'nde ise sistem, okul aile birliği ve okul yönetiminin ortaklaşa yürüttüğü "Güvenli Okul" projesi kapsamında kuruldu ve yaklaşık üç yıldır kullanılıyor. Okulda dersin başlamasından 15 dakika sonra okula girmeyen öğrencinin velisine otomatik kısa mesaj gidiyor. Okul yönetimi, uygulamanın ardından devamsızlığın belirgin şekilde azaldığını ve izinsiz çıkışların önlendiğini belirtiyor. Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Fethiye Şehit Öğretmen Şekip Akın İlkokulu'nda da 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul aile birliği kararıyla turnikeli geçişe geçildi.

#5
Foto - Güvenlik önlemleri had safhada: Bir okula daha turnike konuldu

Bu okulda veliler, "Okul Güvenliği" adlı mobil uygulama üzerinden duyuruları, bildirimleri ve geçiş kayıtlarını takip edebiliyor; kartın unutulması halinde karekod kullanılabiliyor. Okulun duyurusuna göre uygulamada öğrenciden yıllık 200 lira kart ücreti alınıyor, aynı okuldaki kardeşlerden yalnızca biri ödüyor, maddi durumu uygun olmayan velilerden ise ücret talep edilmiyor.

#6
Foto - Güvenlik önlemleri had safhada: Bir okula daha turnike konuldu

Bu örneklerin ortak noktası, kart ve turnikenin tek başına bir kapı kontrolünden ibaret olmaması; sistemlerin çoğu veliye anlık kısa mesaj ya da mobil bildirim gönderen bir takip altyapısıyla birlikte çalışıyor.

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